Lázár János elárulta, mennyi időre ül be a Parlamentbe

Ülésező Fidesz-frakció: eldőlt Lázár János sorsa, újabb nagy távozó tett bejelentést
Vereség után szembenézés: személyi kérdésekről dönt hétfőn 11 órától a Fidesz frakciója a Képviselői Irodaházban.
A Fidesz belső megújulásában vállalt szerepe miatt Lázár János nem tölti ki a teljes mandátumi idejét.
Lázár János átveszi a parlamenti mandátumát és visszatér az Országgyűlésbe. A politikus a 444-nek nyilatkozva elmondta, hogy egy évre vállalja a parlamenti munkát, és részt kíván venni a Fidesz belső megújulásának támogatásában is.
A Fidesz frakciója hétfőn 11 órakor kezdte meg ülését a Képviselői Irodaházban. A Parlamentbe kerülő képviselőcsoport összetétele jelentősen átalakulhat, mivel korábban többen is lemondtak mandátumukról. Az Országgyűlésbe kerülő fideszes politikusokról a következő cikkben olvashatnak.
