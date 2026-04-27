Lázár János elárulta, mennyi időre ül be a Parlamentbe

Lázár János átveszi a parlamenti mandátumát és visszatér az Országgyűlésbe. A politikus a 444-nek nyilatkozva elmondta, hogy egy évre vállalja a parlamenti munkát, és részt kíván venni a Fidesz belső megújulásának támogatásában is.

A Fidesz frakciója hétfőn 11 órakor kezdte meg ülését a Képviselői Irodaházban. A Parlamentbe kerülő képviselőcsoport összetétele jelentősen átalakulhat, mivel korábban többen is lemondtak mandátumukról. Az Országgyűlésbe kerülő fideszes politikusokról a következő cikkben olvashatnak.