Kínai óriás lépett be a magyar piacra: új korszak kezdődhet az autópiacon

A cég szerint a következő években tovább bővül a paletta, plug-in hibridekkel és további korszerű hajtásláncokkal.
Az első modell a BAIC X55 lesz, egy középkategóriás kompakt SUV, amely
- 4,6 méter hosszú,
- 1,88 méter széles,
- és 185 lóerős turbós benzinmotor hajtja.
A jármű automata váltóval érkezik, és elsősorban a népszerű SUV-szegmensben próbálhat meg helyet szerezni. A több mint hatvanéves múlttal rendelkező BAIC a világ egyik jelentős autóipari szereplője, évente több millió járművet gyárt. Nemzetközi kapcsolatai is erősek: együttműködik többek között a Mercedes-Benz és a Hyundai vállalatokkal, sőt részesedéssel is rendelkezik a német prémiumgyártóban.
A magyarországi indulás egyik kulcskérdése továbbra is az ár. Ez döntheti el, hogy az új márka mennyire tudja felvenni a versenyt a már bejáratott gyártókkal a hazai piacon.