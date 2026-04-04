autópiac suv baic magyar piac modell világgazdaság

Kínai óriás lépett be a magyar piacra: új korszak kezdődhet az autópiacon

2026. április 04. 13:37

Komoly szereplő lépett be a magyar piacra: a kínai autóipar egyik meghatározó vállalata már idén több modellel is megjelenik.

Új szereplő jelent meg a hazai autópiacon: a BAIC hivatalosan is megkezdte magyarországi terjeszkedését, és már áprilisban elindítja modelljei forgalmazását – számolt be a Világgazdaság

A márka első hazai értékesítési pontja Budapesten nyílt meg, miközben a kereskedői hálózat folyamatosan bővül: az év végéig akár hat–nyolc szalon is megjelenhet országszerte, párhuzamosan a szervizháttér kiépítésével.

A BAIC érkezése új helyzetet teremthet a magyar piacon. A vállalat több szegmensben is kínál alternatívát:

  • kompakt SUV-k,
  • családi modellek,
  • elektrifikált járművek,
  • valamint klasszikus terepjárók is szerepelnek a kínálatban.

A cég szerint a következő években tovább bővül a paletta, plug-in hibridekkel és további korszerű hajtásláncokkal.

Az első modell a BAIC X55 lesz, egy középkategóriás kompakt SUV, amely

  • 4,6 méter hosszú,
  • 1,88 méter széles,
  • és 185 lóerős turbós benzinmotor hajtja.

A jármű automata váltóval érkezik, és elsősorban a népszerű SUV-szegmensben próbálhat meg helyet szerezni. A több mint hatvanéves múlttal rendelkező BAIC a világ egyik jelentős autóipari szereplője, évente több millió járművet gyárt. Nemzetközi kapcsolatai is erősek: együttműködik többek között a Mercedes-Benz és a Hyundai vállalatokkal, sőt részesedéssel is rendelkezik a német prémiumgyártóban.

A magyarországi indulás egyik kulcskérdése továbbra is az ár. Ez döntheti el, hogy az új márka mennyire tudja felvenni a versenyt a már bejáratott gyártókkal a hazai piacon.

Nyitókép forrása: Imaginechina via AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. április 04. 19:29
Télen voltunk Shanghaiban robot és autó bemutatón, a Zeekr autók gyönyörűek és mindent tudnak. Remélem egyszer ide is eljutnak.
Válasz erre
1
0
hakapeszim
2026. április 04. 14:23
Valaha kiröhögték a japán kocsikat is. Gyerekkoromban csak mutatóban voltak, pl. a Mitsubishi, ki sem tudták ejteni, "Micsibucsi". Aztán már nem volt őszinte a mosoly. Jöttek a koreaiak, Deawoo, Hyundai, Kia stb, azok is szépen felnőttek. A kínai autók miért ne járhatnák be ezt az utat? Jártam Kínában, ott jóval több márka és típus van, mint amit behoztak, több típusban is ültem, nem a gagyi szó jutott eszembe róluk elsőre. Idegenkedem egyelőre az elektromos autóktól, de a következő lehet, hogy kínai lesz, a Huawei vagy a Xiaomi gyárt pofás kocsikat, vagy a Zeekr.
Válasz erre
5
2
massivement5
2026. április 04. 13:39
A herbálos fideszesek nem vesznek kínai autót (sem).
Válasz erre
0
18
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!