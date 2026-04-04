Kínai óriás lépett be a magyar piacra: új korszak kezdődhet az autópiacon

A cég szerint a következő években tovább bővül a paletta, plug-in hibridekkel és további korszerű hajtásláncokkal.

Az első modell a BAIC X55 lesz, egy középkategóriás kompakt SUV, amely

4,6 méter hosszú,

1,88 méter széles,

és 185 lóerős turbós benzinmotor hajtja.

A jármű automata váltóval érkezik, és elsősorban a népszerű SUV-szegmensben próbálhat meg helyet szerezni. A több mint hatvanéves múlttal rendelkező BAIC a világ egyik jelentős autóipari szereplője, évente több millió járművet gyárt. Nemzetközi kapcsolatai is erősek: együttműködik többek között a Mercedes-Benz és a Hyundai vállalatokkal, sőt részesedéssel is rendelkezik a német prémiumgyártóban.

A magyarországi indulás egyik kulcskérdése továbbra is az ár. Ez döntheti el, hogy az új márka mennyire tudja felvenni a versenyt a már bejáratott gyártókkal a hazai piacon.