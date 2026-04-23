Juhász Péter elszabadult: szerinte a gödi akkugyárban darálják le a minisztériumi iratokat

„Csatolok pár képet a gödi Samsung gyárból, ahova különböző állami intézményekből teherautókkal viszik a megsemmisítendő iratokat megsemmisítésre” – írta Juhász Péter a Facebook-oldalán, a gond csak az, hogy a fotókból nem derül ki, hogy a darált iratok hol vannak, két képen viszont egyértelműen látszik, hogy azok nem is az akkugyárban készültek.

A politikai influenszerré avanzsált ex-politikus szerint hárman is megkeresték, akiknek – állítása szerint – „darálniuk kellett”. „A takarítókat, és kistelepülésekről alkalmi munkára odavitt emberekkel végeztetik a munkát, a telefont elveszik tőlük, majd teherautószám viszik el Tiborcz szállítmányozó cégével a Tiborcz tulajdonában levő fém(!)hulladékudvarba (Sírkert u. 2-4.) a felvágott papírokat” – írja, és állítja, hogy birtokában vannak ledarált iratok többek között a Külügyminisztériumból, és Tiborcz István bizonyos cégeitől és kapott képeket, illetve videókat a Honvédelmi Minisztériumból és az orosz nagykövetség mellől is.