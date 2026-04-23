Juhász Péter elszabadult: szerinte a gödi akkugyárban darálják le a minisztériumi iratokat

A választás után csak kiderült: fake news volt a gödi akkugyárat ért környezetszennyezési vád
A kormánypártisággal nem vádolható Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és helyi döntéshozókat.
Továbbra is kampányüzemmódban a baloldali politikus.
„Csatolok pár képet a gödi Samsung gyárból, ahova különböző állami intézményekből teherautókkal viszik a megsemmisítendő iratokat megsemmisítésre” – írta Juhász Péter a Facebook-oldalán, a gond csak az, hogy a fotókból nem derül ki, hogy a darált iratok hol vannak, két képen viszont egyértelműen látszik, hogy azok nem is az akkugyárban készültek.
A politikai influenszerré avanzsált ex-politikus szerint hárman is megkeresték, akiknek – állítása szerint – „darálniuk kellett”. „A takarítókat, és kistelepülésekről alkalmi munkára odavitt emberekkel végeztetik a munkát, a telefont elveszik tőlük, majd teherautószám viszik el Tiborcz szállítmányozó cégével a Tiborcz tulajdonában levő fém(!)hulladékudvarba (Sírkert u. 2-4.) a felvágott papírokat” – írja, és állítja, hogy birtokában vannak ledarált iratok többek között a Külügyminisztériumból, és Tiborcz István bizonyos cégeitől és kapott képeket, illetve videókat a Honvédelmi Minisztériumból és az orosz nagykövetség mellől is.
Az állami intézmények iratmegsemmisítésével kapcsolatos összeesküvés-elméletek adják alapját az új baloldali narratívának, mely szerint a minisztériumok valamiféle fondorlatos csellel próbálják – az amúgy ma már többnyire online és egyéb számítógépes rendszerekben tárolt– fontos iratokat eltüntetni, méghozzá úgy, hogy a ledarált dokumentumokat a nyílt utcára teszik ki. Ezt a lovat ülte meg a választások közeledtével Juhász Péter, aki mindezt egy ügyes trükkel vegyítette a Fidesz-ellenes narratívában jól ismert, szimbolikus értékkel bíró gödi akkugyárral.
A kormánypártisággal nem vádolható Greenpeace az eredményekről tájékoztatta az érintett lakosokat és helyi döntéshozókat.
A liberális influenszer az RTL klubnak azt mondta, az állami dokumentumokat mesterséges intelligenciával fogja összerakni.
Juhász azonban még itt sem állt meg és politikai haszon- és pénzszerzési céllal elővette a legízléstelenebb konteót, amely szerint Semjén Zsolt gyereket rontott meg. Azt írta: Zsolt bácsi kilétét pedig akkor tudjuk meg, ha összegyűjtünk annyi pénzt, amennyivel új életet tud kezdeni az, aki kiadja a bizonyítékát – írta.
Nyitókép: Juhász Péter/Facebook