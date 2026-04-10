majdan majdan forradalom országgyűlési választás 2026 választás

Jöhet-e magyar Majdan? – forgatókönyvek a választás utánra

2026. április 10. 10:22

Ha az ellenzék nyer, itthon is indul a Donald Tusk-féle polka.

Anikay Antal
»A demokrácia a kormányzás legrosszabb formája — kivéve az összes többit«
(Winston Churchill)

Április 12-én Magyarországon a rendszerváltást követő tizedik parlamenti választást tartják. A közvélemény-kutatások – a kormányközeli Nézőpont kivételével – egyértelműen a Tisza Párt fölényét jelzik. A magát függetlennek nevező Medián és a 21 Kutatóközpont március végi adatai szerint a biztos szavazók körében jelentős a Magyar Péter vezette párt előnye. Ez önmagában is figyelemre méltó. Ami azonban talán még ennél is figyelemre méltóbb, hogy mi történhet a választások után.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Az alábbi elemzés két forgatókönyvet vizsgál: mi történik egy esetleges ellenzéki győzelem és egy lehetséges Fidesz–KDNP-győzelem esetén – valamint egy harmadik szcenáriót, amelyről a hazai sajtó csak körülményesen mer írni. Bármelyik következzék is be: április 13-án reggel is felkel majd a nap, az ég pedig kiderül, ahogyan az igazság is a jelenleg zajló kampány nyitott és feszültséget okozó kérdéseiről és a hazai közvéleménykutatók megbízhatóságáról.

Ha az ellenzék nyer, itthon is indul a Donald Tusk-féle polka

A 2023-as lengyelországi választások után Donald Tusk győztes koalíciója haladéktalanul hozzálátott az előző kormány intézményi örökségének lebontásához. A folyamat tanulságos – nem is annyira a szándékok, mint a módszerek tekintetében. Az ügyészséget politikai irányítás alá vonták, a közmédia vezetőit egyik napról a másikra menesztették, száz köztisztviselőt pedig lecseréltek. Számos bírósági határozatot egyszerűen nem hajtottak végre. Mindezt „a jogállam helyreállítása” felkiáltással, nem kis politikai cinizmussal. Az Európai Unió szemet hunyt a történtek (és a törvénytelenségek) felett.

Amennyiben a Tisza nyeri az április 12-ei választásokat, semmi okunk nincs mást várni, mint ami Lengyelországban történt. Magyar Péter pártja politikai tapasztalat nélküli szervezet, komoly kormányzati referenciája, világos közpolitikai iránya nincs. Amije van: EU-s elvárások. Valamint lelkes tábor, hang a sajtóban és a közösségi médiában – valamint a hatalom iránti erős vágy, egyre erősödő agresszivitással fűszerezve.”

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gyumolcs26
2026. április 10. 15:03
Nem légből kapott index-cikk, valóságalapját sokan nem is gondolják igaznak, hogy az USA ennyi pénz tolt bele 20 év alatt egy regionális háború kirobbantàsába. Majdan téren is rengeteg bértüntető, bérrandalírozó és zsoldos csinálta a ribizlit. Nálunk is létezik már ez az gyomorforgató provokátor bérmunka...
Galerida
2026. április 10. 11:05
Ez attól függ, hogy marad e Péternek erre is pénze! Láttam az embereit, mindig csoportvezetővel randalíroznak és a balhé után is kötelékben távoznak, mert feltehetően csak akkor kapják meg a zsoldot. Van köztük néhány "hasznos idióta" is, de a nagyja inkább sorsüldözöttnek néz ki, akik némi pénzért az anyjukat is......
Upuaut
2026. április 10. 10:59
Szarházy Ákos már előre belengette, hogyha a Fidesz nyer, az biztosan csalás eredménye lesz, és....... Majdan lesz.
hernadvolgyi-2
2026. április 10. 10:26
A kaszám ki van "egesítve"!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!