A 2023-as lengyelországi választások után Donald Tusk győztes koalíciója haladéktalanul hozzálátott az előző kormány intézményi örökségének lebontásához. A folyamat tanulságos – nem is annyira a szándékok, mint a módszerek tekintetében. Az ügyészséget politikai irányítás alá vonták, a közmédia vezetőit egyik napról a másikra menesztették, száz köztisztviselőt pedig lecseréltek. Számos bírósági határozatot egyszerűen nem hajtottak végre. Mindezt „a jogállam helyreállítása” felkiáltással, nem kis politikai cinizmussal. Az Európai Unió szemet hunyt a történtek (és a törvénytelenségek) felett.

Amennyiben a Tisza nyeri az április 12-ei választásokat, semmi okunk nincs mást várni, mint ami Lengyelországban történt. Magyar Péter pártja politikai tapasztalat nélküli szervezet, komoly kormányzati referenciája, világos közpolitikai iránya nincs. Amije van: EU-s elvárások. Valamint lelkes tábor, hang a sajtóban és a közösségi médiában – valamint a hatalom iránti erős vágy, egyre erősödő agresszivitással fűszerezve.”