Ilyen volt J. D. Vance budapesti látogatása a kulisszák mögött: sehol nem látott felvételeket osztott meg Orbán Viktor (VIDEÓ)

Donald Trump ezt üzente Budapestre: „Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát”! (VIDEÓ)
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő közös nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban.
Amerikai alelnök legutóbb 1991-ben járt Magyarországon.
Orbán Viktor a Facebook-videójában kulisszatitkokat osztott meg J. D. Vance amerikai alelnök magyarországi látogatásáról.
Ahogy a videóban Szijjártó Péter is utalt rá, amerikai alelnök legutóbb 1991-ben járt hazánkban, amikor Dan Quayle látogatott Magyarországra.
A felvételek a fogadás előtti utolsó pillanatokat is bemutatják, amikor is Vance helikoptere megérkezett a helyszínre és az őrt álló katonák hangos tiszteletadással köszöntötték a magyar miniszterelnököt.
A videó betekintést enged a két politikus tárgyalásába is, ahol J. D. Vance kifejezte Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének támogatását Orbán Viktor felé.
A zárt ajtók mögött zajló egyeztetést követően Szijjártó Péter is megszólalt, kiemelve, hogy a tárgyalás rendkívül jó hangulatban zajlott.
A felvételeken hallható, hogy Vance személyesen reagált Volodimir Zelenszkij fenyegetéseire, amelyek szerint Ukrajna katonákat küldene Orbán Viktorra és családjára. Az amerikai alelnök az ukrán elnök kijelentését meglepetten nevetségesnek minősítette.
