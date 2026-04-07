Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
vance egyesült államok kulisszatitkok orbán viktor

Ilyen volt J. D. Vance budapesti látogatása a kulisszák mögött: sehol nem látott felvételeket osztott meg Orbán Viktor (VIDEÓ)

2026. április 07. 19:45

Amerikai alelnök legutóbb 1991-ben járt Magyarországon.

null

Orbán Viktor a Facebook-videójában kulisszatitkokat osztott meg J. D. Vance amerikai alelnök magyarországi látogatásáról.

Ahogy a videóban Szijjártó Péter is utalt rá, amerikai alelnök legutóbb 1991-ben járt hazánkban, amikor Dan Quayle látogatott Magyarországra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

A felvételek a fogadás előtti utolsó pillanatokat is bemutatják, amikor is Vance helikoptere megérkezett a helyszínre és az őrt álló katonák hangos tiszteletadással köszöntötték a magyar miniszterelnököt.

A videó betekintést enged a két politikus tárgyalásába is, ahol J. D. Vance kifejezte Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének támogatását Orbán Viktor felé.

A zárt ajtók mögött zajló egyeztetést követően Szijjártó Péter is megszólalt, kiemelve, hogy a tárgyalás rendkívül jó hangulatban zajlott.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételeken hallható, hogy Vance személyesen reagált Volodimir Zelenszkij fenyegetéseire, amelyek szerint Ukrajna katonákat küldene Orbán Viktorra és családjára. Az amerikai alelnök az ukrán elnök kijelentését meglepetten nevetségesnek minősítette.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. április 07. 19:54
Őrjítő ez az elszigeteltség...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!