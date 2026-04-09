Újabb hangfelvétel: „Geci nagy háborúra” készül Magyar Péter (VIDEÓ)
Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
„Így hajtja a Facebook a hülyék malmára a vizet.
Aki látta, bizony felkapta a fejét akár a stadionban, akár a tv előtt ülve Dominik Szoboszlai elképesztő cselsorozatára. Nagyjából szerintem ez volt az egyetlen értékelhető megmozdulás a görögök elleni meccsen. Az UEFA EURO 22 millió (!) követővel rendelkező oldalán 67,6 ezer reakciót ért a megmozdulásról közzétett videó, amit 3,8 millióan láthattak.
Ennél több, közel 73 ezer reakciót kapott Orbán Anita a 98 ezer követővel rendelkező Facebook-felületén arra a videóra, amiben bebizonyítja: vagy hazudik, vagy teljesen alkalmatlan bármilyen vezető szerepre, hiszen a legalapvetőbb fogalmakkal, folyamatokkal sincs tisztában.
Ugyanis mint azt kiszúrtam, a tiszás politikus azt állította az egyik videójában, hogy egy Nagykálló melletti erdei budi 1,8 milliárd forintért épült fel.
Csakhogy az összeg egy komplex, összetett fejlesztési program keretösszege volt, amelynek csak kis része volt a fából épült vizesblokk. Magáról a projektről egyébként éppen egy éve írtunk a Magyar Jelenen, nem éppen dicsérve a megvalósítást, melynek következtében eltűnt a Vajai-tó – a tiszás média erről persze hallgatott akkor és most is.
A lényeg persze most nem is annyira ez. Inkább arra irányítanám rá a figyelmet, hogy mennyire könnyű elképesztő hazugságokkal vagy éppen tudatlanul közzétett információkkal a Meta segítségével befolyásolni a választópolgárokból álló tömeget akkor, amikor a kampány gyakorlatilag a Facebookon zajlik.
Elképesztő, hogy politikusok a több szavazat reményében gátlástalanul hazudhatnak, terjeszthetnek félinfomációkat vagy – a gondolkodni képes kevesek számára – nyilvánvaló baromságokat. Tehetik mindezt bármilyen jogi következmények nélkül.
Amennyiben egy párt vagy politikus képes elhitetni az emberekkel, hogy tudja az örök élet (vagy az örök sörcsap) titkát, bezsebelheti vele a szavazatokat és az ezzel járó állami százmilliókat, milliárdokat, sőt, egy ország vezetését is rá lehet így bízni, és az egyértelmű hazugságának vagy hozzá nem értésének az ég világon semmilyen következménye nem lesz. Ahogyan nem volt már 2006 után sem.”
Nyitókép: Orbán Anita Facebook-oldala