Csakhogy az összeg egy komplex, összetett fejlesztési program keretösszege volt, amelynek csak kis része volt a fából épült vizesblokk. Magáról a projektről egyébként éppen egy éve írtunk a Magyar Jelenen, nem éppen dicsérve a megvalósítást, melynek következtében eltűnt a Vajai-tó – a tiszás média erről persze hallgatott akkor és most is.

A lényeg persze most nem is annyira ez. Inkább arra irányítanám rá a figyelmet, hogy mennyire könnyű elképesztő hazugságokkal vagy éppen tudatlanul közzétett információkkal a Meta segítségével befolyásolni a választópolgárokból álló tömeget akkor, amikor a kampány gyakorlatilag a Facebookon zajlik.

Elképesztő, hogy politikusok a több szavazat reményében gátlástalanul hazudhatnak, terjeszthetnek félinfomációkat vagy – a gondolkodni képes kevesek számára – nyilvánvaló baromságokat. Tehetik mindezt bármilyen jogi következmények nélkül.

Amennyiben egy párt vagy politikus képes elhitetni az emberekkel, hogy tudja az örök élet (vagy az örök sörcsap) titkát, bezsebelheti vele a szavazatokat és az ezzel járó állami százmilliókat, milliárdokat, sőt, egy ország vezetését is rá lehet így bízni, és az egyértelmű hazugságának vagy hozzá nem értésének az ég világon semmilyen következménye nem lesz. Ahogyan nem volt már 2006 után sem.”