UEFA Tisza kampány Orbán Anita Facebook Meta Szoboszlai Dominik befolyásolás

Így hajtja a Facebook a hülyék malmára a vizet

2026. április 09. 12:18

Arra irányítanám rá a figyelmet, hogy mennyire könnyű a Meta segítségével befolyásolni a választópolgárokból álló tömeget.

null
L. Tamás Pál
Facebook

„Így hajtja a Facebook a hülyék malmára a vizet.

Aki látta, bizony felkapta a fejét akár a stadionban, akár a tv előtt ülve Dominik Szoboszlai elképesztő cselsorozatára. Nagyjából szerintem ez volt az egyetlen értékelhető megmozdulás a görögök elleni meccsen. Az UEFA EURO 22 millió (!) követővel rendelkező oldalán 67,6 ezer reakciót ért a megmozdulásról közzétett videó, amit 3,8 millióan láthattak.

Ennél több, közel 73 ezer reakciót kapott Orbán Anita a 98 ezer követővel rendelkező Facebook-felületén arra a videóra, amiben bebizonyítja: vagy hazudik, vagy teljesen alkalmatlan bármilyen vezető szerepre, hiszen a legalapvetőbb fogalmakkal, folyamatokkal sincs tisztában. 

Ugyanis mint azt kiszúrtam, a tiszás politikus azt állította az egyik videójában, hogy egy Nagykálló melletti erdei budi 1,8 milliárd forintért épült fel.

Csakhogy az összeg egy komplex, összetett fejlesztési program keretösszege volt, amelynek csak kis része volt a fából épült vizesblokk. Magáról a projektről egyébként éppen egy éve írtunk a Magyar Jelenen, nem éppen dicsérve a megvalósítást, melynek következtében eltűnt a Vajai-tó – a tiszás média erről persze hallgatott akkor és most is.

A lényeg persze most nem is annyira ez. Inkább arra irányítanám rá a figyelmet, hogy mennyire könnyű elképesztő hazugságokkal vagy éppen tudatlanul közzétett információkkal a Meta segítségével befolyásolni a választópolgárokból álló tömeget akkor, amikor a kampány gyakorlatilag a Facebookon zajlik.

Elképesztő, hogy politikusok a több szavazat reményében gátlástalanul hazudhatnak, terjeszthetnek félinfomációkat vagy – a gondolkodni képes kevesek számára – nyilvánvaló baromságokat. Tehetik mindezt bármilyen jogi következmények nélkül. 

Amennyiben egy párt vagy politikus képes elhitetni az emberekkel, hogy tudja az örök élet (vagy az örök sörcsap) titkát, bezsebelheti vele a szavazatokat és az ezzel járó állami százmilliókat, milliárdokat, sőt, egy ország vezetését is rá lehet így bízni, és az egyértelmű hazugságának vagy hozzá nem értésének az ég világon semmilyen következménye nem lesz. Ahogyan nem volt már 2006 után sem.”

Nyitókép: Orbán Anita Facebook-oldala

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nagytamas
2026. április 09. 20:52
El kell menni szavazni, vinni akit csak tudunk! Nem szabad elbízni magunkat! Ha esik, ha fúj... csak mi verhetjük meg magunkat... csak a FIDESZ
zsocc44
2026. április 09. 17:30
Picnic Niki 2026. április 09. 15:12 • Szerkesztve Az Olympos Mons nyugati lejtőin is elérhető a 444, telex, magyar hang, economix, HVG, RTL, index, sorolhatnám a NEM kormánypárti médiumokat napestig. Megint bizonyítod, hogy a fészbúkon élsz, egy buborékban és nem vagy hajlandó a valósággal szembenézni! A sajtó már csak ilyen, vagy ide, vagy oda hajlik… közepén nem találsz semmit!
Picnic Niki
•••
2026. április 09. 15:12 Szerkesztve
A hatalom uralja az összes hagyományos médiát, amelyben számolatlan pénzből nyomják a Fidesz propagandát, sőt, még közterületeken is bazi nagy plakátokon, míg az ellenzéknek egyetlen terepe maradt a nyilvánosságnak, az a net. Most azért sír a kormánypárt, h ennek egy kis szeletén, a social médiában, nincsenek fölényben. Nem véletlen, h akik a hagyományos médiából tájékozódnak, idős, kevésbé iskolázottak, nagyon alacsony jövedelműek, stb. azoknak a zöme a Fideszre szavaz.
Sróf
2026. április 09. 14:25
L. Tamás Pál = korábban Lipták Tamás? Gondolom igen, mert a bélyegkép ugyanaz. De miért volt szükség a névváltoztatásra? Házastárs nevének felvételével ez nem magyarázható. Nem gecizésből kérdezem, tényleg kíváncsi vagyok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!