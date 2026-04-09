Hátborzongató felvételek: feltehetőleg, egy Zelenszkijhez köthető katonai csoport már a budapesti támadást szervezi (VIDEÓ)

Csoda, hogy nem szakadt rá a plafon Zelenszkijre: azzal kábít az ukrán elnök, hogy ő nem akar beleszólni a magyar választásokba
J. D. Vance a minap épp az ellenkezőjére figyelmeztette a magyarokat.
A videón katonai egyenruhát viselő, feltehetően Ukrajnához köthető személyek a Szabadság tér és az Országház április 12-re tervezett megtámadásáról egyeztetnek.
Komoly aggodalmakat vet fel Geert Jeelof volt holland tartományi képviselő által az X közösségi oldalon közzétett videó, mivel a felvétel állítólag egy Budapestre tervezett, titkos művelet előkészítését mutatja be, amelyben feltételezhetően ukrán és uniós szereplők, valamint a Tisza Párt is érintettek.
A videó elején megjelenő angol nyelvű felirat szerint a felvétel egy feltört mobiltelefonról származik, amely állítólag egy ukrán fegyvereshez tartozott.
A videón katonai egyenruhába öltözött alakok és, egy szintén egyenruhát viselő kiképző látható, aki részletesen ismerteti a Szabadság tér elrendezését, és azt magyarázza, hogyan vetnék be az erőket egy esetleges, a Tisza Párt választási vereségét követő helyzetben.
A kiképző elmondása szerint az április 12-re tervezett események hasonlóak lennének a majdani zavargásokhoz.
A felvételen az is elhangzik, hogy a szervezők mintegy 50 ezer fős tömeggel számolnak a helyszínen. A kiképző szerint az ő egységének elsődleges célja a rendőrség „kiiktatása” lenne, amelyet a parlament elfoglalása követne, a tüntetőkkel együttműködésben. Hozzátette, hogy a sikeres végrehajtáshoz legalább tízszeres túlerő szükséges a rendfenntartó erőkkel szemben.
A videóban elhangzottak szerint a résztvevők gumiabroncsok égetését is tervezik, mivel az sűrű füstöt képez, ami megnehezíti a rendőrség és a mesterlövészek munkáját és lehetővé teszi a gyors, rejtett mozgást.
Az állításokat erősítheti, hogy ukrán nyelvű internetes felületeken olyan hirdetések jelentek meg, amelyek „nyilvános események” szervezésére keresnek embereket magyarországi munkavégzésre. A jelentkezőknek 2000–4000 eurós fizetést ígérnek, és előnyként említik a magyar nyelv ismeretét, valamint a katonai tapasztalatot az április végéig tartó munkára.
A hirdetések feladója az Our Pride NGO nevű szervezet, amelynek alapítójaként Andrij Jermakot nevezik meg, aki korábban Volodimir Zelenszkij elnöki adminisztrációját vezette.
Geert Jeelof egy holland politikai aktivista, aki 2019 és 2023 között Zuid-Holland tartományi képviselője volt a Forum for Democracy (FvD) párt színeiben. X-oldala Sovereign név alatt működik.
