Hollandia üzent Von der Leyennek: ide már a migrációs paktum is kevés lesz

A holland bevándorlási hivatal (IND) szerint az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma nem jelent garanciát arra, hogy kevesebb menedékkérő érkezik Hollandiába.

Rhodia Maas, a hivatal vezetője a De Telegraaf napilapnak adott keddi nyilatkozatában elmondta, hogy a pénteken hatályba lépő uniós szabályozás teljes körű végrehajtása várhatóan mintegy egy évet vesz igénybe.