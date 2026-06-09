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migráció Ursula von der Leyen migráns bevándorlás Európai Unió

Hollandia üzent Von der Leyennek: ide már a migrációs paktum is kevés lesz

2026. június 09. 14:08

A holland bevándorlási hivatal szerint egyáltalán nem biztos, hogy a későbbiekben kevesebb menedékkérő érkezik Hollandiába.

2026. június 09. 14:08
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A holland bevándorlási hivatal (IND) szerint az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma nem jelent garanciát arra, hogy kevesebb menedékkérő érkezik Hollandiába.

Rhodia Maas, a hivatal vezetője a De Telegraaf napilapnak adott keddi nyilatkozatában elmondta, hogy a pénteken hatályba lépő uniós szabályozás teljes körű végrehajtása várhatóan mintegy egy évet vesz igénybe.

Az új rendszer gyorsabb eljárásokat vezet be, amelyekben főszabály szerint legfeljebb hat hónapon belül kell döntést hozni, kivéve rendkívüli körülmények esetén.

A paktum emellett különbséget tesz a háború elől menekülők és másfajta üldöztetés miatt védelmet kérők között.

A bevándorlási hivatal korábban jelezte, hogy az újonnan érkező kérelmezők ügyeit részesíti előnyben, ami azt jelenti, hogy a befogadóközpontokban tartózkodó menedékkérők közül ezreknek még hosszabb ideig kell várniuk ügyük elbírálására. Bart van den Brink migrációs miniszter arra kérte a hivatalt, hogy a várakozási idő ne haladja meg a három évet.

A június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum célja az is, hogy a menedékkérelmek többségét még az Európai Unió területére érkezés előtt elbírálják. Elvileg ez jelentősen csökkenthetné a Hollandiába érkező menedékkérők számát,

azonban Rhodia Maas szerint a beáramlás mértéke alapvetően a származási országok helyzetétől és a tágabb geopolitikai körülményektől függ.

(MTI)

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
oberennsinnen49
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2026. június 09. 14:53 Szerkesztve
"Rhodia Maas szerint a beáramlás mértéke alapvetően a származási országok helyzetétől és a tágabb geopolitikai körülményektől függ." Inkább úgy mondanám: a beáramlás mértéke - Európa elfoglalása - a spekuláns-oligarchia manipulációs képességének hatásfokától függ, magyarul: Milyen eredményesen képes a G. Soros nevű fogott ember, (1944, Budapest, zsidó vagyon elzabrálása, mellesleg: ő maga is zsidó, nem is akármilyen kiválasztott); avagy a "jó szándékú filantróp" a kamatos-spekuláns főzőüstben megfőzni az európai békákat. És igen , ahogy AUDITORIUM írja: "Hollandia, Belgium, Franciao. NB, Portugália,Spanyolo., Italia és a gazdagabb országokban pl. Németo., Ausztria, Svájc, skandináv országok" alig várják, hogy migránsok árasszák el Kelet-Európát. ROHADJON MEG A TEHENÜK - NEKIK IS... jeligével. Mármint: rohadjunk mi is, hozzájuk.
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1
0
auditorium
2026. június 09. 14:24
Max 3 évig kell eltartani az illegálisan egy EU-tagországban élő bevándorlót, de közben NEM vállalhatnak ezért munkát. Először is a volt gyarmattartó országokban szeretnek letelepedni (Hollandia, Belgium, Franciao. NB, Portugália,Spanyolo., Italia és a gazdagabb országokban pl. Németo., Ausztria, Svájc, skandináv országok. A nyelv elsajátitásának tempója is fontos. Nem kedvelik a nehéz nyelveket. Már alig várják a nagyobb befogadó országok a "Szolidaritási paktumot", h. tovább engedhessék a felesleget. Ezért fújtak az akkori holl.miniszterrel, Ruttével és a ném. fr. vezetőkkel együttOV-ra és kormányára.
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3
0
Gubbio
2026. június 09. 14:23
Nem üzengetni kell, hanem meg kellett volna akadályozni. A ház megtelt - minden jegy elkelt. Az ún. "Magyar" erre készül nálunk is!
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3
0
pollip
2026. június 09. 14:14
Hollandia ne aggódjon. Tőlük akarnak elvinni migránsokat, hogy legyen hely az újaknak. Brüsszel nem akarja megszüntetni a migrációt, csak a tüneteket kezelik.
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3
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