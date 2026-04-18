Ha így haladunk tovább, kétmillió munkaképes magyart veszíthetünk el 2100-ra

Az Eurostat adatai szerint 75 év múlva már csak 7,4 millió magyar lesz.
Az Eurostat friss előrejelzése szerint az Európai Unió népessége drámai mértékben csökken 2100-ig, mint írják, a lakosság 11,7 százalékkal, azaz 53 millió fővel csökken az évszázad végéig. A jelentés foglalkozik Magyarországgal is, hazánkkal kapcsolatban azt saccolják, hogy 22,5 százalékos lakosságcsökkenés történik majd 2100-ig, addig 2,15 millió magyarral leszünk kevesebben hazánkban.
A Portfólió által szemlézett tanulmányban az áll, hogy 2025-ben az EU népességét 451,8 millió főre becsülték, miután a 2021-es COVID-19-járvány okozta visszaesés után 2022-ben újra növekedésnek indult.
A népesség várhatóan tovább fog növekedni a következő három évben, 2029-ben elérve a 453,3 millió fős csúcsot, majd 2100-ra fokozatosan 398,8 millióra csökkenve.
Mint írják, uniós és hazai szinten is csak a 80 év felettiek száma és aránya fog növekedni 2025 és 2100 között. Az EU teljes népességében és Magyarországon is várhatóan csökkenni fog a gyermekek, a fiatalok (0-19) és a munkaképes korúak (20-64) aránya 2025 és 2100 között.
