Ha így haladunk tovább, kétmillió munkaképes magyart veszíthetünk el 2100-ra

Az Eurostat friss előrejelzése szerint az Európai Unió népessége drámai mértékben csökken 2100-ig, mint írják, a lakosság 11,7 százalékkal, azaz 53 millió fővel csökken az évszázad végéig. A jelentés foglalkozik Magyarországgal is, hazánkkal kapcsolatban azt saccolják, hogy 22,5 százalékos lakosságcsökkenés történik majd 2100-ig, addig 2,15 millió magyarral leszünk kevesebben hazánkban.

A Portfólió által szemlézett tanulmányban az áll, hogy 2025-ben az EU népességét 451,8 millió főre becsülték, miután a 2021-es COVID-19-járvány okozta visszaesés után 2022-ben újra növekedésnek indult.