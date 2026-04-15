fidesz – kdnp országos választmány magyarország párt orbán viktor

Április 28. mindent eldönthet? Kulcsülésre készül a Fidesz

2026. április 15. 09:47

A választási vereség után először szólalt meg Orbán Viktor, aki videóüzenetben értékelte az eredményt és újratervezést ígért. A Fidesz április 28-ra összehívott országos választmánya kulcsszerepet kaphat a stratégia újragondolásában és a párt átszervezésében.

Kovács András
Videóüzenetben szólt hétfőn a választóihoz Orbán Viktor miniszterelnök, aki először nyilatkozott a vasárnap éjjeli választási vereség utáni beszéd óta. Mint fogalmazott: mára kiderült, hogy több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit. „A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak. 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas győzelmet arattunk. Tegnap ugyanez csak a tisztességes helytálláshoz és a vereséghez volt elég.

Orbán Viktor április 28-ra hívta össze a Fidesz országos választmányát
De a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk!” 

– emelte ki. Aláhúzta: a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgálják hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így tesznek majd. 

„Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket. Április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk” – jelentette be. Beszédét azzal zárta, hogy „ma a munka elindult, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” 

Erről szól a Fidesz országos választmánya

A miniszterelnöki bejelentés kapcsán érdemes felidézni, hogy milyen szerepet tölt be a Fideszen belül az országos választmány. A Fidesz országos választmánya a párt köztes szintű irányító és döntéshozó testülete, amely a kongresszus és az elnökség között helyezkedik el.

A párt alapszabálya szerint a választmány:

  • összefogja a területi (megyei, helyi) szervezeteket,
  • politikai és személyi kérdésekben döntési javaslatokat tesz,
  • bizonyos ügyekben közvetlen döntési jogkörrel is rendelkezik.

Összességében ez az a fórum, ahol a párt „középszintű vezetése” és a helyi hálózatok képviselői találkoznak, és politikai döntéseket készítenek elő vagy hoznak meg.

Az országos választmány szerepe, hogy összehangolja a párt országos és helyi politikáját, valamint visszacsatolást adjon a vezetésnek a „terep” állapotáról. Az egyik legfontosabb funkciója, hogy döntenek a választási jelöltekről, az országos listákról, valamint fontos személyi kérdésekről. Így 2026-ban a testület jóváhagyta a Fidesz–KDNP országos listáját az országgyűlési választásra. Mindezek mellett stratégiai döntések előkészítésével is foglalkozik, így a kampánystratégiával, a politikai irányokkal és a szövetségi kérdésekkel. 

Ezek lesznek a középpontban

A Fidesz országos választmányának április 28-i napirendje egyelőre nem ismert. Ami szinte biztos, hogy a választási vereség utáni stratégia a középpontban lesz. Minden bizonnyal értékelhetik az eredményt, és kijelölhetik az ellenzéki stratégia irányát. Dönthetnek személyi kérdésekről, így a frakcióvezető személyéről, valamint az esetleges átalakításokról a pártban. 

Középpontba kerülhet a helyi szervezetek megerősítése is.

Szinte bizonyosan szóba kerül, hogy az új parlamenti többséggel szemben, hogyan fognak politizálni, és milyen törvényeket támogatnak, vagy nem szavaznak meg. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a Fidesz országos választmánya kulcsszereplő a párt működésében, de nem a legfelső vezetés. Főleg személyi és szervezeti döntésekben erős. 2026 áprilisában pedig a vereség utáni iránykeresés és újraszervezés központi fóruma lesz. 

Összesen 227 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
meliii-2
2026. április 15. 13:34
Hááát! Azért a Varga Judit volt miniszter asszonyt, csak bekellene rakni a párlementbe! Petya lesne, mint hal a szatyorba! Lenne ellenzék!
HomoFisz
2026. április 15. 13:13
A déli hírekben poloska bejelentette, hogy felszámolják a közmédiákat. Soha nem látott véleményterror következik.
falcatus-2
2026. április 15. 13:13
Grogu 2026. április 15. 12:58 • Szerkesztve 2 megoldás lehetséges: 1. Lemond orkbán2. Nem mond le és ezután elsorvad és megszűnik a fiatal demokraták családi/baráti vállalkozása Mindenesetre érdekes lesz látni, h pénz nélkül mikor hullik szét az egész tákolmány, beleértve a mandi,megofon, mcc, nézőpont és hasonlók...;)..". Nem mond le, és nem marad pénz nélkül, mandinert lehet, hogy elveszti, főleg, ha még most sem tudja kiszűrni a kakukktojásokat. A 2,5 millió szavazója már évi 10 ezer forinttal is hatásosan működtetni tudja. Az évi 25 milliárd. A mandi helyett meg kell alakítani egy új platformot, mint Trump. onnan meg ki kell zárni a romboló tiszásokat, ha nem tudnak kulturáltan megszólalni. De , szerintem erre nem lesz szükség, mert maga a messiás fogja eltiltani őket.
mlotta
2026. április 15. 13:12
Kb 2 ciklus ellenzékiség.
