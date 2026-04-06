Ez vár ránk a választás napján: megérkezett a friss előrejelzés

Egész héten folytatódik a lehűlés, várhatóan hideg és szeles időben választhatunk majd.
A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn viharos széllökések is előfordulhatnak, miközben az ország nagy részén csökken a felhőzet és 16-22 fokos maximumokra lehet számítani.
A hétvégéig tartó időszakban fokozatosan lehűl az idő,
csütörtöktől már csak 9-15 fok körüli csúcsértékek várhatók. Elsősorban északon, északkeleten, a hétfői nap első felében fordulhat elő – nem sok helyen – zápor. Az élénk délnyugati szél hétfőn északnyugatira fordul és több helyen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között alakul.
Kedden a felhős délnyugati harmadban is gomolyosodik, csökken a felhőzet, és általában derült, napos idő várható, északkeleten lehet időszakos felhősödés, de csapadék ott sem valószínű. Az északi, északnyugati szél a délnyugati területek kivételével megélénkül, olykor megerősödik. Hajnalban általában 0 és plusz 7 fok közötti értékek valószínűek, de a borongós délnyugati tájakon ennél néhány fokkal enyhébb időre, míg a szélvédett északi, északkeleti fagyzugokban akár
gyenge fagyra is lehet számítani.
A csúcsérték 14 és 19 fok között alakul.
Szerdán nagyrészt napos idő várható, de főleg a Dunától keletre gomolyfelhők képződnek, amelyek időszakosan zavarják a napsütést.
Csapadék nem valószínű.
Az északias szél sokfelé élénk, északkeleten erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 6 fok között alakul, ennél hidegebb a szélvédett északi völgyekben lehet. Délutánra 10 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.
Csütörtökön a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés ígérkezik, de Kelet-Magyarországon néhány zápor nem kizárt.
Az északias szelet továbbra is élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.
Pénteken több lehet már a felhő, de általában több órára így is kisüthet a nap. Kissé növekszik az eső, zápor esélye, legkevésbé keleten, északkeleten. Az északias szelet továbbra is élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 5, délután 7 és 14 fok között alakul.
Szombaton jobbára gomolyfelhős, napos idő valószínű, az ország egyes részein esővel, záporral.
Az északi, északkeleti szelet változatlanul élénk, itt-ott erős lökések kísérhetik.
A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 és plusz 6, délután 7 és 15 fok között alakul.
Vasárnap nagyrészt felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, és eső, zápor is kialakulhat az ország egyes részein. Az északkeleti, keleti szél továbbra is élénk, helyenként erős lehet.
A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között
valószínű.
