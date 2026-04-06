Ez vár ránk a választás napján: megérkezett a friss előrejelzés

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn viharos széllökések is előfordulhatnak, miközben az ország nagy részén csökken a felhőzet és 16-22 fokos maximumokra lehet számítani.

A hétvégéig tartó időszakban fokozatosan lehűl az idő,

csütörtöktől már csak 9-15 fok körüli csúcsértékek várhatók. Elsősorban északon, északkeleten, a hétfői nap első felében fordulhat elő – nem sok helyen – zápor. Az élénk délnyugati szél hétfőn északnyugatira fordul és több helyen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között alakul.