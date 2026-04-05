energetikai létesítmény tisza párt pálinkás szilveszter magyar honvédség terrortámadás ukrajna

Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen

2026. április 05. 13:16

A Tisza Párt propagandakatonája szakmailag és emberileg is nullának bizonyult. Minden bizonnyal Ukrajna volt, aki terrortámadást akart elkövetni a Vajdaságban a gázvezeték ellen.

Ahogy korábban megírtuk, Pálinkás Szilveszter, a Tisza-propagandista százados a Telexnek adott interjújában mindent megtett a Magyar Honvédség lejáratásáért. Többek között azt kritizálta, hogy a kulcsfontosságú energetikai létesítmények katonai védelem alatt állnak a fenyegetettség miatt. Ehhez képest most terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, akik robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál. 

Az interjúban arról is magyarázott Pálinkás, hogy februárban kivezényelték a katonákat a kritikus energetikai létesítményekhez, csak épp azt nem tudják szerinte, hogy kitől kell azokat megvédeni, hogy ki az ellenség. 

„A kormánykommunikáció Ukrajnával kapcsolatban abszolút vicc tárgya. Ezen már humorizálunk a munkahelyen. Egyszerűen nem lehet komolyan venni ezt a fajta ukrán ellenségképet” 

– fejtegette.

Nos, ez eldőlt. Ezért nem tiszás divatkatonák döntenek a stratégiai ügyekben.

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nemtulokos
2026. április 06. 02:43
Igenis védeni kell! Nálam is beásta magát egy lövészraj a villanyóra körül, tűzvezetési pont meg minden, ahogy kell. A föld-levegő rakétákat nem akartam engedni mert elveszik a napot a hónapos retektől de aztán megegyeztem a vezérkari főnökkel, hogy a kert végébe telepítik én pedig nyáron ráfuttathatom az uborkàt. Így mindenki jól jár és nem csorbul a harckészültség sem.
szim-patikus
2026. április 06. 00:00
létesítmények védelme szükségtelen ----- nem ezt mondta Te vadbarom, hanem azt, hogy a kivezénylések után járt túlóra és távolléti díjakat m e g v o n t á t o k tőlük. De tudod mit te sült tahó? Jól teszi mind aki távozik a seregből, hogy bagóért ne védje többé a Porbán-Méhszaros vagyont.
iimre
•••
2026. április 05. 20:39 Szerkesztve
"Dunhill67 ápr05. 20:29 muszáj ezt az agyhalott proteinhuszárt naponta szemlézni?.....'csakkérdem" Nehogy elfeledjük a választásig:: forrás: origo.hu/belpol/2026/04/ruszin-szendi-pinter-ferenc "Mandula Viktor újságíró Pálinkás »kitálalása« kapcsán azt írta, hogy egy szervezett destabilizációs kísérlet kezdődött a magyar állam ellen. Mint rámutatott, »az elsődleges cél a rendőrségbe, a titkosszolgálatba és a honvédségbe vetett bizalom lerombolása, vagyis lényegében az államhatalom d e s t a b i l i z á l á s a, mindehhez pedig 10 percnyi hírnév idejére felemelt alkalmi figurákat és régi, kipróbált ügynököket használ a Magyar Pétert hatalomra juttatni akaró network«. Mandula nem járt messze a valóságtól." Nos, a kiemelt d e s t a b i l i z á c i ó meghatározásra érdemes figyelni, mert az internacionalista ballipsi terjeszkedés folyamatában ez egy kulcsszó. Lásd tételesen: flagmagazin.hu/mondom-a-magamet/ex-kgb-s-hogyan-romboljak-a-tarsadalmat-a-balliberalisok
Dunhill67
2026. április 05. 20:29
muszáj ezt az agyhalott proteinhuszárt naponta szemlézni?.....'csakkérdem
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!