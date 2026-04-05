Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen
2026. április 05. 13:16
A Tisza Párt propagandakatonája szakmailag és emberileg is nullának bizonyult. Minden bizonnyal Ukrajna volt, aki terrortámadást akart elkövetni a Vajdaságban a gázvezeték ellen.
Ahogy korábban megírtuk, Pálinkás Szilveszter, a Tisza-propagandista százados a Telexnek adott interjújában mindent megtett a Magyar Honvédség lejáratásáért. Többek között azt kritizálta, hogy a kulcsfontosságú energetikai létesítmények katonai védelem alatt állnak a fenyegetettség miatt. Ehhez képest most terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, akik robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.
Az interjúban arról is magyarázott Pálinkás, hogy februárban kivezényelték a katonákat a kritikus energetikai létesítményekhez, csak épp azt nem tudják szerinte, hogy kitől kell azokat megvédeni, hogy ki az ellenség.
Az elemző szerint ugyanis „nemcsak a Fidesz-szavazóknak jó, hogy van rezsicsökkentés, hanem a Tisza-szavazók túlnyomó részének is. Persze, vannak ott is teszlások és luxusbaloldaliak, de a szavazótáboruk nagy része az a rezsicsökkentés haszonélvezője.”