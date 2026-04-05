Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen

Ahogy korábban megírtuk, Pálinkás Szilveszter, a Tisza-propagandista százados a Telexnek adott interjújában mindent megtett a Magyar Honvédség lejáratásáért. Többek között azt kritizálta, hogy a kulcsfontosságú energetikai létesítmények katonai védelem alatt állnak a fenyegetettség miatt. Ehhez képest most terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok, akik robbanószert találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál.

Az interjúban arról is magyarázott Pálinkás, hogy februárban kivezényelték a katonákat a kritikus energetikai létesítményekhez, csak épp azt nem tudják szerinte, hogy kitől kell azokat megvédeni, hogy ki az ellenség.