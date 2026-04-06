Deák Dániel szerint a Török Áramlat elleni, meghiúsított szabotázsakció felfedte a vasárnapi választás legfőbb kérdéseit

„Hiába van húsvéthétfő, zajlanak az események. Gyakorlatilag azután, hogy tegnap egy szabotázsakciót sikerült meghiúsítaniuk a szerb hatóságoknak a szerb-magyar gázvezeték mellett, nem meglepő, hiszen ez a merényletkísérlet nagyon sok kérdést napirendre hozott, az energetikai kérdések, az energetikai ügyek most ismét fókuszba kerültek, hiszen Európa egy nagyon súlyos energiaválság előtt van” – mondta Deák Dániel hétfői videóelemzésben a Magyar Nemzet összefoglalója szerint. A XXI. Század vezető elemzője szerint

ebben a helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország tud-e vásárolni olcsó orosz energiát vagy nem.

Tehát ezek a kérdések bizony a most vasárnapi választásnak is a fő kérdései,

hiszen két út között lehet választani. Van a magyar út, amelyik egy szuverén energiapolitikát visz, ragaszkodik a rezsicsökkentéshez, és van a brüsszeli, illetve a kijevi út, amely a Tisza Pártot jellemzi, ők szakítanának az orosz energiával, megszüntetnék a rezsicsökkentést és a védett árat az üzemanyagtöltő állomásokon” – hangsúlyozta Deák.