deák dániel szabotázsakció tisza párt országgyűlési választás 2026 orbán viktor

Deák Dániel szerint a Török Áramlat elleni, meghiúsított szabotázsakció felfedte a vasárnapi választás legfőbb kérdéseit

2026. április 06. 15:17

Az elemző úgy véli, ebben a helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország tud-e vásárolni olcsó orosz energiát vagy nem.

2026. április 06. 15:17
null

„Hiába van húsvéthétfő, zajlanak az események. Gyakorlatilag azután, hogy tegnap egy szabotázsakciót sikerült meghiúsítaniuk a szerb hatóságoknak a szerb-magyar gázvezeték mellett, nem meglepő, hiszen ez a merényletkísérlet nagyon sok kérdést napirendre hozott, az energetikai kérdések, az energetikai ügyek most ismét fókuszba kerültek, hiszen Európa egy nagyon súlyos energiaválság előtt van” – mondta Deák Dániel hétfői videóelemzésben a Magyar Nemzet összefoglalója szerint. A XXI. Század vezető elemzője szerint 

ebben a helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország tud-e vásárolni olcsó orosz energiát vagy nem.

Tehát ezek a kérdések bizony a most vasárnapi választásnak is a fő kérdései, 

hiszen két út között lehet választani. Van a magyar út, amelyik egy szuverén energiapolitikát visz, ragaszkodik a rezsicsökkentéshez, és van a brüsszeli, illetve a kijevi út, amely a Tisza Pártot jellemzi, ők szakítanának az orosz energiával, megszüntetnék a rezsicsökkentést és a védett árat az üzemanyagtöltő állomásokon” – hangsúlyozta Deák.

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Kifjtette: 

Hogyha a vasárnapi merénylet sikeres lett volna, és ez a vezeték megsemmisül vagy meghibásodik, akkor nemcsak Magyarország, hanem az egész térségnek a gázellátása került volna veszélybe, 

nem lehetne biztosítani Magyarország gázellátását enélkül a vezeték nélkül.”

Ukrajnának lenne ez az érdeke, hiszen az ukrán vezetés,

Zelenszkij is maga számtalan alkalommal beszélt arról, hogy neki az a célja és ő azt akarja, hogy az egész Európai Unió váljon le az olcsó orosz energiáról” – mutatott rá.

Ukrajna arra törekszik, hogy Európát leválassza az olcsó orosz energiáról” 

– magyarázta a Deák Dániel.

Ezért is nevetséges, amikor azt látjuk és halljuk, hogy a Tisza-közeli véleményformálók, ukránpárti ügynökök arról beszélnek, hogy az orosz és magyar érdek lenne, hogy ilyen merényletek vagy robbantások történjenek. 

Nem, ez egyértelműen Ukrajna érdeke, és az Északi Áramlatot sem az oroszok robbantották fel, ahogy előzetesen egyébként ezek a Tisza-közeli véleményformálók állították. Ott is kiderült, hogy az ukránok követték el az Északi Áramlat felrobbantását” – húzta alá az elemző.

Nagyon fontos, hogy Orbán Viktor hétfőn a szerb határhoz közel egy gázvezetéknél kezdte a napot, ott tartott egy sajtótájékoztatót, terepszemlét. 

Mostantól megerősített katonai védelmet kapnak ezek a magyar objektumok, a magyarországi szakaszai ennek a gázvezetéknek. Ez nagyon fontos, hiszen látjuk, hogy ilyen szabotázsakciókra a közeljövőben fel kell készülni” – mondta. Deák Dániel felidézte Szijjártó Péter szavait, a külügyminiszter arról beszélt, hogy az európai uniós átlag a gáztárolók töltöttségi szintje kapcsán kilencszázalékos csupán. Itt arról van szó, hogy a téli időszakban gáztárolókból elfogyott a gáz, fűtöttek belőle télen az emberek.

A magyar átlag ezzel szemben 25 százalékos. Tehát Magyarországon sokkal magasabb most a töltöttségi szint, mint az európai átlag. Ez annak köszönhető, hogy Magyarország továbbra is vásárol olcsó orosz energiát

– fejtette ki.

„Látszik, hogy ebben a tekintetben is megmutatkozik a szuverén magyar energiapolitika pozitív hatása” – magyarázta az elemző. Hétfő reggel arról is beszélt a miniszterelnök, hogy a koronavírus-járványhoz hasonló lezárási időszak következhet Európában, hiszen már Brüsszelben, de több nyugat-európai országban is látják, hogy egy nagyon súlyos energiaválság előtt áll Európa, aminek az az oka, hogy a közel-keleti válság miatt egyszerűen nem érkeznek meg a tengeri gáz- és kőolajszállítmányok Európába, amivel az olcsó orosz energiát pótolnák.

Az elemző szerint 

egészen eszement az a szankciós politika, amit Brüsszel és a legtöbb európai ország követ, saját magát lövi lábon Európa. Ennek következtében Németországban 1000 forint fölött van átszámítva az üzemanyag literenkénti ára.

„Könnyen belátható, hogy hiába keresnek többet a német emberek, ez akkor is olyan horrorisztikus ár, amit már magas a fizetés, mert ezt sem nagyon tudnak kifizetni a német emberek.

Nem véletlen, hogy Németországban tüntetnek és tiltakoznak ezzel szemben, 

hiszen számukra is ez egy sokkolóan drága, magas ár, és ez annak köszönhető, hogy a német politikai elit egy elhibázott döntést hozott, leváltak az orosz energiáról” – mutatott rá Deák Dániel.

Deák emlékeztetett: 

nagyon fontos, amit a miniszterelnök hangsúlyozott a reggeli sajtótájékoztatón, hogy nagy harc lesz az energiáért, 

tehát ez is hozta a járvány időszakát, hiszen akkor is azt láttuk, hogy a védőfelszerelésekért vagy az oltásokért öldöklő küzdelem zajlott az európai országok között.

Most egy olyan időszak jön, amikor az energiáért lesz ilyen öldöklő küzdelem, tehát minden európai ország valahonnan, valamilyen úton-módon igyekszik majd beszerezni a gázt és a kőolajat.

Emlékeztetett, 

Magyar Péteréknek kiszivárgott az energiaterve

amiben benne van, hogy a Tisza Párt leválna az olcsó rossz energiáról, tehát követnék a brüsszeli és kijevi elvárásokat. Benne van, hogy ennek következtében

megszüntetnék a rezsicsökkentést, megszüntetnék a védett árat az üzemanyagtöltő-állomásokon.

Ami nagyon fontos, hogy privatizálnák az energiaszektort, tehát teljes mértékben odaadnák ismét külföldi kézbe a magyar energiabiztonságot, a magyar energiapolitikát – foglalta össze Deák Dániel.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
targoncasjozsi
2026. április 06. 18:09
Az igazi kérdés: Mit akartok? Orbánnal egy Ukrajnával hadban álló országot, amíg egy olaj és gázvezetékünk sem marad? Vagy a TISZÁT Magyar Péterrel, aki jóban van az ukránokkal és megnyitják neki másnak az olajvezetéket?
Lilyana2
2026. április 06. 18:05 Szerkesztve
Lilyana2
2026. április 06. 18:05 Szerkesztve
Ezeket az ótvar, bárddal levágnivaló fejű eu-s vezetőket rá kell kényszeríteni, hogy ha zabálni akar, ne az asztalhoz seggeljen, hanem előbb rendelje meg az ételt amerikából, amit utána feldolgoznak kinában, onnan oroszországon át ukrajnába, onnan vissza kanadába szállítják, ott megfőzik, visszafagyasztják, repülővel, hajóval, busszal, villamossal, kamionon majd furgonnal elviszik a tetves otthonába, ott újramelegítik, hogy megegye, de előtte fizesse ki a negyvenezerszeres árat érte és addig köteles zabálni, amíg ki nem folyik a szeme a tányérra!!!!!!!!!!!!!!
csulak
2026. április 06. 17:55
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Összesen 14 komment