Az új egészségügyi miniszter máris belenyúlna az életmentő gyógyszerek rendszerébe

Kijött a részletes elszámolás is.
Az új egészségügyi miniszter már hivatalba lépése előtt jelezte, hogy átalakítaná az életmentő gyógyszerek finanszírozásának jelenlegi rendszerét. Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter szerint a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért működésében strukturális változtatásokra lesz szükség az új kormány megalakulása után – írta meg az Index.
A miniszterjelölt úgy látja, hogy a jelenlegi gyakorlat nem kellően átlátható, miközben sok esetben életmentő kezelésekről születnek döntések. Ennek orvoslására egy „mini-hibrid modellt” javasol, amely brit, német és svéd példákat ötvözne, a magyar viszonyokhoz igazítva.
A Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért viszonylag új, állami hátterű közhasznú szervezet Magyarországon. Feladata, hogy az egészségügyhöz kapcsolódó finanszírozási döntéseket hozzon, főként olyan esetekben, amikor a rendszer „nem automatikusan” fizet. Meglátása szerint az alapítvány méltányossági alapon dönt drága, ritka vagy nem támogatott gyógyszerek és kezelések finanszírozásáról. Egyedi kérelmek alapján határoz arról, hogy az adott beteg megkaphatja-e az állami támogatást, döntéseinél pedig az orvosi bizonyítékokat, a költséghatékonyságot és a szolidaritási szempontokat is figyelembe veszi.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy betegnek rendkívül drága, például ritka betegség kezeléséhez szükséges gyógyszerre van szüksége, az orvosa kérelmet nyújt be, az alapítvány pedig dönt a finanszírozásról.
A szervezet jelentős összegek felett rendelkezik. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026-ban hozzávetőleg 47 milliárd forintos keretből gazdálkodik, miközben havonta akár 800 és 1000 közötti kérelem is érkezhet hozzá. Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere friss Facebook-bejegyzésében éppen ezt a hazai finanszírozási gyakorlatot vizsgálta.
