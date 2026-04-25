Az új egészségügyi miniszter máris belenyúlna az életmentő gyógyszerek rendszerébe

Az új egészségügyi miniszter már hivatalba lépése előtt jelezte, hogy átalakítaná az életmentő gyógyszerek finanszírozásának jelenlegi rendszerét. Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter szerint a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért működésében strukturális változtatásokra lesz szükség az új kormány megalakulása után – írta meg az Index.

A miniszterjelölt úgy látja, hogy a jelenlegi gyakorlat nem kellően átlátható, miközben sok esetben életmentő kezelésekről születnek döntések. Ennek orvoslására egy „mini-hibrid modellt” javasol, amely brit, német és svéd példákat ötvözne, a magyar viszonyokhoz igazítva.