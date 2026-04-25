Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
hegedűs zsolt egészségügyi miniszter miniszter gyakorlat alapítvány

Az új egészségügyi miniszter máris belenyúlna az életmentő gyógyszerek rendszerébe

2026. április 25. 13:26

A miniszterjelölt úgy látja, hogy a jelenlegi gyakorlat nem kellően átlátható, miközben sok esetben életmentő kezelésekről születnek döntések.

2026. április 25. 13:26
null

Az új egészségügyi miniszter már hivatalba lépése előtt jelezte, hogy átalakítaná az életmentő gyógyszerek finanszírozásának jelenlegi rendszerét. Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter szerint a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért működésében strukturális változtatásokra lesz szükség az új kormány megalakulása után – írta meg az Index.

A miniszterjelölt úgy látja, hogy a jelenlegi gyakorlat nem kellően átlátható, miközben sok esetben életmentő kezelésekről születnek döntések. Ennek orvoslására egy „mini-hibrid modellt” javasol, amely brit, német és svéd példákat ötvözne, a magyar viszonyokhoz igazítva.

A Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért viszonylag új, állami hátterű közhasznú szervezet Magyarországon. Feladata, hogy az egészségügyhöz kapcsolódó finanszírozási döntéseket hozzon, főként olyan esetekben, amikor a rendszer „nem automatikusan” fizet. Meglátása szerint az alapítvány méltányossági alapon dönt drága, ritka vagy nem támogatott gyógyszerek és kezelések finanszírozásáról. Egyedi kérelmek alapján határoz arról, hogy az adott beteg megkaphatja-e az állami támogatást, döntéseinél pedig az orvosi bizonyítékokat, a költséghatékonyságot és a szolidaritási szempontokat is figyelembe veszi.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy betegnek rendkívül drága, például ritka betegség kezeléséhez szükséges gyógyszerre van szüksége, az orvosa kérelmet nyújt be, az alapítvány pedig dönt a finanszírozásról.

A szervezet jelentős összegek felett rendelkezik. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026-ban hozzávetőleg 47 milliárd forintos keretből gazdálkodik, miközben havonta akár 800 és 1000 közötti kérelem is érkezhet hozzá. Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere friss Facebook-bejegyzésében éppen ezt a hazai finanszírozási gyakorlatot vizsgálta.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

***

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
nemecsek-3
2026. április 25. 14:22
Ezek belecsöppentek most olyanba mint Pilátus, alig van nagyobb rendszerszintű rálátásuk mint a raktári éjjeliőrnek még akkor is ha konkrét témában esetleg van valami szakmai ismeret. Mindnek bizonyítási kényszere van főnöke felé, úgy gondolják, hogy minél előbb exponálni kell magukat bölcs(nek kinéző) tervekkel nehogy megkérdőjeleződjön a rátermettség amiről a többségük a-nélkül van meggyőződve, hogy bármit tudna a miniszteri munka hétköznapi elvárásairól, de nem is annak kell megfelelni hanem a főnöknek
Válasz erre
2
0
Toma78
2026. április 25. 14:17
Ja esetleg majd úgy alakítja, hogy az ő maszek budai korházuk dönthessen minden felett illetve majd ő meg a mocskos sleppje Peti fotóval gyógyít rakd ki a falra majd nézéssel gyógyít. Nem kell annyi állami korház annyi fekvőhely, jó lesz az majd a maszek korházaknak közpénzből. Ha még nem tudod megfizetni marad a Peti fotó meg az ima...🤔👎
Válasz erre
2
0
montana
2026. április 25. 14:07
na, ez ám a lendület!!! Kb fél napja van a hivatalában, tegnap még halvány lila fingja sem volt,de reggelre átlátta az egész rendszert,sőt hajnalban megálmodta a megreformálását is..... na végre valaki!!! (1 újabb korszakos zseni) hol bújkáltak ezek az elmúlt 16 évben???????????? Lesz itt olyan új egészségügy,mint demokrácia.... ( a fal adja a másikat)
Válasz erre
4
0
madre79
2026. április 25. 14:06
Ezért kár volt hazahívni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!