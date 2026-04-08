Atomfordulat jöhet: amerikai reaktorokkal erősítené Magyarország az energiafüggetlenséget

A több tízmilliárd dolláros beruházás nemcsak az energiarendszert alakíthatja át.
Új szintre léphet a magyar energiapolitika: az Egyesült Államok nyíltan támogatja, hogy kis moduláris atomreaktorok (SMR-ek) épüljenek Magyarországon, akár tíz darab is a következő években – számolt be a Világgazdaság.
A projekt volumene sem elhanyagolható:
a beruházás értéke elérheti a 20 milliárd dollárt, ami hosszú távon is meghatározhatja az ország villamosenergia-termelését.
A háttérben három meghatározó amerikai energetikai szereplő áll: a GE Vernova, a Westinghouse Electric Company és a Holtec International. Mindhárom vállalat külön együttműködési megállapodást kötött Magyarországgal az új generációs reaktorok bevezetésének előkészítésére.
A kezdeményezés mögött egyértelmű washingtoni politikai támogatás is áll. A Fehér Ház közlése szerint az Egyesült Államok egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében is segít, amely kijelölheti a beruházás irányát – a helyszínektől kezdve a technológiai megoldásokon át egészen a finanszírozásig. Az úgynevezett kis moduláris reaktorok jelentősen eltérnek a hagyományos atomerőművektől: kisebbek, gyorsabban telepíthetők, és rugalmasabban illeszthetők az energiarendszerbe.
A technológia egyik nagy előnye, hogy stabil, szén-dioxid-mentes energiát biztosít, miközben jól kiegészíti a megújuló forrásokat, például a nap- és szélenergiát – vagyis segíthet kiegyensúlyozni az egyre ingadozóbb energiarendszereket. Nem mellékes az sem, hogy Washington stratégiai partnerként tekint Budapestre az energiaszektor átalakításában – ami új dimenziót adhat a magyar–amerikai együttműködésnek.
Fontos ugyanakkor, hogy a most aláírt megállapodások még nem jelentenek végleges beruházási döntést. A következő években készülnek el azok a részletes tervek és tanulmányok, amelyek alapján eldőlhet, hogy valóban megépülnek-e a reaktorok, és milyen ütemezésben.
Nyitókép forrása: Oli SCARFF / AFP