beruházás egyesült államok washington atomreaktor energiapolitika

Atomfordulat jöhet: amerikai reaktorokkal erősítené Magyarország az energiafüggetlenséget

2026. április 08. 19:59

A több tízmilliárd dolláros beruházás nemcsak az energiarendszert alakíthatja át.

null

Új szintre léphet a magyar energiapolitika: az Egyesült Államok nyíltan támogatja, hogy kis moduláris atomreaktorok (SMR-ek) épüljenek Magyarországon, akár tíz darab is a következő években – számolt be a Világgazdaság

A projekt volumene sem elhanyagolható: 

a beruházás értéke elérheti a 20 milliárd dollárt, ami hosszú távon is meghatározhatja az ország villamosenergia-termelését.

 A háttérben három meghatározó amerikai energetikai szereplő áll: a GE Vernova, a Westinghouse Electric Company és a Holtec International. Mindhárom vállalat külön együttműködési megállapodást kötött Magyarországgal az új generációs reaktorok bevezetésének előkészítésére.

A kezdeményezés mögött egyértelmű washingtoni politikai támogatás is áll. A Fehér Ház közlése szerint az Egyesült Államok egy átfogó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében is segít, amely kijelölheti a beruházás irányát – a helyszínektől kezdve a technológiai megoldásokon át egészen a finanszírozásig. Az úgynevezett kis moduláris reaktorok jelentősen eltérnek a hagyományos atomerőművektől: kisebbek, gyorsabban telepíthetők, és rugalmasabban illeszthetők az energiarendszerbe.

A technológia egyik nagy előnye, hogy stabil, szén-dioxid-mentes energiát biztosít, miközben jól kiegészíti a megújuló forrásokat, például a nap- és szélenergiát – vagyis segíthet kiegyensúlyozni az egyre ingadozóbb energiarendszereket. Nem mellékes az sem, hogy Washington stratégiai partnerként tekint Budapestre az energiaszektor átalakításában – ami új dimenziót adhat a magyar–amerikai együttműködésnek.

Fontos ugyanakkor, hogy a most aláírt megállapodások még nem jelentenek végleges beruházási döntést. A következő években készülnek el azok a részletes tervek és tanulmányok, amelyek alapján eldőlhet, hogy valóban megépülnek-e a reaktorok, és milyen ütemezésben.

Nyitókép forrása: Oli SCARFF / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pandalala
2026. április 09. 00:44
"There are now 127 different SMR designs, finds NEA report Wednesday, 23 July 2025 " world-nuclear-news.org/articles/there-are-now-127-different-smr-designs-finds-nea-report
aaabbbccc
2026. április 08. 20:56
ezek az smr-ek egyelore igeretek es ugy nez ki azok is maradnak, dragak es nem tul hatekonyak, a kicsinyites nem mukodik jol ha megis lesznek az nekunk eleg rossz hir lesz, mert 20milliard usd az a PaksII ara, es mar PaksII-t kifizetni is eleg nagy teher lesz raadasul nincs szuksegunk ennyi aramra, ha PaksI es PaksII is menni fog plusz a napelemek, foleg ejszaka nem fogunk tudni mit csinalni vele es nincs annyi tarolos eromu ami eleg lenne
pandalala
2026. április 08. 20:55
Amúgy, nem kéne elfelejteni, hogy egy "jóféle" SMR megépítése is hosszútávú projekt. ( min. 5+ év .. )
pandalala
2026. április 08. 20:50
opg.com/projects-services/projects/nuclear/smr/darlington-smr/ world-nuclear-news.org/articles/chinese-smr-completes-non-nuclear-steam-start-up-test
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.