puzsér róbert ábrahám róbert rendszerbontó nagykoncert eckü generáció gyerek ultrahang

„A gyerekek a lelkükkel fizettek az ingyen koncertért, akaratukon kívül váltak egy politikai mozgalom részévé” – Ábrahám Róbert a tiszások rendszerbontó nagykoncertjéről (VIDEÓ)

2026. április 11. 13:46

A médiakritikus nem kímélte sem a szervezőket, sem a heremutogató Ecküt, akit egyenesen „tiszás szatírnak” nevezett.

null

Ábrahám Róbert médiakritikus Király Tamásnak, az Ultrahang YouTube-csatorna műsorvezetőjének értékelte péntek este látottakat, a Puzsér Róberték által felhergelt tiszásokat és a rendszerbontónak nevezett nagykoncertet, melyre ráégett Eckü, egy kormánykritikus rapper heremutogatása.

Ábrahám egyetértett a műsorvezetővel abban, hogy a pénteki rendezvény egy úgynevezett színes forradalom főpróbája volt, ugyanakkor megjegyezte, hogy a választások kimenetele miatt nem aggódik, sőt, úgy gondolja hogy a Hősök terén történtek hoznak a józan emberektől szavazatot a konzervatív oldalnak, mintsem vinnének. 

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Majd kijelentette, hogy 

baj van kétségtelenül, mert elraboltak tőlünk egy generációt”. 

Ábrahám Róbert ezután felidézte, hogy Ukrajnában ugyanígy nézett ki annak idején a Majdan tér. „Kicsalták a térre a Nyugat-párti fiatalokat, velük szemben felálltak a kormányerők, majd a susnyásból közéjük lőttek, hátraléptek, és hagyták, hogy lemészárolják egymást. Majd ennek a folyamatnak a végén egy influenszert ültettek Ukrajna élére” – emlékeztetett. 

A gyerekek akaratukon kívül válnak egy politikai mozgalom részeivé

A médiakritikus arra is rámutatott, hogy Puzsér Róbert már jó ideje próbálkozik megszólítani a fiatalokat, illetve az utcára vinni őket. Ennél a pontnál leszögezte, hogy valójában pénteken sem volt ingyen koncert, ezért a lelkükkel kellett fizetniük. 

Azzal, hogy ők kimennek, és ingyen koncertet néznek, az akaratuk ellenére részévé teszik őket egy politikai mozgalomnak, és gyerekkatonaként használják őket. 

(...) Végig a gyűlölködésről, az erőszak szitásáról és akasztásról beszéltek gyerekek jelenlétében” – hangsúlyozta Ábrahám Róbert. 

Senki nem lépett fel a „tiszás szatírral” szemben

A Renitens YouTube-csatorna alapítója ezután képmutatásnak nevezte mindazt, ami a színpadon történt. Idézte az egyik fellépőt, – akin állítása szerint látszott, hogy függőségekkel él – aki azt mondta, hogy számára a legfontosabb a gyerekvédelem. „Mindez egy olyan rendezvényen hangzott el, melynek az a Puzsér Róbert a szervezője, akiről időről időre kiderül, hogy tinédzserek társaságában kábítószerezik”.

Eckü „produkciójával” kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy „a másik tiszás szatír felment a színpadra és a gyerekek előtt – 12 évesek is voltak kint – elővette a f@szát, és rázni kezdte (...) S nem volt egy férfi sem, aki felállt volna, és azt mondta volna, hogy ne” – jelentette ki Ábrahám Róbert.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Fotó: YouTube

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 11. 14:12
“médiakritikus” 🫢 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Aranykor
2026. április 11. 14:04 Szerkesztve
Agybontó koncert volt ez, nem rendszerbontó, függőségekben szenvedő bomlott agyú fellépőkkel. Vajon ki fizette? Ördögi káoszt akarnak, akik ilyet finanszíroznak.
vitez-laszlo
2026. április 11. 14:01
"A gyerekek akaratukon kívül válnak egy politikai mozgalom részeivé" Méghozzá a pedofil liberális poolitika részeivé! Már hosszú évek óta láthatunk ilyen képeket a nyugati "demokráciákban" Ide, Magyarországra is behozták a liberális, homoszexuálisok, pedofilok! Ez várható volt a pride, és az agresszív gender szemlélet erőltetésével..... Istenem! Mekkora különbség van a 60-as 70-es 80-as fiatalok lázadásai és ezek között!? Akkor a jobb, szabadabb életért lázadtak a fiatalok, most a mocsok, az őrültség a nyomor, a kábítószer, és homoszexualitás a céljuk Jólétükben!
belbuda
2026. április 11. 13:55 Szerkesztve
Rostás Tibi meg a Soukaseum Tomi…(költségvetési csalás,1 év börtön,2 évre felfüggesztve) Neres díszpéldányok…🤮🤮🤮
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!