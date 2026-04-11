„A gyerekek a lelkükkel fizettek az ingyen koncertért, akaratukon kívül váltak egy politikai mozgalom részévé” – Ábrahám Róbert a tiszások rendszerbontó nagykoncertjéről (VIDEÓ)

Ez nagyon ocsmány volt: budapesti herekampány a Tiszának – Puzsér Róberttel, zenével és bulival
Így mulattak a tiszás fiatalok a Hősök terén. Kacsoh Dániel írása.
A médiakritikus nem kímélte sem a szervezőket, sem a heremutogató Ecküt, akit egyenesen „tiszás szatírnak” nevezett.
Ábrahám Róbert médiakritikus Király Tamásnak, az Ultrahang YouTube-csatorna műsorvezetőjének értékelte péntek este látottakat, a Puzsér Róberték által felhergelt tiszásokat és a rendszerbontónak nevezett nagykoncertet, melyre ráégett Eckü, egy kormánykritikus rapper heremutogatása.
Ábrahám egyetértett a műsorvezetővel abban, hogy a pénteki rendezvény egy úgynevezett színes forradalom főpróbája volt, ugyanakkor megjegyezte, hogy a választások kimenetele miatt nem aggódik, sőt, úgy gondolja hogy a Hősök terén történtek hoznak a józan emberektől szavazatot a konzervatív oldalnak, mintsem vinnének.
Majd kijelentette, hogy
baj van kétségtelenül, mert elraboltak tőlünk egy generációt”.
Ábrahám Róbert ezután felidézte, hogy Ukrajnában ugyanígy nézett ki annak idején a Majdan tér. „Kicsalták a térre a Nyugat-párti fiatalokat, velük szemben felálltak a kormányerők, majd a susnyásból közéjük lőttek, hátraléptek, és hagyták, hogy lemészárolják egymást. Majd ennek a folyamatnak a végén egy influenszert ültettek Ukrajna élére” – emlékeztetett.
A médiakritikus arra is rámutatott, hogy Puzsér Róbert már jó ideje próbálkozik megszólítani a fiatalokat, illetve az utcára vinni őket. Ennél a pontnál leszögezte, hogy valójában pénteken sem volt ingyen koncert, ezért a lelkükkel kellett fizetniük.
Azzal, hogy ők kimennek, és ingyen koncertet néznek, az akaratuk ellenére részévé teszik őket egy politikai mozgalomnak, és gyerekkatonaként használják őket.
(...) Végig a gyűlölködésről, az erőszak szitásáról és akasztásról beszéltek gyerekek jelenlétében” – hangsúlyozta Ábrahám Róbert.
A Renitens YouTube-csatorna alapítója ezután képmutatásnak nevezte mindazt, ami a színpadon történt. Idézte az egyik fellépőt, – akin állítása szerint látszott, hogy függőségekkel él – aki azt mondta, hogy számára a legfontosabb a gyerekvédelem. „Mindez egy olyan rendezvényen hangzott el, melynek az a Puzsér Róbert a szervezője, akiről időről időre kiderül, hogy tinédzserek társaságában kábítószerezik”.
Eckü „produkciójával” kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy „a másik tiszás szatír felment a színpadra és a gyerekek előtt – 12 évesek is voltak kint – elővette a f@szát, és rázni kezdte (...) S nem volt egy férfi sem, aki felállt volna, és azt mondta volna, hogy ne” – jelentette ki Ábrahám Róbert.
