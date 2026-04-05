„Nagy megtiszteltetés, hogy támogathatom Orbán Viktort” – Trump videóüzenetben köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit (VIDEÓ)
Az amerikai elnök továbbra is töretlenül támogatja a magyar miniszterelnököt.
Az Orbán-kormányok vezető szerephez jutottak a mélyállami birodalmi szerveződés lebontásában.
„Bár még pár nap van a választásokig, és csak tippelni lehet az Orbán-korszak tovább menetelére, de a közvélemény-kutatási machinációk ellenére inkább a tovább menetelnek áll a zászló. Ezzel a húszéves Orbán-korszak beillesztése és összehasonlító értékelése az 1867-es kiegyezés utáni, világháborúkkal megszakított százhatvanhárom éves magyar történelem nagy szakaszaival már adja magát.
(...) Az 1990-es politikai kezdet rosszul indult, a fővárosközpontú hazai elit a korábbi totális állami tulajdon lebontását a globalista nyugati tőkéscsoportok kezébe adta, az Antall-kormányt antiszemita vádakkal illette, és az új pluralista politikai demokrácia alapjaként a tömegmédiát és a kulturális szféra nagy többségét a globális, liberális nemzetleépülés szolgálatába állította. A kormányhatalomba jutott nemzeti-jobboldali Antall-kormány nem sokat jelentett ez ellen, mert lényegében ők is a globális-liberális törekvéseket hajtották végre abban a hitben, hogy ez a modernség követelménye, meg igazán hozzáértő szakembereik sem voltak államvezetésre. Ebből vált ki többéves tapasztalatszerzéssel és ráébredéssel Orbán Viktor Fidesz-formációja, és az 1998–2002-es tanuló kormányciklusában, majd átépítés és pártcentralizáció után a 2010-es kétharmados többséggel kormányra kerüléssel szakítani tudott az 1989 utáni zsákutcával.
Ezzel párhuzamosan az egész Nyugat vezető globális és birodalmi elitjének európai civilizációt megsemmisítő látens törekvései nyilvánvalóvá váltak, és a minden európai országban és az Amerikában is meginduló lázadások élvonalába beállva az Orbán-kormányok lassanként vezető szerephez jutottak a mélyállami birodalmi szerveződés lebontásában.
A Nyugat vezető hatalmát jelentő Amerika 2016-tól ennek élére állt, és a centralizált Orbán-rendszer a kétharmados kormányzati erő kivételes szilárdsága alapján a birodalomellenes Trump-adminisztráció fő európai szövetségesévé vált.
Az amerikai elnök továbbra is töretlenül támogatja a magyar miniszterelnököt.
Eközben ez a magyar szuverenista vezérszerep a közös birodalomellenes harcban a bő száz évvel ezelőtt halálos ellenségünkké vált, körülöttünk levő szláv népekkel is a kibékülést hozta Orbán Viktor ügyes kapcsolatépítései révén. Már csak a románokkal való ellenségeskedésünk maradt meg, noha a brüsszelita birodalommal közös szembenállás ideiglenesen tavaly már a legfőbb román, korábban magyarellenes pártelittel is a kibékülés felé tolódott el, és 2030-ig még erre is lehetőség van.”
