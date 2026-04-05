nyugat orbán amerika korszak orbán viktor

A magyarság korszakai a kiegyezés után

2026. április 05. 14:34

Az Orbán-kormányok vezető szerephez jutottak a mélyállami birodalmi szerveződés lebontásában.

2026. április 05. 14:34
Pokol Béla
Magyar Nemzet

„Bár még pár nap van a választásokig, és csak tippelni lehet az Orbán-korszak tovább menetelére, de a közvélemény-kutatási machinációk ellenére inkább a tovább menetelnek áll a zászló. Ezzel a húszéves Orbán-korszak beillesztése és összehasonlító értékelése az 1867-es kiegyezés utáni, világháborúkkal megszakított százhatvanhárom éves magyar történelem nagy szakaszaival már adja magát. 

(...) Az 1990-es politikai kezdet rosszul indult, a fővárosközpontú hazai elit a korábbi totális állami tulajdon lebontását a globalista nyugati tőkéscsoportok kezébe adta, az Antall-kormányt antiszemita vádakkal illette, és az új pluralista politikai demokrácia alapjaként a tömegmédiát és a kulturális szféra nagy többségét a globális, liberális nemzetleépülés szolgálatába állította. A kormányhatalomba jutott nemzeti-jobboldali Antall-kormány nem sokat jelentett ez ellen, mert lényegében ők is a globális-liberális törekvéseket hajtották végre abban a hitben, hogy ez a modernség követelménye, meg igazán hozzáértő szakembereik sem voltak államvezetésre. Ebből vált ki többéves tapasztalatszerzéssel és ráébredéssel Orbán Viktor Fidesz-formációja, és az 1998–2002-es tanuló kormányciklusában, majd átépítés és pártcentralizáció után a 2010-es kétharmados többséggel kormányra kerüléssel szakítani tudott az 1989 utáni zsákutcával.

Ezzel párhuzamosan az egész Nyugat vezető globális és birodalmi elitjének európai civilizációt megsemmisítő látens törekvései nyilvánvalóvá váltak, és a minden európai országban és az Amerikában is meginduló lázadások élvonalába beállva az Orbán-kormányok lassanként vezető szerephez jutottak a mélyállami birodalmi szerveződés lebontásában. 

A Nyugat vezető hatalmát jelentő Amerika 2016-tól ennek élére állt, és a centralizált Orbán-rendszer a kétharmados kormányzati erő kivételes szilárdsága alapján a birodalomellenes Trump-adminisztráció fő európai szövetségesévé vált.

Ezt is ajánljuk a témában

Eközben ez a magyar szuverenista vezérszerep a közös birodalomellenes harcban a bő száz évvel ezelőtt halálos ellenségünkké vált, körülöttünk levő szláv népekkel is a kibékülést hozta Orbán Viktor ügyes kapcsolatépítései révén. Már csak a románokkal való ellenségeskedésünk maradt meg, noha a brüsszelita birodalommal közös szembenállás ideiglenesen tavaly már a legfőbb román, korábban magyarellenes pártelittel is a kibékülés felé tolódott el, és 2030-ig még erre is lehetőség van.”  

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. április 05. 15:33
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Héja
2026. április 05. 15:20
Meggyőző, jó írás.
