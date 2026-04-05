„Bár még pár nap van a választásokig, és csak tippelni lehet az Orbán-korszak tovább menetelére, de a közvélemény-kutatási machinációk ellenére inkább a tovább menetelnek áll a zászló. Ezzel a húszéves Orbán-korszak beillesztése és összehasonlító értékelése az 1867-es kiegyezés utáni, világháborúkkal megszakított százhatvanhárom éves magyar történelem nagy szakaszaival már adja magát.

(...) Az 1990-es politikai kezdet rosszul indult, a fővárosközpontú hazai elit a korábbi totális állami tulajdon lebontását a globalista nyugati tőkéscsoportok kezébe adta, az Antall-kormányt antiszemita vádakkal illette, és az új pluralista politikai demokrácia alapjaként a tömegmédiát és a kulturális szféra nagy többségét a globális, liberális nemzetleépülés szolgálatába állította. A kormányhatalomba jutott nemzeti-jobboldali Antall-kormány nem sokat jelentett ez ellen, mert lényegében ők is a globális-liberális törekvéseket hajtották végre abban a hitben, hogy ez a modernség követelménye, meg igazán hozzáértő szakembereik sem voltak államvezetésre. Ebből vált ki többéves tapasztalatszerzéssel és ráébredéssel Orbán Viktor Fidesz-formációja, és az 1998–2002-es tanuló kormányciklusában, majd átépítés és pártcentralizáció után a 2010-es kétharmados többséggel kormányra kerüléssel szakítani tudott az 1989 utáni zsákutcával.