56-os veteránok álltak ki Orbán Viktor mellett

„Az 1956-os szabadságharc még életben lévő veteránjaiként arra kérünk benneteket, hogy legyetek a 2026-os választási küzdelem új szabadságharcosai, álljatok ki a magyar szabadság és függetlenség szent ügye mellett. Kérünk Benneteket, hogy szívvel és lélekkel, szavazatokkal támogassátok a nemzeti szabadságot, a nemzeti érdekeket képviselő Orbán-kormány, Fidesz-KDNP jelöltjeit!” – ez áll Cey Bert Róbert, Dr. Bándi Kund és Melocco Miklós ötvenhatos szabadságharcosok választási felhívásában – írta meg Pesti Srácok.

A felhívás felidézi az ötvenes évek kommunista zsarnokságát, amelyet a szerzők nemzetellenes, szabadságtipró és lélekromboló rendszerként írnak le. Mint fogalmaztak, az 1956-os hősies harcokban ezrek haltak meg, tízezrek sebesültek meg, majd a szovjet túlerő leverte a szabadságharcot és visszaállította a kommunista hatalmat.