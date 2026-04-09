Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
56 szabadság szabadságharc Orbán Viktor választás

56-os veteránok álltak ki Orbán Viktor mellett

2026. április 09. 22:22

Az 56-os veteránok szerint a választás egy „új szabadságharc és új pozsonyi csata lesz”, ezért arra kérik a választókat, hogy támogassák a kormánypártok jelöltjeit.

2026. április 09. 22:22
„Az 1956-os szabadságharc még életben lévő veteránjaiként arra kérünk benneteket, hogy legyetek a 2026-os választási küzdelem új szabadságharcosai, álljatok ki a magyar szabadság és függetlenség szent ügye mellett. Kérünk Benneteket, hogy szívvel és lélekkel, szavazatokkal támogassátok a nemzeti szabadságot, a nemzeti érdekeket képviselő Orbán-kormány, Fidesz-KDNP jelöltjeit!” – ez áll Cey Bert Róbert, Dr. Bándi Kund és Melocco Miklós ötvenhatos szabadságharcosok választási felhívásában – írta meg Pesti Srácok.

A felhívás felidézi az ötvenes évek kommunista zsarnokságát, amelyet a szerzők nemzetellenes, szabadságtipró és lélekromboló rendszerként írnak le. Mint fogalmaztak, az 1956-os hősies harcokban ezrek haltak meg, tízezrek sebesültek meg, majd a szovjet túlerő leverte a szabadságharcot és visszaállította a kommunista hatalmat. 

Megítélésük szerint ugyanakkor a szabadságharc halálos sebet ejtett a rendszeren, amely végül összeomlott, és 1990-ben az ország visszanyerte szabadságát.

A szerzők szerint a nemzeti szabadság mégsem teljesedett ki maradéktalanul, mert a kommunista vezetés átmentette gazdasági hatalmát, privatizálta az ország vagyonának jelentős részét, a maradékot pedig külföldi „befektetőknek” adta el. A fordulatot a 2010-es választásokhoz kötik, amikor értelmezésük szerint a Fidesz-KDNP kétharmados győzelmével bekövetkezett az igazi rendszerváltás. Ennek eredményeként jött létre az új alkotmány, benne az „Isten áldd meg a magyart” sorral, amely által új alapokra került a gazdaság, és a Trianon által szétszakított nemzet lelki értelemben újraegyesült.

A felhívás éles hangvételben bírálja a balliberális ellenzéket, amely a megfogalmazás szerint nem fogadta el a nemzeti fordulatot. Épp ezért véleményük szerint a 2026 os választás már nem csak belpolitikai megmérettetésként, hanem külső erők befolyásával terhelt küzdelemként is értelmezhető.

Külön kitértek a Tisza Pártra is, amely a szerzők szerint egy idegen érdekeket szolgáló pártalakulat. 

Meglátásuk szerint a 2026-os április 12-ei választás egy „új szabadságharc és új pozsonyi csata lesz”, ezért arra kérik a választókat,, hogy a nemzeti oldal mögé állva támogassák a kormánypártok jelöltjeit.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mreinstand-3
2026. április 10. 01:39
Szerencsétlen vén félkegyelműek.
Toronyőr
2026. április 09. 23:35
Jav: Gergő
Toronyőr
2026. április 09. 23:34
Respect! Szegény Pongrácz Gerő biztosan nem a Fossiásra szavazna...
belbuda
•••
2026. április 09. 23:07 Szerkesztve
Teljesen életszerű....miután újra az oroszokat szopja a rezsim...az 56-osok tapsolnak...elhiszi ezt valaki? 😱
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!