Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt direkt36 szijjártó péter orbán anita panyi szabolcs

Vállalható Panyi Szabolcs tette a Direkt36 szerint? – megkérdeztük a portált a tiszás ügynökbotrányról

2026. március 23. 19:26

Vajon mennyit tudtak a portál szerkesztőségében a tiszás ügynökbotrányról, azaz arról, hogy Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal működött együtt?

Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – tudta meg a Mandiner. Lapunk titokzatos e-mailt kapott egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól.

A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Tovább a cikkhezchevron
  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Az ügyben 

megkerestük a Panyi Szabolcsot foglalkoztató Direkt36 portált.

Levelünkben a következő kérdéseket tettük fel:

  • Vállalhatóak-e a szerkesztőségük számára Panyi Szabolcs kollégájuknak a független újságírásról, illetve az egyéb tevékenységei kapcsán a kikerült felvételen közölt gondolatai?
  • Van-e helye ezek után Panyi Szabolcsnak a szerkesztőségben?
  • Beszélt-e Önöknek korábban Panyi Szabolcs az Orbán Anitához és a Tisza Párt döntéshozatali rendszeréhez fűződő bennfentes kapcsolatairól?
  • Más munkatársaik is kapcsolatban vannak külföldi állam szerveivel? Ezek titkosszolgálati szervek? Ha igen, milyen kollégák, milyen államok szolgálataival?
  • Több külföldi támogatójuk is van. A külföldi támogatásaik és Panyi Szabolcs tevékenységei között van-e utasítási típusú összefüggés?

Amennyiben a Direkt36 reagál megkeresésünkre, közöljük a választ.

Korábban a tiszás Orbán Anitát és Panyi Szabolcsot is megkerestük, de egyelőre egyikőjüktől sem kaptunk választ.

Panyi Szabolcs egyébként saját közösségi oldalán beismerte, hogy ő hallható a felvételen, Orbán Anita pedig bevallotta, korábban volt róla szó, hogy a kampánystábja tagja legyen az újságíró. Azt azonban Orbán Anita hozzátette, hogy az elmúlt két évben kétszer találkoztak Panyival és tagadta, hogy bármelyik újságíróval személyügyi kérdésekben egyeztetne.

Nyitókép forrása: Facebook

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Tovább a cikkhezchevron

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 23. 21:32
„Elfogadhatatlan, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében és a Tisza Párton keresztül történnek!” OV
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 23. 21:29
"Súlyos támadás Magyarország ellen." OV
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 23. 21:25
Magyar Péter és Panyi Szabolcs elárulta a magyar érdekeket. Magyar Péter esetében ez már nem az első eset! Hazaárulók.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. március 23. 21:24
Ukrán lejárató kampány folyik Szijjártó ellen. Hajrá Szijjártó!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!