tisza párt panyi szabolcs Orbán Anita

Orbán Anita: Volt róla szó, hogy Panyi Szabolcs a kampánystábom tagja legyen

2026. március 23. 12:32

Külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak a Tisza Pártig, személy szerint Orbán Anitáig vezetnek.

Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen, a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – írta meg a Mandiner. Magyar Péterék külügyi szakértője most arról ír közösségi oldalán, ismeri Panyi Szabolcsot, mi több, dolgozott (is) volna vele.

Mint arról beszámoltunk: titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

A súlyos botrány kapcsán az alábbi kérdésekkel, emailben kerestük meg Orbán Anitát, a Tisza Párt politikusát: 

Milyen kapcsolatban áll Panyi Szabolccsal?


 

Valóban dolgoztak/dolgoznak együtt Panyi Szabolccsal? Ha igen, mikor és milyen minőségben?


 

Panyi „barátjának” nevezte Önt. Ön is barátjának tartja Panyi Szabolcsot?


 

Panyi a hangfelvételen azt állítja, hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Meg tudja mindezt erősíteni?


 

A hangfelvétel szerint Panyi kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Ön szerint kinek dolgozhat?

Levelünkre egyelőre nem reagált, ám közösségi oldalán igen. „Hazug támadásnak” nevezi a lapunk által kirobbantott, Magyarország ellen zajló komoly titkosszolgálati akciót. Azt állítja, hogy Szijjártó „rendszeresen beszámol a zártkörű uniós tanácsüléseken elhangzottakról Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, ezzel elárulva a magyar és az uniós érdekeket és kiszolgálva Oroszország érdekeit”.

Mint arról a Mandiner beszámolt, a hangfelvételen Panyi „barátjának” nevezi Orbán Anitát, és azt mondta, hogy hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Ennek kapcsán a tiszás politikus azt írta, hogy 2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábja tagja legyen, amikor Orbán Anita a Fidesz-jelöltjeként indult volna. 

„Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről” 

– írta Orbán Anita. 

Panyi Szabolcs azóta közösségi oldalán beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

obi-wankenobi
2026. március 23. 12:52
Nézd meg Darth péter fejét. Sisak kompatibilis. Szerintem otthon egész nap rajta van a Darth Vader egyenruhája, csak a nyilvánosság előtt nem viseli, pont úgy, mint Palpatin. Videa/ Star Wars Kód első rész Videa/ Star Wars Kód második rész Videa/ Star Wars Kód harmadik rész
pollip
2026. március 23. 12:51
A mai világban nem annyira meghatározó a személyes találkozás. A kapcsolattartásnak más, sokkal többféle módja is van.
mlotta
2026. március 23. 12:40
Lehallgató Péter taníthatta meg a fogásokat a hazaárulónak.
kulakman
2026. március 23. 12:39
Azt ,hogy miért történt Trianon , nem kérdezem, látom a mellékelt történésekből. azt mondjátok a fele, sem igaz, lehet , de ha egyetlen szó is igaz valahol az már vért kíván!
