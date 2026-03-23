Orbán Anita: Volt róla szó, hogy Panyi Szabolcs a kampánystábom tagja legyen

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak a Tisza Pártig, személy szerint Orbán Anitáig vezetnek.
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen, a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – írta meg a Mandiner. Magyar Péterék külügyi szakértője most arról ír közösségi oldalán, ismeri Panyi Szabolcsot, mi több, dolgozott (is) volna vele.
Mint arról beszámoltunk: titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:
A súlyos botrány kapcsán az alábbi kérdésekkel, emailben kerestük meg Orbán Anitát, a Tisza Párt politikusát:
Milyen kapcsolatban áll Panyi Szabolccsal?
Valóban dolgoztak/dolgoznak együtt Panyi Szabolccsal? Ha igen, mikor és milyen minőségben?
Panyi „barátjának” nevezte Önt. Ön is barátjának tartja Panyi Szabolcsot?
Panyi a hangfelvételen azt állítja, hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Meg tudja mindezt erősíteni?
A hangfelvétel szerint Panyi kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Ön szerint kinek dolgozhat?
Levelünkre egyelőre nem reagált, ám közösségi oldalán igen. „Hazug támadásnak” nevezi a lapunk által kirobbantott, Magyarország ellen zajló komoly titkosszolgálati akciót. Azt állítja, hogy Szijjártó „rendszeresen beszámol a zártkörű uniós tanácsüléseken elhangzottakról Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, ezzel elárulva a magyar és az uniós érdekeket és kiszolgálva Oroszország érdekeit”.
Mint arról a Mandiner beszámolt, a hangfelvételen Panyi „barátjának” nevezi Orbán Anitát, és azt mondta, hogy hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Ennek kapcsán a tiszás politikus azt írta, hogy 2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábja tagja legyen, amikor Orbán Anita a Fidesz-jelöltjeként indult volna.
„Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről”
– írta Orbán Anita.
Panyi Szabolcs azóta közösségi oldalán beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert.
