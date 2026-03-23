tisza párt szijjártó péter orbán anita panyi szabolcs

Kinek dolgozik? – a Mandiner megkereste Panyi Szabolcsot

2026. március 23. 15:09

Bombaként robbant a hír, miszerint külföldi szolgálatok egy magyar újságíró, Panyi Szabolcs segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek – írta meg lapunk.

Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – tudta meg a Mandiner. Lapunk titokzatos e-mailt kapott egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Az ügy kapcsán az alábbi kérdésekkel, emailben kerestük Panyi Szabolcsot,

aki egyébként beismerte, ő hallható azon a hangfelvételen, amelyből kiderül: lehallgatták Szijjártó Pétert.

  • Mely uniós tagállam titkosszolgálatáról beszél ön a hangfelvételen?
  • Ön a hangfelvételen azt állítja, hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Hogyan tartja mindezt összeegyeztethetőnek a független-objektív újságíróinak nevezett munkájával?
  • „…ami durva az az, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik” – mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: „Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy Tisza párti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz egy Tisza párti külügyminisztériumban. Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”. Mi a véleménye a külügyminiszter kijelentéséről?
  • „Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki” – mondta Orbán Viktor az ügy kapcsán. Mi a véleménye erről?

Amint választ kapunk, frissítjük cikkünk.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 23. 16:01
buntetni a kemkedest es a hazaarulast !
zakar zoltán béla
2026. március 23. 16:01
Zseni ...komoly arc ...bulibaba...fogott madár...-----------------------...................
gullwing
2026. március 23. 16:00
Majd jön a tiszaszaros szintű intellektuális válasz: jó vergődést...🤣 Mert ezek csak hazát tudnak árulni...
pot_ember
2026. március 23. 15:57
Panyinak Lengyelországot ajánlom 2027-ig, onnan adig talán nem adják ki.
