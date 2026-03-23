Üzemanyag-limit: korlátozást vezetett be az egyik hazai kúthálózat

Az Orlen egyes benzinkútjain már több napja legfeljebb 40 liter üzemanyag vásárolható egy alkalommal – értesült több forrásból a Népszava. A rendelkezés a lap információi szerint az ország több mint 140 töltőállomása közül 31-et érint.

A lengyel tulajdonú vállalat a lap kérdésére megerősítette a korlátozás tényét, és kiemelte, hogy a limit nem napi szinten, hanem egy tankolásra vonatkozik. A nagynyomású kutaknál a felső határ 150 liter. Az egységes szabályozás értelmében a tankolás a megadott mennyiségnél automatikusan leáll, ezt követően a számlát ki kell fizetni – függetlenül a tarifától –, majd a folyamat akár azonnal újraindítható.