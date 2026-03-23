Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
orlen üzemanyag tankolás korlátozás

Üzemanyag-limit: korlátozást vezetett be az egyik hazai kúthálózat

2026. március 23. 11:32

Mutatjuk az érintett kutak listáját.

2026. március 23. 11:32
Az Orlen egyes benzinkútjain már több napja legfeljebb 40 liter üzemanyag vásárolható egy alkalommal – értesült több forrásból a Népszava. A rendelkezés a lap információi szerint az ország több mint 140 töltőállomása közül 31-et érint.

A lengyel tulajdonú vállalat a lap kérdésére megerősítette a korlátozás tényét, és kiemelte, hogy a limit nem napi szinten, hanem egy tankolásra vonatkozik. A nagynyomású kutaknál a felső határ 150 liter. Az egységes szabályozás értelmében a tankolás a megadott mennyiségnél automatikusan leáll, ezt követően a számlát ki kell fizetni – függetlenül a tarifától –, majd a folyamat akár azonnal újraindítható.

A lap körkérdésében a Molon kívüli három nagy magyarországi kútláncnál érdeklődött még a korlátozásról, közülük az OMV-től és a Shelltől is tagadó válasz érkezett.

Az érintett Orlen-kutak listája

  • Abda,
  • Balatonakarattya,
  • Balatonkeresztúr – 7-es főút,
  • Balatonkeresztúr – Iskola,
  • Békéscsaba – Bartók,
  • Békéscsaba – Gyulai,
  • Berettyóújfalu,
  • Bócsa,
  • Csém,
  • Csurgó,
  • Debrecen – Balmazújvárosi Galambok,
  • Gyula,
  • Hajmáskér,
  • Kenderes,
  • Miskolc – Boldva,
  • Miskolc – Szentpéteri,
  • Nyíregyháza – Nyugat,
  • Nyíregyháza – Pazonyi,
  • Nyíregyháza – Vasgyár,
  • Nyírmihálydi,
  • Oroszlány,
  • Pér,
  • Rábafüzes,
  • Sajtoskál,
  • Szeged – Algyői,
  • Szeged – Csongrádi,
  • Szeged – Makai,
  • Szombathely,
  • Tatabánya,
  • Vértesszőlős.

Nyitókép: Marijan Murat/AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ihavrilla
2026. március 23. 12:42
Mi van? Elfogyott a lengyeleknél az üzemanyag?
Válasz erre
0
0
hakapeszim
2026. március 23. 12:42
Na, ha egy kamion tankol mondjuk 750 litert, lehet sétálgatni, megvárni, míg az előtted álló eldönti milyen lattét kér, mustárra vagy majonézzel eszi - e a hot dogot.
Válasz erre
0
0
dave
2026. március 23. 12:39
Szombaton tankoltam miskolci Orlennél. 95-ös 589 Ft/l
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. március 23. 11:55
gondolom ezek nem a magyar olajtartalékot árulják úgyhogy aki magyar tankoljon náluk
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!