Történelmi fordulópont: minden idők legsúlyosabb szénhidrogén-válsága előtt állunk

Kilőnek az árak

A szakértő szerint a globális gázpiacon jelenleg a korábbi várakozásokat messze meghaladó nehézségekkel kell szembenézni. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol is hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben a globális gázkereslet nagyjából kétszer olyan gyorsan nőtt, mint az olajkereslet, és ez a növekedés a csővezetékek és tárolóhálózatok kiépítésében is mérhető. Birol szerint nem véletlen, hogy az iráni konfliktus kirobbanása óta a gázárak jóval gyorsabban emelkedtek, mint az olajárak, az európai gáztőzsdén például közel 100%-os áremelkedést regisztráltak.

Tóth Máté leszögezi, hogy Európában a gáz ára közvetlenül befolyásolja az áram árát. Az európai áramtőzsdéken mindig az adott időszakban megvásárolt legdrágább áram az irányadó, és a gáztüzelésű erőművek éppen a megújuló energiaforrások termelési ingadozásának kiegyenlítésére szükségesek, ennek következtében a gázárak emelkedése hamarosan az áramárakban is jelentkezik.

A szakértő rámutat, hogy Fatih Birol a közel-keleti helyzet kapcsán korábban viszonylag visszafogott volt a nyilatkozataiban, ám most „nagyon súlyosnak” nevezte a helyzetet, figyelmeztetve, hogy ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el annak következményeit.

