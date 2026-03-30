3, Panyi Szabolcs (a berlini bejegyzésű Direkt36 és a varsói alapítású, NED-finanszírozta Vsquare projekt „oknyomozó” újságírója) lebukása, amelyet ostoba hencegésével okozott, arra világít rá, hogy vannak – talán még rajta kívül is – olyan magyar állampolgársággal rendelkező újságírók, akik külföldi titkosszolgálatok (mégpedig általa egy »európai ország titkosszolgálatának« nevezett szerv) érdekében állva információkat szereznek, adnak át és terjesztenek, esetében a magyar külügyminiszterről, ezzel kiszolgáltatva nekik hazánkat. Az illetőt kémkedés gyanújával feljelentették, akár hazaárulás vádjával is szembe kellhet néznie.

5, A másik nyilvánosságra került ügy lényege, hogy a magyar alkotmányvédelem és kémelhárítás felfedezte, hogy brit-német-észt-ukrán gazdasági, titkosszolgálati és informatikai háttérrel és megbízással dolgozik két hazai személy, akik egyben a Tisza Párt informatikai rendszerét installálják. Őket az ilyenkor megszokott operatív módszerekkel szemmel tartották, majd elfogták, hálózatukat felderítették, külföldi gazdasági és szolgálati hálózatukat feltérképezték. Az illetőknek bíróság elé kell állniuk katonai eszköz tiltott birtoklása miatt, ugyanis a magyar kémelhárítás munkáját próbálták leálcázni, amelyhez a technikát külföldi szolgálatoktól kapták. Ebből az derült ki, hogy a (vélhetően) német és brit szolgálatok közvetett (jelesül észt és ukrán irányból érkező) bekötöttsége a Tisza Párton keresztül valósul meg. Az egyik informatikus kihallgatását nyilvánosságra hozták, amelyből kiderül, hogy valóban kapcsolatban állt külföldi titkosszolgálattal, sőt beszervezték és együttműködött velük.”

