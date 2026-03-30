Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 30.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt direkt36 panyi szabolcs tiszás kémbotrány szabó bence

Mit lehet tudni a kémjátszmáról, ami meghatározza a közbeszédet és nagy téttel ruházza fel az április 12-i választásokat?

2026. március 30. 07:38

Ezek a belpolitikai szereplők miért s mikor nyíltak meg önként a külföldi operatív tevékenységnek?

2026. március 30. 07:38
null
Békés Márton
Békés Márton
Facebook

„1, A több szálon futó eseménysor két részből áll. Az egyik Panyi Szabolcs, újságíró fedésben külföldre dolgozó hírszerző, hangfelvétellel való dekonspirálódása. A másik pedig az a visszalövés, amit Szabó Bence, kiugrott nyomozószázados segítségével a Direkt36 csinált, leleplezve a magyar kémelhárítás akcióját. Ez a két ügy valójában egy-egy csata azon a széles, összefüggő frontvonalon zajló háborúban, amelyet Magyarország jövőjéért vívnak.  

2, Ebben a küzdelemben a két szemben álló oldal nem más, mint egyfelől a külföldi titkosszolgálatok (német és brit, valamint proxijuk, az ukrán), illetve a nekik frontoló hazai ügynökök (a Tisza Párt infrastruktúrája és az ellenzéki sajtó képviselői: Telex, Direkt36, személy szerint Panyi Szabolcs), másfelől pedig a magyar állam nemzetbiztonsági érdekeit védő kémelhárítás. A dolog tehát nem egy újságíró viselt dolgairól és még csak nem is a hivatalosan 26 taggal bíró Tisza Pártról szól, hanem arról, hogy Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit ezeken keresztül támadják az ellenérdekelt külföldi szolgálatok. A nagy kérdés, hogy ezek a belpolitikai szereplők miért s mikor nyíltak meg önként a külföldi operatív tevékenységnek?  

3, Panyi Szabolcs (a berlini bejegyzésű Direkt36 és a varsói alapítású, NED-finanszírozta Vsquare projekt „oknyomozó” újságírója) lebukása, amelyet ostoba hencegésével okozott, arra világít rá, hogy vannak – talán még rajta kívül is – olyan magyar állampolgársággal rendelkező újságírók, akik külföldi titkosszolgálatok (mégpedig általa egy »európai ország titkosszolgálatának« nevezett szerv) érdekében állva információkat szereznek, adnak át és terjesztenek, esetében a magyar külügyminiszterről, ezzel kiszolgáltatva nekik hazánkat. Az illetőt kémkedés gyanújával feljelentették, akár hazaárulás vádjával is szembe kellhet néznie. 

5, A másik nyilvánosságra került ügy lényege, hogy a magyar alkotmányvédelem és kémelhárítás felfedezte, hogy brit-német-észt-ukrán gazdasági, titkosszolgálati és informatikai háttérrel és megbízással dolgozik két hazai személy, akik egyben a Tisza Párt informatikai rendszerét installálják. Őket az ilyenkor megszokott operatív módszerekkel szemmel tartották, majd elfogták, hálózatukat felderítették, külföldi gazdasági és szolgálati hálózatukat feltérképezték. Az illetőknek bíróság elé kell állniuk katonai eszköz tiltott birtoklása miatt, ugyanis a magyar kémelhárítás munkáját próbálták leálcázni, amelyhez a technikát külföldi szolgálatoktól kapták. Ebből az derült ki, hogy a (vélhetően) német  és brit szolgálatok közvetett (jelesül észt és ukrán irányból érkező) bekötöttsége a Tisza Párton keresztül valósul meg. Az egyik informatikus kihallgatását nyilvánosságra hozták, amelyből kiderül, hogy valóban kapcsolatban állt külföldi titkosszolgálattal, sőt beszervezték és együttműködött velük.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. március 30. 08:11
A ballibesek (komcsik, libsik, anarchisták, széplelkek, öntörvényűek, stb) vagy eleve annak születnek s felnőve csak rá kell találjanak a fészekaljukra, vagy eleve gazemberek, akik az érvényesülésükért bármire képesek, akár lepaktálni Luciferrel is.
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2026. március 30. 07:42 Szerkesztve
Az ukránok hozták nyilvánosságra a tiszás szimpatizánsaik adatait, miközben a Tiszát támogatják anyagilag, h nyerjenek. Annyira le van gatyásodva az ország, h az Ukrán állam hetek alatt bedől, de erre van pénzük :D Kb 400 ukrán kém segíti a Tiszát. ;-) Mi a lófasznak van Rogán Alkotányvédelmi Hivatala, h ezt tátott szájjal nézik? Megérdemelné ekkora ostobaság után, h a szájába pisáljon egy ukrán hekker. :D Fideszes propaganda akkora primitívség, és ebből látszik, a szavazóit mindegy mivel etetik. csak szarják össze magukat, legyen benne ukrán szó.. Legközelebbi nagygyűlésen WC papírt osztogassanak. :D
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!