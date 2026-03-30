Menczer Tamás reagált Kapitány István kijelentésére, miszerint „mindenért csak az adófizetők tudnak fizetni” (VIDEÓ)

Energiajogász a Tisza tervéről: „Ez halálos recept, ebbe Magyarország belepusztul”
Négyszeres gázárra, négyszeres villanyárra, ezer forintos üzemanyagra kell számítani, ha a Tisza Párt hatalomra kerül.
Csípős üzenetet küldött a tiszás politikusnak.
Menczer Tamás közösségi oldalán osztott meg egy videót, melyben Kapitány István egy korábbi előadásának egy ominózus részletére reagál a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Kapitány a következőt mondja a felvételen:
Négyszeres gázárra, négyszeres villanyárra, ezer forintos üzemanyagra kell számítani, ha a Tisza Párt hatalomra kerül.
Egy dolgot megtanultam: mindenért csak a vásárlók és az adófizetők tudnak fizetni.”
Menczer Tamás erre reflektálva azt üzente az egykori Shell-mogulnak:
Az a baj, Pista, hogy te az országot is úgy vezetnéd, mint a Shellt! Minden profit, minden lóvé a tiéd, az összes költség meg az embereké…”
Menczer figyelmeztette a választókat: „ha jön a Tisza, nem lesz olcsó orosz gáz, nem lesz védett üzemanyagár és rezsicsökkentés sem”.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila