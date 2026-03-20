Megsértette a választás tisztaságát – elmarasztalta a tiszás politikust a Nemzeti Választási Bizottság

„A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös, valamint a Mi Hazánk Mozgalom önálló listájára való egyidejű szavazásra felhívó bejegyzésnek a »TISZA PÁRT SZAVAZÓI ÉS SZIMPATIZÁNSAI CSATLAKOZZATOK!« elnevezésű Facebook-csoportban történő közzététele és fennmaradása engedélyezésével Tanács Zoltán és a Facebook-csoport többi adminisztrátora megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása, valamint a 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Nemzeti Választási Bizottság a Facebook-csoport adminisztrátorait eltiltja a további jogsértéstől, és kötelezi őket a jogsértő bejegyzés azonnali eltávolítására.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, feljelentést tett a közösségi médiában terjedő megtévesztő tartalmak miatt Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejegyzésében arról írt, hogy egy újabb, a Tisza Párt nevéhez köthető kampány jelent meg az online térben.