Megsértette a választás tisztaságát – elmarasztalta a tiszás politikust a Nemzeti Választási Bizottság

Eddig tartott a türelem: feljelentést tett Gulyás Gergely a „tiszás hazugságkampány” miatt
Tanács Zoltán tiszás képviselőjelölt nyilvános Facebook-csoportja félrevezető információkat terjesztett a választásról.
Helyt adott a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a Fidesz-KDNP kifogásának és határozatban marasztalta el a tiszás Tanács Zoltánt, miután az a nyilvános Facebook-csoport terjesztett félrevezető információkat a választásról, amelynek ő az adminisztrátora.
Az NVB határozatában az áll:
„A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös, valamint a Mi Hazánk Mozgalom önálló listájára való egyidejű szavazásra felhívó bejegyzésnek a »TISZA PÁRT SZAVAZÓI ÉS SZIMPATIZÁNSAI CSATLAKOZZATOK!« elnevezésű Facebook-csoportban történő közzététele és fennmaradása engedélyezésével Tanács Zoltán és a Facebook-csoport többi adminisztrátora megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása, valamint a 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Nemzeti Választási Bizottság a Facebook-csoport adminisztrátorait eltiltja a további jogsértéstől, és kötelezi őket a jogsértő bejegyzés azonnali eltávolítására.”
Ahogy arról korábban beszámoltunk, feljelentést tett a közösségi médiában terjedő megtévesztő tartalmak miatt Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejegyzésében arról írt, hogy egy újabb, a Tisza Párt nevéhez köthető kampány jelent meg az online térben.
A miniszter egy felhívást is intézett a közösségi média felhasználóihoz.
A szóban forgó felhívás arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre szavazzanak a Fidesz–KDNP-re és a Mi Hazánk Mozgalom listájára,
azt állítva, hogy ezzel biztosítható a kormánypártok győzelme. A miniszter hangsúlyozta: ez az állítás nem felel meg a valóságnak,
mivel az ilyen módon leadott szavazat érvénytelennek minősül.
Álláspontja szerint az erre való felhívás nem csupán félrevezető, hanem jogsértő is lehet. Bejegyzésében arra is kitért, hogy a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek számít, ha valaki megtévesztéssel próbálja befolyásolni a választókat. Emlékeztetett:
az ilyen cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető.
Gulyás Gergely arra kérte a közösségi média felhasználóit, hogy amennyiben hasonló tartalommal találkoznak, jelentsék azt az adott platformon, és szükség esetén tegyenek feljelentést a terjesztőkkel szemben. A miniszter végül nyomatékosította: érvényesen szavazni csak egy listára és egy jelöltre lehet, ezért mindenkit arra intett, hogy ne dőljön be a félrevezető információknak.
