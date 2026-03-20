03. 20.
péntek
választási bizottság tisza párt gulyás gergely nemzeti választási bizottság fidesz választás

Megsértette a választás tisztaságát – elmarasztalta a tiszás politikust a Nemzeti Választási Bizottság

2026. március 20. 21:53

Tanács Zoltán tiszás képviselőjelölt nyilvános Facebook-csoportja félrevezető információkat terjesztett a választásról.

Helyt adott a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a Fidesz-KDNP kifogásának és határozatban marasztalta el a tiszás Tanács Zoltánt, miután az a nyilvános Facebook-csoport terjesztett félrevezető információkat a választásról, amelynek ő az adminisztrátora.

Az NVB határozatában az áll:

„A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad, és megállapítja, hogy a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös, valamint a Mi Hazánk Mozgalom önálló listájára való egyidejű szavazásra felhívó bejegyzésnek a »TISZA PÁRT SZAVAZÓI ÉS SZIMPATIZÁNSAI CSATLAKOZZATOK!« elnevezésű Facebook-csoportban történő közzététele és fennmaradása engedélyezésével Tanács Zoltán és a Facebook-csoport többi adminisztrátora megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása, valamint a 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Nemzeti Választási Bizottság a Facebook-csoport adminisztrátorait eltiltja a további jogsértéstől, és kötelezi őket a jogsértő bejegyzés azonnali eltávolítására.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, feljelentést tett a közösségi médiában terjedő megtévesztő tartalmak miatt Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejegyzésében arról írt, hogy egy újabb, a Tisza Párt nevéhez köthető kampány jelent meg az online térben.

A szóban forgó felhívás arra buzdítja a választókat, hogy a listás szavazólapon egyszerre szavazzanak a Fidesz–KDNP-re és a Mi Hazánk Mozgalom listájára, 

azt állítva, hogy ezzel biztosítható a kormánypártok győzelme. A miniszter hangsúlyozta: ez az állítás nem felel meg a valóságnak, 

mivel az ilyen módon leadott szavazat érvénytelennek minősül. 

Álláspontja szerint az erre való felhívás nem csupán félrevezető, hanem jogsértő is lehet. Bejegyzésében arra is kitért, hogy a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek számít, ha valaki megtévesztéssel próbálja befolyásolni a választókat. Emlékeztetett: 

az ilyen cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető.

Gulyás Gergely arra kérte a közösségi média felhasználóit, hogy amennyiben hasonló tartalommal találkoznak, jelentsék azt az adott platformon, és szükség esetén tegyenek feljelentést a terjesztőkkel szemben. A miniszter végül nyomatékosította: érvényesen szavazni csak egy listára és egy jelöltre lehet, ezért mindenkit arra intett, hogy ne dőljön be a félrevezető információknak.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. március 20. 22:07
Csak ennyi? Ennyivel megússza az a kopasz szektás geci? Aki ezt terjesztette , az egész csoportot meg kellene fingatni!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!