Magyarországon MINDEN LEHETSÉGES - Jaber a Vekkerben!

2026. március 30. 06:59

Jaber, a Vekker legújabb adásában kendőzetlen őszinteséggel beszél arról, miért a kedvesség számára a legnagyobb erő. A kuvaiti apától és magyar anyától származó rapper mesél arról, hogy hiába járta be a világot, azt gondolja, hogy Magyarországon a legjobb az élet. Aki pedig mást mond, nem tudja miről beszél.

A népszerű rapper élete korántsem volt mindennapi: a világ számos országában megfordult, mire rájött, hogy az igazi otthont és stabilitást Magyarország jelenti számára. Kuvaiti édesapja és magyar édesanyja örökségét büszkén hordozza, és bár sokáig kereste a helyét, mostanra végleg eldőlt: itt tervez jövőt és családot

Nagyon hálás vagyok Magyarországnak, nagyon sok szeretetet kaptam a magyaroktól. 

Jaber azt is elárulta a műsorban Gyürky Enikőnek és Csutinak, hogy élete egyik legfőbb mozgatórugója mindig is az volt, hogy édesapja büszke legyen rá. Ez a belső tartás és a családi tisztelet segíti őt egész életében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Nézze meg a Vekker teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Sokan félreértik a stílusát, de őt ez nem tántorítja el. Jaber szerint a mai világban nem a keménykedés, hanem az emberség a valódi virtus.

„A kedvesség nem gyengeség, hanem a legnagyobb erő. Szerintem az az erős, aki azzal is kedves, aki vele nem az” – vallja az előadó.

Megosztó véleményét mindig és most is bátran felvállalta, hangsúlyozva, hogy nem kíván megfelelni a külvilág elvárásainak.

„Orbán Viktort tisztelem, én ezt kimondom bárkinek, és lehet bármilyen véleménye ezzel kapcsolatban” – tette hozzá határozottan, jelezve, hogy a tisztelet nála elvi kérdés.

 

 

 

