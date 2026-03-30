Magyarországon MINDEN LEHETSÉGES - Jaber a Vekkerben!

Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Jaber, a Vekker legújabb adásában kendőzetlen őszinteséggel beszél arról, miért a kedvesség számára a legnagyobb erő. A kuvaiti apától és magyar anyától származó rapper mesél arról, hogy hiába járta be a világot, azt gondolja, hogy Magyarországon a legjobb az élet. Aki pedig mást mond, nem tudja miről beszél.
A népszerű rapper élete korántsem volt mindennapi: a világ számos országában megfordult, mire rájött, hogy az igazi otthont és stabilitást Magyarország jelenti számára. Kuvaiti édesapja és magyar édesanyja örökségét büszkén hordozza, és bár sokáig kereste a helyét, mostanra végleg eldőlt: itt tervez jövőt és családot
Nagyon hálás vagyok Magyarországnak, nagyon sok szeretetet kaptam a magyaroktól.
Jaber azt is elárulta a műsorban Gyürky Enikőnek és Csutinak, hogy élete egyik legfőbb mozgatórugója mindig is az volt, hogy édesapja büszke legyen rá. Ez a belső tartás és a családi tisztelet segíti őt egész életében.
Sokan félreértik a stílusát, de őt ez nem tántorítja el. Jaber szerint a mai világban nem a keménykedés, hanem az emberség a valódi virtus.
„A kedvesség nem gyengeség, hanem a legnagyobb erő. Szerintem az az erős, aki azzal is kedves, aki vele nem az” – vallja az előadó.
Megosztó véleményét mindig és most is bátran felvállalta, hangsúlyozva, hogy nem kíván megfelelni a külvilág elvárásainak.
„Orbán Viktort tisztelem, én ezt kimondom bárkinek, és lehet bármilyen véleménye ezzel kapcsolatban” – tette hozzá határozottan, jelezve, hogy a tisztelet nála elvi kérdés.