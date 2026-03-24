Le Pen nem kertelt: világosan elmondta, mi történne, ha Ukrajna belépne az unióba (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
A francia patrióta Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője egyértelműen kijelentette: a magyar és a francia gazdákat sújtaná Ukrajna csatlakoása.
A Maxima legújabb epizódjának vendége Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője volt. Le Pen részletesen kifejtette, hogy Ukrajna esetleges uniós csatlakozása katasztrofális hatással lenne a magyar és francia mezőgazdaságra, az ukrán agráróriások ugyanis elszívnák a közös agrárpolitika (KAP) támogatásait, és a rendkívül alacsony ukrán bérek, valamint költségek miatt a magyar gazdák esélytelenek lennének a versenyben. Le Pen ezt Brüsszel „elszegényítési politikájának” nevezte.
Ha Ukrajna belép, akkor a közös agrárpolitikát teljesen át kell alakítani, és az abból kifizetett összegekből lényegesen kevesebb folyik be majd a mi mezőgazdasági termelőinkhez”
– fogalmazott a francia politikus.
Szerinte ez nem igazságos versenyt fog eredményezni, ugyanis a bérek és a költségek nem egységesek a különböző országokban. A Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője úgy értékelt, Brüsszel politikája az, hogy kevesebbet kellene termelnie a mezőgazdaságnak és az iparnak.
Le Pen kijelentette, ezt ők ellenzik, mert „ez az elszegényedés politikája, ez a visszalépés politikája, ez a függőség politikája.”
Kifejtette, a unió mezőgazdasága és ipara egyre inkább függ az importtól, ezt pedig ő és a pártja nem akarják, mert ez gyengülést jelent erősödés helyett.
Megjegyezte, az európai integráció ígérete az volt, hogy együtt erősebbek leszünk, „ehhez képest a mai valóság az, hogy minden területen az Európai Unió, Brüsszel valójában csak gyengeséget hozott.”
A teljes beszélgetés alább tekinthető meg, az idézet rész 18 perc 16 másodpercnél kezdődik: