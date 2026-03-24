nemzeti tömörülés marine le pen maxima le pen ukrajna

Le Pen nem kertelt: világosan elmondta, mi történne, ha Ukrajna belépne az unióba (VIDEÓ)

2026. március 24. 16:24

A francia patrióta Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője egyértelműen kijelentette: a magyar és a francia gazdákat sújtaná Ukrajna csatlakoása.

2026. március 24. 16:24
null

A Maxima legújabb epizódjának vendége Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője volt. Le Pen részletesen kifejtette, hogy Ukrajna esetleges uniós csatlakozása katasztrofális hatással lenne a magyar és francia mezőgazdaságra, az ukrán agráróriások ugyanis elszívnák a közös agrárpolitika (KAP) támogatásait, és a rendkívül alacsony ukrán bérek, valamint költségek miatt a magyar gazdák esélytelenek lennének a versenyben. Le Pen ezt Brüsszel „elszegényítési politikájának” nevezte.

Ha Ukrajna belép, akkor a közös agrárpolitikát teljesen át kell alakítani, és az abból kifizetett összegekből lényegesen kevesebb folyik be majd a mi mezőgazdasági termelőinkhez” 

– fogalmazott a francia politikus.

Szerinte ez nem igazságos versenyt fog eredményezni, ugyanis a bérek és a költségek nem egységesek a különböző országokban. A Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője úgy értékelt, Brüsszel politikája az, hogy kevesebbet kellene termelnie a mezőgazdaságnak és az iparnak.

Le Pen kijelentette, ezt ők ellenzik, mert „ez az elszegényedés politikája, ez a visszalépés politikája, ez a függőség politikája.”

Kifejtette, a unió mezőgazdasága és ipara egyre inkább függ az importtól, ezt pedig ő és a pártja nem akarják, mert ez gyengülést jelent erősödés helyett.

Megjegyezte, az európai integráció ígérete az volt, hogy együtt erősebbek leszünk, „ehhez képest a mai valóság az, hogy minden területen az Európai Unió, Brüsszel valójában csak gyengeséget hozott.”

A teljes beszélgetés alább tekinthető meg, az idézet rész 18 perc 16 másodpercnél kezdődik:

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lyon-v-2
2026. március 24. 17:37
Igazat mondott Le Pen.
polárüveg
2026. március 24. 17:15
Le Pen asszonyt nem fogják tudni se lenyelni, se kiköpni: megakad a torkukon. Kár, hogy két dolgot nem tett hozzá. Hogy azok az ukrajnai agráróriások valójában multinacionális óriások, amit a kommenttársak jeleznek is. És azt, hogy többek között ezekért a külföldi óriáscégekért kell meghalni, megnyomorodni az ukrán férfiaknak, szétlövetni az országukat. A nagy agrárországok nem fognak pénzt kapni, csak egy dísz szépségtapaszt. Amikor az EU jelenlegi agrártermelői tönkremennek mindezen egyenlőtlenségek miatt, akkor majd a támogatott ukrajnai multi óriások üveggyöngyökért felvásárolják őket. Így lesz kerek az ügyesen a Cityben kitervelt történet, mit miért, mi lehet a céljuk.
kbexxx
•••
2026. március 24. 16:58 Szerkesztve
Nyilván való , hogy a MONSANTO és Pl a BLACKROCK nem véletlen vásárolta fel uki területeit . A kötelezővé tett beszerzési vonal ukrajnának kedvez. Ami lelepi eu piacát És még ott a másik méreg termelő a MERCOSUR Egyed uralmi helyzetbe hozása.
belbuda
2026. március 24. 16:41
Még szabadlábon? 🫢
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!