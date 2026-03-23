Vissza kell venni az irányítást Brüsszeltől – Marine Le Pen a MAXIMÁBAN (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A bevándorláspolitika kicsúszott a tagállamok kezéből, a Mercosur-megállapodást ránk erőltették, az EU gazdaságpolitikája pedig szegényedéshez vezet – mindez jól mutatja, hogy Brüsszel egyre inkább figyelmen kívül hagyja a nemzetek érdekeit, miközben a döntések következményeit a tagállamok viselik.
A Maxima legújabb epizódjának vendége Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője volt, aki Szalai Zoltánnal beszélgetett Európa és a nemzeti szuverenitás jelenlegi helyzetéről az Európai Unión belül.
A francia politikus hangsúlyozta: „nem teljesen mi irányítjuk a bevándorlási politikánkat”, ami alapvető problémát jelent a tagállamok számára.
Úgy fogalmazott:
„a mi országunk a mi házunk”
a döntések jogát pedig vissza kell adni a nemzeteknek. Véleménye szerint ez nem politikai vita tárgya, hanem egyszerűen a józan ész kérdése.
Szóba került a mezőgazdaság helyzete és a Mercosur-megállapodás is. Ennek kapcsán kiemelte: „ezt ránk erőltették”, ami szerinte súlyos következményekkel jár a gazdák számára, az Unió pedig teljesen figyelmen kívül hagyta a tagállamok érdekeit a döntés meghozatalakor.
Le Pen szerint az Európai Unió jelenlegi gazdaságpolitikája zsákutca.
„Ez a szegényedés politikája”
– fogalmazott, hozzátéve: „nem akarunk gyengébbek lenni, erősebbek szeretnénk lenni”.
A beszélgetés végén támogatásáról biztosította Orbán Viktort és a magyar kormány politikáját is, kiemelve: a tét nemcsak Magyarország, hanem egész Európa jövője.
