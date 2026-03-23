nemzeti tömörülés marine le pen maximában európai unió európa politika

Vissza kell venni az irányítást Brüsszeltől – Marine Le Pen a MAXIMÁBAN (VIDEÓ)

2026. március 23. 20:30

A bevándorláspolitika kicsúszott a tagállamok kezéből, a Mercosur-megállapodást ránk erőltették, az EU gazdaságpolitikája pedig szegényedéshez vezet – mindez jól mutatja, hogy Brüsszel egyre inkább figyelmen kívül hagyja a nemzetek érdekeit, miközben a döntések következményeit a tagállamok viselik.

A Maxima legújabb epizódjának vendége Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője volt, aki Szalai Zoltánnal beszélgetett Európa és a nemzeti szuverenitás jelenlegi helyzetéről az Európai Unión belül. 

A francia politikus hangsúlyozta: „nem teljesen mi irányítjuk a bevándorlási politikánkat”, ami alapvető problémát jelent a tagállamok számára. 

Úgy fogalmazott: 

„a mi országunk a mi házunk”

 a döntések jogát pedig vissza kell adni a nemzeteknek. Véleménye szerint ez nem politikai vita tárgya, hanem egyszerűen a józan ész kérdése. 

Szóba került a mezőgazdaság helyzete és a Mercosur-megállapodás is. Ennek kapcsán kiemelte: „ezt ránk erőltették”, ami szerinte súlyos következményekkel jár a gazdák számára, az Unió pedig teljesen figyelmen kívül hagyta a tagállamok érdekeit a döntés meghozatalakor. 

Le Pen szerint az Európai Unió jelenlegi gazdaságpolitikája zsákutca. 

„Ez a szegényedés politikája” 

– fogalmazott, hozzátéve: „nem akarunk gyengébbek lenni, erősebbek szeretnénk lenni”. 

A beszélgetés végén támogatásáról biztosította Orbán Viktort és a magyar kormány politikáját is, kiemelve: a tét nemcsak Magyarország, hanem egész Európa jövője.

Nézze meg a Maxima műsorát a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 23. 20:52
Minek bevándorlási politika? Semmi jóra nem vezet, ellenben sok rosszra. A helyes politika a határok védelme lenne, beleértve a határsértők lelövését. A már bejutott illegális népséget pedig deportálni kellene erőszakkal. A bevándorlás nemhogy szükségtelen, de még ártalmas és veszélyes is.
Intel
2026. március 23. 20:50
Marine Le Pen egy elmúlt korszak embere aki valószínűleg maga se hisz valami új feltámadásban ami kiemeli az országát a globalizmus karmai közül. Főleg, mert a franciák remekül érzik magukat ott ahol vannak. Ezért nem szavaztak soha kormányzó többséget Marine Le Pennek.
