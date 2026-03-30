Lábon lőtte magát Magyar Péter: mindent kikotyogtak a saját emberei – végül Szijjártó vitte be a kegyelemdöfést (VIDEÓ)

Kész, vége: saját magát intézte el a Tisza Párt – azonnal lecsapott Orbán Viktor
A miniszterelnök szerint ezt mindenkinek látnia kell.
„Itt van a Tisza Párt újabb óriási buktája” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy nemcsak adótervekkel, hanem energiapolitikával kapcsolatos terveket is kidolgoztak a közelmúltban a Tisza központjában, ami már Magyar Péter belső ellenzékében is kiverte a biztosítékot – mondta Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője az Indexnek adott interjúban.
A tervek alapján a választás után azonnal meg kell oldani az orosz energiáról való leválást.
A dokumentum szerint ennek érdekében ki kell vezetni a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, a MOL finomító átállítását el kell végezni, és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni.
A dokumentum kapcsán így fogalmazott hétfőn Szijjártó Péter:
itt van a Tisza Párt újabb óriási buktája.”
A külgazdasági és külügyminiszter felhívta rá a figyelmet, hogy Magyar Péter pártja hiába próbálta meg eltitkolni a valódi tervét, ugyanis világosan látszik, hogy többek között a rezsicsökkentés eltörlésére törekszik.
Érdemes felidézni ennek kapcsán Kapitány István korábbi mondatait is, aki szinte pontosan ugyanezzel a tervvel állt elő. Először is eltörölnék a védett üzemanyagárat, aztán eltörölnék a rezsicsökkentés, végül pedig bevezetnék az energiafüggetlenségi adót. Az egészben az a legfelháborítóbb, hogy mindezt meg akarják ideologizálni. Az új hírek szerint pedig már biztos, hogy Kapitány István korábban nem elszólta magát, hanem a már fent bemutatott kész tervet árulta el.
Ezt is ajánljuk a témában
