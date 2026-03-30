Kész, vége: saját magát intézte el a Tisza Párt – azonnal lecsapott Orbán Viktor

2026. március 30. 09:48

A miniszterelnök szerint ezt mindenkinek látnia kell.

null

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy nemcsak adótervekkel, hanem energiapolitikával kapcsolatos terveket is kidolgoztak a közelmúltban a Tisza központjában, ami már Magyar Péter belső ellenzékében is kiverte a biztosítékot – mondta Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője az Indexnek adott interjúban.

A tervek alapján a választás után azonnal meg kell oldani az orosz energiáról való leválást.

A dokumentum szerint ennek érdekében ki kell vezetni a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, a MOL finomító átállítását el kell végezni, és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni.

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés" a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye
Érdemes felidézni ennek kapcsán Kapitány István korábbi mondatait is, aki szinte pontosan ugyanezzel a tervvel állt elő. Először is eltörölnék a védett üzemanyagárat, aztán eltörölnék a rezsicsökkentés, végül pedig bevezetnék az energiafüggetlenségi adót. Az egészben az a legfelháborítóbb, hogy mindezt meg akarják ideologizálni. Az új hírek szerint pedig már biztos, hogy Kapitány István korábban nem elszólta magát, hanem a már fent bemutatott kész tervet árulta el.

Orbán Viktor is megszólalt

Orbán Viktor a hír kapcsán így fogalmazott a Facebook-oldalán: „ezt mindenkinek látnia kell.

Kint a Tisza energiaátállási terve.”

***

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

 

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bekeev-2025
2026. március 30. 10:54
westend wesztes is hogyan beszopta a hiteles Mandinerből olvasva, hogy a vajda kieszközölte a meg nem valósuló pénzügyi védőpajzsot. Neked az agyacskádnak már nem árthat, picinyem. 😆😂🤣 😆😂🤣 😆😂🤣 😆😂🤣 😆😂🤣
bekeev-2025
2026. március 30. 10:52
ersa57 2026. március 30. 10:44 Kedves Mandiner Szerkesztőség! Ma eddig három ilyen tartalmú cikket találtam ezen a felületen. (Lehet, hogy van több is??) Ti most tájékoztatni akarjátok az embereket vagy át akarjátok mosni az agyukat??!! Nem olvasod westend wesztes nickes neked címzett válaszát? Több fontos információhoz is hozzájuthatsz a kormánypropagandából. Mint például amikor megírták a szuvenyírista Orbán vajda Trumplinál kieszközölte, hogy guruló dollárokat kapjanak a kínai gigahitel mellé. Cikkek tucatját írták a hatalmas sikerről, ami hatására a lipcsiket és a komcsikat megütötte a laposguta...majd Trumpli egy héttel később bevallotta, hogy lófaszt a valagukba kapnak a magyarok, nem pénzügyi védőpajzsot. Na, ez a Mandiner.
ersa57
2026. március 30. 10:44
Kedves Mandiner Szerkesztőség! Ma eddig három ilyen tartalmú cikket találtam ezen a felületen. (Lehet, hogy van több is??) Ti most tájékoztatni akarjátok az embereket vagy át akarjátok mosni az agyukat??!!
fityeszkarosult
2026. március 30. 10:44
Ez a Fideszes kínlódás egyre szánalmasabb, ahogy közeledik a vég egyre elkeseredettebben kapaszkodnak a hatalomba...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!