Kész, vége: saját magát intézte el a Tisza Párt – azonnal lecsapott Orbán Viktor

Megszólalt a volt tiszás: újabb, energiapolitikára vonatkozó tervet akarnak eltitkolni a Tiszában
Fenyegetések, perek, belső ellentmondások – ismét nyilatkozott az Indexnek Csercsa Balázs.
A miniszterelnök szerint ezt mindenkinek látnia kell.
A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy nemcsak adótervekkel, hanem energiapolitikával kapcsolatos terveket is kidolgoztak a közelmúltban a Tisza központjában, ami már Magyar Péter belső ellenzékében is kiverte a biztosítékot – mondta Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője az Indexnek adott interjúban.
A tervek alapján a választás után azonnal meg kell oldani az orosz energiáról való leválást.
A dokumentum szerint ennek érdekében ki kell vezetni a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, a MOL finomító átállítását el kell végezni, és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni.
Érdemes felidézni ennek kapcsán Kapitány István korábbi mondatait is, aki szinte pontosan ugyanezzel a tervvel állt elő. Először is eltörölnék a védett üzemanyagárat, aztán eltörölnék a rezsicsökkentés, végül pedig bevezetnék az energiafüggetlenségi adót. Az egészben az a legfelháborítóbb, hogy mindezt meg akarják ideologizálni. Az új hírek szerint pedig már biztos, hogy Kapitány István korábban nem elszólta magát, hanem a már fent bemutatott kész tervet árulta el.
Orbán Viktor a hír kapcsán így fogalmazott a Facebook-oldalán: „ezt mindenkinek látnia kell.
Kint a Tisza energiaátállási terve.”
Ezt is ajánljuk a témában
