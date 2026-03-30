Kész, vége: saját magát intézte el a Tisza Párt – azonnal lecsapott Orbán Viktor

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy nemcsak adótervekkel, hanem energiapolitikával kapcsolatos terveket is kidolgoztak a közelmúltban a Tisza központjában, ami már Magyar Péter belső ellenzékében is kiverte a biztosítékot – mondta Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője az Indexnek adott interjúban.

A tervek alapján a választás után azonnal meg kell oldani az orosz energiáról való leválást.

A dokumentum szerint ennek érdekében ki kell vezetni a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, a MOL finomító átállítását el kell végezni, és az ennek költségeire fedezetet biztosító új energiafüggetlenségi adót kell bevezetni.