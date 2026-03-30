Megszólalt a volt tiszás: újabb, energiapolitikára vonatkozó tervet akarnak eltitkolni a Tiszában

Majd mindezek után a szóban forgó exkollégát a Tisza Párt nemrég újra alkalmazta, méghozzá a korábbinál magasabb pozícióban. „Felvetődik bennem a kérdés: miért vesznek vissza valakit, akinek a munkájával korábban nem voltak elégedettek, és saját vallomásuk szerint biztonsági kockázatot jelentett? Hogyan lehet az, hogy ráadásul még magasabb pozíciót is kap, mint korábban? Mindez pedig azután történik, hogy ez a személy a Tiszára nézve pozitív nyilatkozatokat tett a nyilvánosságban és a bíróság előtt is” – emelte ki Csercsa.
Annak kapcsán, hogyan lehetséges ez, Csercsa azt mondta, vagy a Tisza vezetői hazudtak korábban a bíróság előtt, vagy
„ezt a szerencsétlen kirúgott embert megfenyegették, továbbá újra állással kínálták meg, azért, hogy hajlandó legyen a Tisza narratíváját képviselni a nyilvánosságban és a bíróság előtt”.
„Korábban ezek a dolgok kevésbé kerültek reflektorfénybe, bár pletykákat lehetett hallani” – mondta Csercsa a Tisza párt körüli titkosszolgálati tevékenységek kapcsán. Mint mondta, 2021 óta hallott pletykákat – több forrásból is – Panyi Szabolccsal kapcsolatban, hogy „neki jó kapcsolatai lehetnek külföldi szolgálatokkal. Ám ezekkel korábban nem foglalkoztam, mert konkrét tudomásom nincs ilyesmiről, és ennek korábban jelét se láttam”. Hozzátette ugyanakkor, hogy aki „elolvassa Panyi korábbi indexes kollégájának, Dezső Andrásnak a Fedősztori című könyvét, annak nem meglepő, hogy titkosszolgálatok előszeretettel használnak fel újságírókat információszerzésre Magyarországon is. Az pedig már évek óta az ellenzéki közbeszéd részét képezi, hogy Panyi Szabolcsnak lehetnek ilyen kapcsolatai”. Kiemelte, hogy érdekesnek találja, hogy
„bizonyos források tényként írnak arról, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt jelenlegi alelnöke kapcsolatokat épített ki korábbi nyugati titkosszolgálati szereplőkkel,