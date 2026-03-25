Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
lászló andrás brüsszel hálózat

Kormánybiztos: Brüsszel vette át Washington helyét, ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti

2026. március 25. 15:16

Egy kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja a magyar baloldalhoz köthető szereplőket.

2026. március 25. 15:16
null

Külföldről szervezett és finanszírozott politikai beavatkozás zajlott a 2022-es választás idején, és ennek hatásai ma is tartanak, ma a Tisza kampányát segíti a külföldről fizetett korrupciós és ügynökhálózat – állapítja meg László András kormánybiztos a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint

Egy kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja a magyar baloldalhoz köthető szereplőket, újságírókat, aktivistákat és NGO-kat. Ez a hálózat a Biden-kormányzat végével nem ért véget, csak mára Brüsszel vette át Washington helyét: ugyanaz a hálózat, amely 2022-ben a baloldali összefogás kampányát segítette, most a Tiszát segíti. Céljuk a nemzeti kormány megbuktatása, hogy helyére egy brüsszel- és ukránbarát ügynökkormányt ültessenek – olvasható az összegzésben.

A kormány megbízásából elkészült László András kormánybiztos jelentése a Biden-kormányzat magyarországi politikai befolyásolási tevékenységéről. A jelentés részletesen feltárja azt a nemzetközi korrupciós hálózatot, amelyen keresztül az amerikai baloldal – Joe Biden elnöksége alatt – politikai és pénzügyi eszközökkel avatkozott be a magyar választásokba, és támogatta a nemzeti kormány megbuktatására irányuló törekvéseket. A „guruló dollárokat” balliberális szerkesztőségek, újságírók, civil szervezetek és aktivista hálózatok finanszírozására fordították a nemzeti kormány elleni fellépés érdekében – közölte a tárca.

Magyarország évek óta kiemelt célpont

Mint írják, Magyarország évek óta kiemelt célpontja a külföldi beavatkozásnak, a külföldi finanszírozás mértéke jelentősen megugrott. Az USAID szervezeten keresztül 2022 és 2025 között legalább 3,5 milliárd forinttal támogatták a magyar baloldali szervezeteket, újságírókat és közvetítőket. A guruló dollárok a baloldal 2022-es választási veresége után sem álltak le, a „dollárbaloldal-botrány” ellenére az amerikai baloldal állandó beavatkozásra rendezkedett be. Az akkor kiosztott források ma is jelentősen segítik a hálózat működését.

A közlés szerint a pénzek egy kiterjedt nemzetközi közvetítőhálózaton keresztül érkeztek Magyarországra. A finanszírozásban kulcsszerepet játszott az amerikai külügyminisztérium, a National Endowment for Democracy (NED), valamint a Soros-hálózathoz köthető szervezetek. A pénzelosztó hálózatban számos nemzetközi szervezet kulcsszereplő, többek között a German Marshall Fund és a Globsec.

„Ez utóbbi különösen figyelemreméltó, hiszen Orbán Anita is a Globsectől érkezett a Tisza Párthoz. Ezek a szervezetek nemcsak finanszírozzák, hanem koordinálják is a magyarországi beavatkozási tevékenységeket. Szintén a hálózat része a tiszás ügynökbotrányban érintett Panyi Szabolcs is, akinek tevékenységét több csatornán keresztül finanszírozzák külföldről” – tartalmazza az összegzés.

A közlemény szerint László András felhívja a figyelmet, hogy bár a Trump-kormányzat leállította az USAID programjait és megszüntette a szervezetet, a korrupciós és ügynökhálózat nem szűnt meg, csak új finanszírozási forrásokat keres, immár elsősorban Brüsszelben. Az Európai Bizottság ma hasonló programokon keresztül sok esetben ugyanazokat a szervezeteket támogatja, amelyek korábban a guruló dollárokból is részesültek.

„A külföldi beavatkozás és finanszírozás ma is egyértelmű, csak Brüsszel vette át Washington helyét, és ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti” – olvasható a közleményben, amely szerint a jelentés a kormany.hu oldalon hamarosan olvasható.

(MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. március 25. 15:44
A maga módján zseniális szervezés: azzal, hogy nem közvetlenül az USA finanszírozta, tartotta az ügynökhálózatot, hanem áttételeket iktattak közbe, megoldották, hogy az USA politikájának, céljainak változása ne eredményezze a hálózat megszűnését vagy irányvonalának a változását. Ehhez az kellett, hogy a közbeiktatott áttételek irányítói ne az USA állami szerveihez legyenek lojálisak, hanem Soroshoz és a társaihoz. Az ugyanilyen befolyás alatt lévő uniós tisztségviselők és szervek pedig magától értetődő módon vállalták át a finanszírozást. Ezeknek a forrásai csak akkor apadnak el, ha az USA-ban és az EU-ban egyszerre lesz hatalmon patrióta, szuverenista irányzat. (És még akkor sem biztosan, ezek simán felajánlják a hálózatot az oroszoknak, kínaiaknak, bárkinek, aki gyengíteni akarja Európát.)
Válasz erre
1
0
lemez
2026. március 25. 15:39
Ja,hogy ezt meg is mondták elöre.A civil bekötött ügynökök kérték is az uniotol vegye át az usad helyét.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. március 25. 15:35
A tiszás férgek kiosztják maguk között, ki, melyik cikkben provokál. Az előzőben mások voltak, így minden cikkre jut pár provokátor. És a napszakot is váltják egymás között, most éppen belféregbuda a soros provokátor.
Válasz erre
0
0
AROON
2026. március 25. 15:31
56-ban is segítettek, ja nem! Most meg csesszék meg a segítségüket, NEM KELL! 56- ban a szovjetunió volt a kommunista, most Brüsszel az, sőt még nagyságrendekkel nagyobb!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!