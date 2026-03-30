A BBC tudósítója kilépett a buborékjából, és ledöbbent Orbán Viktor valódi támogatottságán
A miniszterelnök péceli országjárásán világossá vált, hogy a valóság nem igazodik a vélekedésekhez.
Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a döntésünk előtt az egyre zavarosabb információáradatban?
„De milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a döntésünk előtt az egyre zavarosabb információáradatban? A szavazók jelentős része az érzelmei alapján dönt: akárki akármit mond, mindenképpen a kormánypártra, vagy a győzelemre esélyes ellenzékre szavaz majd.
A hazai választók elsöprő többsége Orbán Viktorra, vagy Orbán Viktor ellen akar szavazni már jó ideje.
E téren hullámzóan ugyan, de nagyjából fej-fej melletti küzdelem érzékelhető az adatok és a tapasztalatok alapján. Azoknak a polgároknak dönt majd a voksolása, akik nem elkötelezettek a táborok mellett és az érzelmeken túl racionális megfontolások is szerepet játszanak abban, hogy hová húzzák majd be az ikszet. Nekik szeretnék most néhány szempontot javasolni a választásukhoz.
Ahogy a magánéletben, úgy a közéletben sincs olyan, hogy valaki, vagy valamelyik politikai erő csak jó, vagy csak rossz. Előnyöket és hátrányokat kell kalkulálnunk a meggyőződéseink mellett.
A Fidesz ma az egyetlen kormányképes erő a maga tapasztalataival és ellentmondásaival együtt.
Jól kezelték a migrációs válságot és komoly eredményeket értek el a családpolitikában, a foglalkoztatás területén, a roma integráció kérdésében, és megvalósítottak egy régi, liberális követelést, az egykulcsos adót.”
A miniszterelnök péceli országjárásán világossá vált, hogy a valóság nem igazodik a vélekedésekhez.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán