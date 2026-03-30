03. 30.
hétfő
Tisza Párt fidesz Fodor Gábor választás

Információs káosz és politikai indulatok: mi alapján döntsön a választó?

2026. március 30. 06:44

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a döntésünk előtt az egyre zavarosabb információáradatban?

2026. március 30. 06:44
Fodor Gábor
Index

„De milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a döntésünk előtt az egyre zavarosabb információáradatban? A szavazók jelentős része az érzelmei alapján dönt: akárki akármit mond, mindenképpen a kormánypártra, vagy a győzelemre esélyes ellenzékre szavaz majd.

A hazai választók elsöprő többsége Orbán Viktorra, vagy Orbán Viktor ellen akar szavazni már jó ideje.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

E téren hullámzóan ugyan, de nagyjából fej-fej melletti küzdelem érzékelhető az adatok és a tapasztalatok alapján. Azoknak a polgároknak dönt majd a voksolása, akik nem elkötelezettek a táborok mellett és az érzelmeken túl racionális megfontolások is szerepet játszanak abban, hogy hová húzzák majd be az ikszet. Nekik szeretnék most néhány szempontot javasolni a választásukhoz.

Ahogy a magánéletben, úgy a közéletben sincs olyan, hogy valaki, vagy valamelyik politikai erő csak jó, vagy csak rossz. Előnyöket és hátrányokat kell kalkulálnunk a meggyőződéseink mellett.

A Fidesz ma az egyetlen kormányképes erő a maga tapasztalataival és ellentmondásaival együtt.

Jól kezelték a migrációs válságot és komoly eredményeket értek el a családpolitikában, a foglalkoztatás területén, a roma integráció kérdésében, és megvalósítottak egy régi, liberális követelést, az egykulcsos adót.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Tegnap
2026. március 30. 08:57
Butuska Gabika, nem sok eszed van, de azt sem tudod hova dugni. Ezzel az erővel mehetsz egyenesen a poloska fenekébe. Neki jó leszel.
pollip
2026. március 30. 08:49
Szív, ész, zseb. Mindenki válassza ki a saját mozgató rugóját.
bagoly-29
2026. március 30. 08:35
Tájékozottság és józan ész....
Kormánypárti2
•••
2026. március 30. 08:17 Szerkesztve
Részedről semmilyen információt nem szabad figyelembe venni! Bukott senki dzar vagy!
