03. 30.
magyar választás Pécel BBC országjárás Orbán Viktor

A BBC tudósítója kilépett a buborékjából, és ledöbbent Orbán Viktor valódi támogatottságán

2026. március 29. 22:43

Sokáig kész tényként kezelték, hogy Magyarországon eldőlt a politikai küzdelem. A BBC tudósítója azonban Orbán Viktor péceli nagygyűlésén egészen más tapasztalatokat szerzett, amelyek látványosan árnyalják a korábbi narratívát.

Orbán Viktor körüli politikai valóság egészen másként néz ki, ha valaki nem elemzésekből, hanem a terepről próbál képet alkotni. A BBC ukrán tudósítója a Pécelen tartott országjáráson vett részt, és beszámolója alapján olyan benyomásokat szerzett, amelyek erősen megkérdőjelezik a kívülről gyakran hangoztatott állításokat.

A riport szerint a tudósító korábban rendszeresen találkozott azzal a véleménnyel, hogy a választások kimenetele gyakorlatilag eldőlt, és Orbán politikailag már túl van a csúcspontján. Ehhez képest a helyszínen egészen más kép rajzolódott ki.

Orbán Viktor támogatottsága a terepen

A BBC beszámolója szerint a tudósító Pécelen járt, ahol Orbán Viktor kampányrendezvényét tartották. Már az érkezés is sokatmondó volt: a környéken kilométeres körzetben alig lehetett parkolóhelyet találni, a központi tér pedig teljesen megtelt emberekkel. A tudósító külön kiemelte, hogy nem szükséges érteni a magyar nyelvet ahhoz, hogy érzékelhető legyen Orbán Viktor hatása a tömegre. A beszéd során folyamatosan fenntartotta a figyelmet, váltogatva a humoros és a kifejezetten erőteljes, indulatos hangvételt.

A tömeg reakciói is beszédesek voltak. A jelenlévők láthatóan együtt éltek a beszéddel, nevettek, majd pillanatok alatt komolyabb hangulatba kerültek, amikor olyan kulcsszavak hangzottak el, mint „Ukrajna”, „Kijev”, „Zelenszkij” vagy „Brüsszel”.

A BBC riportere külön hangsúlyozta, hogy a támogatottság nem csupán számokban mérhető, hanem érzelmi kötődésben is. Sok jelenlévő számára a választás nem egyszerű politikai döntés, hanem „jó és rossz”, „igazság és hazugság” közötti választásként jelenik meg. 

Olyan emberekről ír, akik Orbánt gyakorlatilag családtagként kezelik.

Fontos megfigyelés az is, hogy a rendezvényen nem volt szükség szervezett szállításra. A tudósító megjegyezte, hogy bár máshol előfordulhat ilyen gyakorlat, itt a jelenlévők saját autóval érkeztek, és a tömeg önmagától is jelentős volt.

A buborékon kívüli valóság

A BBC riportja nemcsak a tömeg nagyságát, hanem annak összetételét és gondolkodásmódját is részletesen bemutatta. A tudósító szerint a jelenlévők többsége jó, kedves, empatikus ember, akik őszintén együttéreznek az orosz–ukrán háború áldozataival.

Ugyanakkor ezek az emberek saját tapasztalataik és meggyőződéseik mentén értelmezik a világ eseményeit. Meghatározó számukra a béke iránti vágy, valamint az a szándék, hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusból.

Egy Kárpátaljáról elszármazott idős nő úgy fogalmazott:

 Helyesen teszi Orbán, hogy nem segít nekünk, hogy nem ad pénzt Zelenszkijnek a háborúra.

Szavai szerint túl sokan haltak meg, és a konfliktust meg kell állítani. A tudósító azt is kiemelte, hogy sokan Ukrajnát potenciális biztonsági fenyegetésként látják, és ez a nézet nemcsak az idősebb generációra jellemző, hanem fiatalabb, képzett emberek körében is jelen van. Ezek a vélemények egy jól felépített, belső logikával rendelkező világképet alkotnak.

A riport kitér a Tiszás jelenlétre is. A rendezvényen kisebb csoportokban megjelentek Orbán Viktor kritikusai, akik ironikus plakátokkal és bekiabálásokkal próbálták megzavarni az eseményt. Bár voltak szóváltások, a tudósító szerint fizikai konfliktus nem történt.

A BBC tudósítója végül arra a következtetésre jutott, hogy Orbán Viktor fellépése nem egy vereségre készülő politikus benyomását keltette. Beszéde kiegyensúlyozott volt, nem tartalmazott pánikszerű üzeneteket, és inkább egy stabil támogatói bázissal rendelkező vezető képét erősítette. A terepen szerzett tapasztalatok így látványosan szembemennek azzal az egyszerűsített képpel, amely szerint Orbán politikailag már kifulladóban lenne

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2026. március 29. 23:56
A BBC szembesült a saját hazugságai cáfolataival. Még mindig nem értik a magyar nép lélektant a történelmünk keserű tapasztalatait abból levont konzekvenciákat. Hogy is érthetnék, azok akik gondolkodása egyszerű Mint.a fa ék .
Engur
2026. március 29. 23:41
Hmm, kezdik beárazni a vereséget..? Már csak a Mediánnál szárnyal a Tisza? Április 12-én remélem a kukába.
Abiondi
2026. március 29. 23:34
Ez van amikor a valóság képen vágja a valóságtagadókat.
patópál
2026. március 29. 23:27
Már ukrán BBC is van. Beszarás.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.