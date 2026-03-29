A BBC tudósítója kilépett a buborékjából, és ledöbbent Orbán Viktor valódi támogatottságán

A BBC beszámolója szerint a tudósító Pécelen járt, ahol Orbán Viktor kampányrendezvényét tartották. Már az érkezés is sokatmondó volt: a környéken kilométeres körzetben alig lehetett parkolóhelyet találni, a központi tér pedig teljesen megtelt emberekkel. A tudósító külön kiemelte, hogy nem szükséges érteni a magyar nyelvet ahhoz, hogy érzékelhető legyen Orbán Viktor hatása a tömegre. A beszéd során folyamatosan fenntartotta a figyelmet, váltogatva a humoros és a kifejezetten erőteljes, indulatos hangvételt.

A tömeg reakciói is beszédesek voltak. A jelenlévők láthatóan együtt éltek a beszéddel, nevettek, majd pillanatok alatt komolyabb hangulatba kerültek, amikor olyan kulcsszavak hangzottak el, mint „Ukrajna”, „Kijev”, „Zelenszkij” vagy „Brüsszel”.

A BBC riportere külön hangsúlyozta, hogy a támogatottság nem csupán számokban mérhető, hanem érzelmi kötődésben is. Sok jelenlévő számára a választás nem egyszerű politikai döntés, hanem „jó és rossz”, „igazság és hazugság” közötti választásként jelenik meg.

Olyan emberekről ír, akik Orbánt gyakorlatilag családtagként kezelik.

Fontos megfigyelés az is, hogy a rendezvényen nem volt szükség szervezett szállításra. A tudósító megjegyezte, hogy bár máshol előfordulhat ilyen gyakorlat, itt a jelenlévők saját autóval érkeztek, és a tömeg önmagától is jelentős volt.