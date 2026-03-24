Hogyan mászik ki Trump a slamasztikából? (VIDEÓ)

2026. március 24. 16:17

Egyre veszélyesebb hely lett a világ: Ukrajnában a felek tavaszi offenzíváikra készülnek, az ukránok északkeleten, az oroszok délnyugaton készítenek elő nagyobb támadást. Megérkezett a Jólértesült Optimista friss része Kiszelly Zoltánnal, a Századvég politikai elemzési igazgatójával!

Iránt nem sikerült lendületből megtörni, ezért az amerikaiak most „kisebb” partraszállásra készülnek a Kharg-szigeten vagy a Hormuzi-szoros északi partján. A múlt heti uniós csúcson nem sikerült kompromisszumra jutni.

Mivel az EU nem tesz érdemi lépéseket az ukrán és horvát olajblokád feloldására, ezért a magyar kormány sem járult hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsön folyósításához. Idehaza a kampányhajrá országjárással folytatódott – miközben Észak-Rajna-Vesztfáliában tartományi választást tartottak.

Kapcsolódó vélemény Egyértelmű jobboldali erősödés Rajna-vidék-Pfalzban is A március 8-ai baden-württembergi tartományi parlamenti választás után, március 22-én volt a 2026-os német „szuperválasztási év” második jelentősebb megmérettetése.

Mindezekről, de még sokkal többről is szó lesz a Jólértesült Optimista friss részében! Nyitókép: Mandiner

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.