Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna ukrajnai háború Európai Tanács

A magyar vétó miatt dühöng Brüsszel

2026. március 20. 08:30

Az EU vezetői Orbán Viktor miatt háborogtak, miután nem sikerült meggyőzniük a magyar kormányfőt, hogy vonja vissza az Ukrajna támogatását ellenző vétóját. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajnálkozva nyilatkozott az elakadt helyzetről és az azt övező bizonytalanságról.

null

„Ami ezúttal az Európai Tanácsban történt, azt nem lehet egyszerűen elfogadni” – mondta Friedrich Merz német kancellár a sajtónak a csúcstalálkozó végén, péntekre virradóan. 

Ennek olyan következményei lesznek, amelyek messze túlmutatnak ezen az egyetlen eseményen”

– tette hozzá az EUobserver szerint. „Azok a kollégák, akik sokkal régebb óta tagjai az Európai Tanácsnak, mint én, mélyen felháborodtak a ma történteken” – folytatta Merz. „Ez az Európai Unión belüli súlyos hűtlenség cselekedete.”

Annak érdekében, hogy Orbánt meggyőzze a kijevi döntés elfogadásáról Magyarország blokkolása nélkül, a német politikus megjegyezte, hogy az uniós szabályok értelmében a tagállamok „egyhangúlag megállapodhatnak abban, hogy bizonyos döntéseket később minősített többséggel hozzanak meg. [De] Orbán Viktor erre nem volt hajlandó.”

Senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot vagy az uniós intézményeket”

– ismételte meg António Costa, az Európai Tanács elnöke a csúcstalálkozó befejezése után.

„Harmadik hónapja nem működik Ukrajna legfontosabb pénzügyi biztonsági garanciája Európától – a 90 milliárd eurós támogatási csomag” – mondta Volodimir Zelenszkij az EU vezetőinek a csúcstalálkozón. „Ez kritikus fontosságú számunkra. Ez egy olyan erőforrás, amely életeket véd” – fűzte hozzá. „Még most sem tudjuk biztosan, hogy ez a támogatás feloldódik-e” – folytatta az ukrán elnök.

Csütörtökön az EU vezetői megállapodtak abban, hogy a háborúban álló országot Budapest vagy Pozsony támogatása nélkül is támogatni kell – ez a helyzet már a decemberi csúcstalálkozón is fennállt.

A brüsszeli megbeszélések során nem találtak megoldást arra, hogy biztosítsák a nagyon szükséges 90 milliárd eurós hitel gyors folyósítását Ukrajnának.

Az EUobserver emlékeztet: Orbán Viktor magyar miniszterelnök az ukrán segélycsomagra vonatkozó vétójának feloldását az orosz olajat szállító szovjet korabeli olajvezeték javításához kötötte, annak ellenére, hogy közeledik az orosz fosszilis tüzelőanyagok importjának leállítására kitűzött határidő. Szlovákia támogatja Magyarországot ebben a törekvésben.

Fotó: Orbán Viktor (balra lent) az EU-csúcson (Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP)

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. március 20. 10:46
es mi akadalyozza ot, meg Europa tobbi arulojat, hogy sajat nemzeti koltsegvetesbol tomjek ki a koboldot? ja, hogy azzal el kene szamolni a valasztoknak?
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. március 20. 10:38
Amikor a bűn(Brüsszel) szólítja fel az erényt (Orbánt)önigazolásra.
Válasz erre
1
0
patriota-0
2026. március 20. 10:13
egyhangúlag megállapodhatnak abban, hogy bizonyos döntéseket később minősített többséggel hozzanak meg. [De] Orbán Viktor erre nem volt hajlandó. Ez a húgyagyú barom tényleg azt várta, hogy Orbán ebbe belemegy? Hogy megszavazza, hogy az ő szavazata ne számítson? Szegény Németország! Egy barom vezeti.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2026. március 20. 09:42 Szerkesztve
Már pedig Herr Merz, jobb ha szokod a tudatot, hogy nem menetelnek a csettintésedre magyar katonák a Don-kanyarba, és nem fogják a GAZDÁID 1/3-ad Magyarországot is szétdarabolni!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!