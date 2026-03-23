Szuperválasztási év – A második forduló

Az utóbbi évtizedben megfigyelhető, hogy a német politikai paletta széttöredezése és a korábbi nagy néppártok (CDU, SPD) gyengülése miatt szövetségi és tartományi szinten a jobb- illetve baloldali táboron belüli partnerrel (az AfD-t kivéve, hisz az politikai karanténban van) gyakorlatilag lehetetlen kormányt alakítani, így folyamatosan egymással kényszerülnek együttműködni. Ezen felül helyhatósági – és már tartományi – szinten is megjelent a taktikai szavazás annak érdekében, hogy bizonyos politikai erők hatalomra jutását meg tudják akadályozni ezáltal. Ezek együttese azt is jelenti egyúttal, hogy a tartományi parlamenti és már a helyhatósági választások is országos figyelmet generálnak, ami korábban nem volt jellemző. Így nevezhető a 2026-os év szuperválasztási évnek is, mivel hét hónap alatt nyolc helyi érdekeltségű – öt tartományi parlamenti és három önkormányzati – választásra kerül(t) sor Németországban, amelyek mindegyike – külön-külön okok miatt – hatással lehet az országos politika alakulására.

Rajna-vidék-Pfalz esetében ez azért is kapott kiemelt fókuszt, mert a tartomány egyszerre nevezhető a két szövetségi kormányt adó párt, a CDU és az SPD bástyájának is. Ugyanis 1946-os megalapításától 1991-ig a kereszténydemokraták adták a miniszterelnököt, olyan ikonikus személyiségekkel, mind Peter Altmeier, Helmut Kohl vagy Bernhard Vogel, majd 1991-ben meglepő módon a szociáldemokraták szerezték meg ezt a pozíciót, amit 35 éve nem is engedtek ki a kezükből. Történt ugyanis, hogy az 1988. november 11-én megtartott CDU tartományi pártkongresszusán megpuccsolták az akkori miniszterelnököt Bernhard Vogelt, aki egy kézben akarta tartani a pártelnöki és a kormányfői tisztséget és kilátásba helyezte, hogy ha nem maradhat pártelnök, akkor miniszterelnökként is lemond. Ez a kongresszuson így is történt, így távozva Vogel csak ennyit mondott: „Isten óvja Rajna-vidék-Pfalzot.” A kormányfői poszton őt követő Carl-Ludwig Wagner 1991-ben el is veszítette a tartományi parlamenti választást, melynek köszönhetően az SPD vette át a hatalmat és adta Rudolf Scharping, Kurt Beck, Malu Dreyer és Alexander Schweitzer személyében a tartományi miniszterelnököt. Érdekesség továbbá, hogy Bernhard Vogel aztán 1992-ben a keletnémet Türingiában lett miniszterelnök, így ő az egyetlen politikus, aki ezt a tisztséget két tartományban is betöltötte.

A mostani választásnak az egyik nagy kérdése az volt, hogy sikerül-e a CDU-nak visszaszerezni a tartományi vezető szerepet és ezáltal megerősíteni a győzelemmel egyrészről Friedrich Merz (CDU) kancellár pozícióját, másrészről pedig hátszelet adni az őszi keletnémet tartományi parlamenti választásokhoz – vagy marad a szociáldemokrata miniszterelnök és az SPD állíthatja be magát magabiztos, győztes erőnek.

Ezeken felül egy tartományi parlamenti választás a német politikai rendszer felépítése miatt is mindig érdekes, hisz a kormányzati feladatok nagy részét ezek a tartományok látják el: saját parlamenttel, saját kormánnyal, alkotmánybírósággal, számvevőszékkel és költségvetéssel rendelkeznek. Így egy átlag német állampolgár elsősorban a tartományok fenntartásában lévő intézményekkel (pl. közoktatás, rendőrség, igazságügy, egészségügy) találkozik. Mi több a tartományi kormányoknak a Szövetségi Tanács (Bundesrat) révén érdemi beleszólásuk van a szövetségi törvényhozási munkába is. Ennek megfelelően egy tartományi parlamenti választás, amely egyúttal az ottani kormány összetételéről is dönt, semmiképp sem helyhatósági, hanem az ország főhatalmát meghatározó voksolás is egyben. Fentiekből adódóan nagy jelentőséggel bír milyen erőviszonyok vannak a tartományi parlamentekben és a kormányokban.