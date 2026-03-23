A Medián vezetője máris hiteltelenné tette a saját mérésüket: 20 százalékos Tisza-előny mellett is nyerhet a Fidesz
Hann Endre letagadta, hogy egyetlen korcsoportot kivéve 90 százalék körüli részvétellel számoltak előző mérésükben.
Vigyázó szemetek Tbiliszire vessétek! Ha nem megy a globalista fordulat a szavazófülkéből, az utcáról próbálkoznak majd.
„Egy másik »büntetendő« ok, hogy Tbiliszi elzárkózik az LMBTQ-lobbi nyomulásától, és törvényt hozott az ilyen irányú propaganda ellen. És végül elfogadták – amerikai mintára – azt a törvényt, amelynek célja a külföldről finanszírozott szervezetek működésének átláthatóvá tétele. Nem a betiltásuk, csak a transzparenciájuk. Elsősorban ezek miatt került Grúzia az EU és a nyugati sajtó szégyenpadjára.
A választások utáni tüntetések előkészítésének eszköztárában az »oroszbarátság« és az orosz befolyásolás sulykolása mellett kulcsszerepet játszott, hogy a közvélemény-kutatók egy része magabiztos ellenzéki győzelmet vetített előre, elhintve jó előre azt, hogy a kormánypárt csak választási csalással győzhet.
Hann Endre letagadta, hogy egyetlen korcsoportot kivéve 90 százalék körüli részvétellel számoltak előző mérésükben.
A kemény mag valószínűleg őszintén hitt is ebben, ahogy láthatjuk ezt ma Magyarországon is. Ezt erősítette saját exit polljuk is, amely szintén ellenzéki győzelmet hozott ki. És mivel az eredmények ezt nem igazolták, a jól előkészített düh utcára vitte – a fizetett forradalmárokkal együtt – legelkötelezettebb támogatóikat, amit már Magyarországon is kilátásba helyezett néhány ellenzéki hangadó. Ahogy annak idején a „színes forradalmak” is egy kottára működtek Belgrádban, Tbilisziben, Kijevben és Biskekben, úgy most is közös kottából játszik a globális hálózat.
A cél is ugyanaz Budapesten, mint Tbilisziben: mindenekelőtt beszállás a háborúra hajlandók koalíciójába.
Csak a magyar választók dönthetnek úgy, hogy ennek április 12-én meggyőző többséggel megálljt parancsolnak.”
Fotó: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP