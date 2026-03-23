Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
grúzia tbiliszi magyarországon eu

Felforgatókönyv grúz mintára

2026. március 23. 12:54

Vigyázó szemetek Tbiliszire vessétek! Ha nem megy a globalista fordulat a szavazófülkéből, az utcáról próbálkoznak majd.

Hegedűs Tamás
Magyar Nemzet

„Egy másik »büntetendő« ok, hogy Tbiliszi elzárkózik az LMBTQ-lobbi nyomulásától, és törvényt hozott az ilyen irányú propaganda ellen. És végül elfogadták – amerikai mintára – azt a törvényt, amelynek célja a külföldről finanszírozott szervezetek működésének átláthatóvá tétele. Nem a betiltásuk, csak a transzparenciájuk. Elsősorban ezek miatt került Grúzia az EU és a nyugati sajtó szégyenpadjára.

A választások utáni tüntetések előkészítésének eszköztárában az »oroszbarátság« és az orosz befolyásolás sulykolása mellett kulcsszerepet játszott, hogy a közvélemény-kutatók egy része magabiztos ellenzéki győzelmet vetített előre, elhintve jó előre azt, hogy a kormánypárt csak választási csalással győzhet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A kemény mag valószínűleg őszintén hitt is ebben, ahogy láthatjuk ezt ma Magyarországon is. Ezt erősítette saját exit polljuk is, amely szintén ellenzéki győzelmet hozott ki. És mivel az eredmények ezt nem igazolták, a jól előkészített düh utcára vitte – a fizetett forradalmárokkal együtt – legelkötelezettebb támogatóikat, amit már Magyarországon is kilátásba helyezett néhány ellenzéki hangadó. Ahogy annak idején a „színes forradalmak” is egy kottára működtek Belgrádban, Tbilisziben, Kijevben és Biskekben, úgy most is közös kottából játszik a globális hálózat. 

A cél is ugyanaz Budapesten, mint Tbilisziben: mindenekelőtt beszállás a háborúra hajlandók koalíciójába. 

Csak a magyar választók dönthetnek úgy, hogy ennek április 12-én meggyőző többséggel megálljt parancsolnak.” 

Fotó: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP
 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2026. március 23. 14:19
Örüljünk annak, hogy a máshol alkalmazott forgatókönyvet akarják alkalmazni. Mert azok már ismertek, fel lehet készülni belőlük. És várjuk ki a végét, hogy mit dob a kocka. Mert akinek lejárt az ideje, de nem akarja észrevenni, annak egyre kevesebbet dob, bármit csinál, akármennyi eszköze, trükkje is lenne. De aki a korszakváltás szavára hallgatva változik, annak pedig egyre jobbat dob a kocka. Tehát az hozza magát hátrányba vagy akár lenullázásba, aki vagy vissza akarja forgatni az időt, vagy gátolja a társadalmakat a fejlődésben. És a fejlődésen nehogy technikai fejlődést értsünk. Aki másnak vermet ás, maga eshet bele ma így hangozhat: aki másnak krízispontot készít, lehet hogy nem képes a saját krízisét megoldani. Mást fűrészel, és maga hullik le. Szerintem ezek belátásához nem kell szakértőnek lenni, elég a józan ész.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. március 23. 13:45
Nálunk nincsenek banderista nácik, de még nagy számú liberálbuzzancs sem. Ha itt utcára vonul a belpesti kommandó, akkor 5-6 utcasarok lesétálása után már kiabálni sem marad erejük a gyíkvállú hülyéinek.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. március 23. 13:42 Szerkesztve
Georgiában grúzok, olyanok, mint Föníciában a főn(n)ök. (meg Jezrealben a zsidók stb)
Válasz erre
0
0
XTRO
2026. március 23. 13:33
Mindent megpróbálnak , itt az ideje a határozott fellépésnek ! Nem lehet megengedni, hogy kilóra megvett gerinctelen férgek szétrombolják a hazánkat ! Az egész tiszás-brüsszelista bandát el kell takarítani és elszámoltatni !!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!