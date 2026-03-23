„Egy másik »büntetendő« ok, hogy Tbiliszi elzárkózik az LMBTQ-lobbi nyomulásától, és törvényt hozott az ilyen irányú propaganda ellen. És végül elfogadták – amerikai mintára – azt a törvényt, amelynek célja a külföldről finanszírozott szervezetek működésének átláthatóvá tétele. Nem a betiltásuk, csak a transzparenciájuk. Elsősorban ezek miatt került Grúzia az EU és a nyugati sajtó szégyenpadjára.

A választások utáni tüntetések előkészítésének eszköztárában az »oroszbarátság« és az orosz befolyásolás sulykolása mellett kulcsszerepet játszott, hogy a közvélemény-kutatók egy része magabiztos ellenzéki győzelmet vetített előre, elhintve jó előre azt, hogy a kormánypárt csak választási csalással győzhet.