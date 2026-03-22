Ezt Kijevben is meghallják: itt van Szijjártó válasza arra, hogy Ukrajna megfigyelőket küldene a magyar választásokra (VIDEÓ)

Magyar Péteréknél nincsenek határok: a tiszások ukrán mesterlövészt küldenének Orbán Viktorra
Célkeresztet rajzoltak a miniszterelnök fejére az egyik tiszás csoportban.
A külügyminiszter szerint az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást.
Az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-vel, az ukrán külügyi szóvivő Heorhij Tikhij interjújában elhangzottakra reagálva. Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy
az ukrán Külügyminisztérium nyilatkozata szerint aggódnak a magyar parlamenti választás átláthatóságáért,
és szívesen küldenének megfigyelőket, ukrán megfigyelőket a magyar választásokra.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukránok
nem az átláthatóság miatt aggódnak igazából, hanem azért, mert látják, hogy mi a helyzet Magyarországon. Látják a tömeget Orbán Viktor vidéki nagyvárosokban tartott gyűlésein,
látták a történelmi tömeget a Békemeneten, és valószínűleg most már képesek voltak arra, hogy feldolgozzák a korábbi két időközi önkormányzati választás eredményét, amelyet mindkét esetben „bravúrosan megnyertünk” – mondta. A helyzet az, hogy továbbra is folytatódik a nagyon durva ukrán beavatkozás a magyar választásba – jelentette ki Szijjártó Péter.
A miniszter egyúttal kiemelte: az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, mert tudják, hogy
ha a Tisza Párt nyer, akkor jöhetnek ők az Európai Unióba, Magyarország megy a háborúba, és a magyar emberek pénzét is vihetik
az ukránok.
Hozzátette: ráadásul, a Tisza Párt egészen biztosan nem fog harcolni az olcsó orosz energiáért, márpedig
ha nincs olcsó orosz energia, akkor mindenkinek a rezsiköltsége a jelenlegi háromszorosára fog növekedni.
Ezt nem szabad engedni – szögezte le a miniszter.
Rámutatott, a parlamenti választás tétjei között szerepel az is, hogy Magyarországon marad-e az olcsó energia, marad-e a rezsicsökkentés, vagy a mostani rezsiköltségek háromszorosát kell majd fizetniük a családoknak.
„Határozottan
felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba,
hagyják a döntést a magyar emberekre. Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak mi, a magyarok dönthetünk. Április 12-én legyünk ott mindannyian!” – fogalmazott Szijjártó Péter a hangüzenetében.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala