03. 22.
vasárnap
tisza párt szijjártó péter ukrajna választás orbán viktor

Ezt Kijevben is meghallják: itt van Szijjártó válasza arra, hogy Ukrajna megfigyelőket küldene a magyar választásokra (VIDEÓ)

2026. március 22. 12:45

A külügyminiszter szerint az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást.

2026. március 22. 12:45
null

Az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-vel, az ukrán külügyi szóvivő Heorhij Tikhij interjújában elhangzottakra reagálva. Szijjártó Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy 

az ukrán Külügyminisztérium nyilatkozata szerint aggódnak a magyar parlamenti választás átláthatóságáért,

 és szívesen küldenének megfigyelőket, ukrán megfigyelőket a magyar választásokra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukránok 

nem az átláthatóság miatt aggódnak igazából, hanem azért, mert látják, hogy mi a helyzet Magyarországon. Látják a tömeget Orbán Viktor vidéki nagyvárosokban tartott gyűlésein, 

látták a történelmi tömeget a Békemeneten, és valószínűleg most már képesek voltak arra, hogy feldolgozzák a korábbi két időközi önkormányzati választás eredményét, amelyet mindkét esetben „bravúrosan megnyertünk” – mondta. A helyzet az, hogy továbbra is folytatódik a nagyon durva ukrán beavatkozás a magyar választásba – jelentette ki Szijjártó Péter.

A miniszter egyúttal kiemelte: az ukránok számára sorskérdés, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, mert tudják, hogy 

ha a Tisza Párt nyer, akkor jöhetnek ők az Európai Unióba, Magyarország megy a háborúba, és a magyar emberek pénzét is vihetik

 az ukránok.

Hozzátette: ráadásul, a Tisza Párt egészen biztosan nem fog harcolni az olcsó orosz energiáért, márpedig 

ha nincs olcsó orosz energia, akkor mindenkinek a rezsiköltsége a jelenlegi háromszorosára fog növekedni. 

Ezt nem szabad engedni – szögezte le a miniszter.

Rámutatott, a parlamenti választás tétjei között szerepel az is, hogy Magyarországon marad-e az olcsó energia, marad-e a rezsicsökkentés, vagy a mostani rezsiköltségek háromszorosát kell majd fizetniük a családoknak.

„Határozottan 

felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, 

hagyják a döntést a magyar emberekre. Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak mi, a magyarok dönthetünk. Április 12-én legyünk ott mindannyian!” – fogalmazott Szijjártó Péter a hangüzenetében.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aacius
2026. március 22. 13:18 Szerkesztve
Engedjük nekik, legalább legitimálhatják a Tisza vereségét. Csak arra kell figyelni, hogy más megfigyelők is legyenek rajtuk kívül. 2022-ben fontos elem volt hogy lementek a belpesti rettegők vidékre és láthatták hogy a fidesz nem csalással nyert. Most is szorgalmazni kell az ellenzéki megfigyelők jelenlétét. Furcsa hogy már most csalást emlegetnek de tömeges megfigyelő delegálásról mint 22-ben nem hallani.
csalanka
2026. március 22. 13:16 Szerkesztve
Semmi keresnivalójuk itt. Tarcsanak választásokot otthon, itt senki nem kiváncsi a véleményükre. Jó nekük nélkülük is. Ja aki nagyon hiányolja őket, az költözhet. Nem vagyunk messze.
kbexxx
2026. március 22. 13:10 Szerkesztve
Ukranok akkor jöhetnek ,csak ha ami megfigyelöink túlvannak, az ukrán választásokon , és megfigyelőként örködtek a választásuk tisztaságan !
Nyégé
2026. március 22. 13:10
A svábhegyi beteg szamár legyen a te barátod koma
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!