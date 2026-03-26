Ez nagyon nem hiányzott Ausztriának: Magyarország lépése után súlyos milliárdoknak inthetnek búcsút

A hazai tulajdonú Pro-Solum speciális beton előállítására alkalmas gyárat épít Bagon, ami kiválthatja az eddigi importot, s ezáltal tovább erősítheti a magyar gazdaság egyik tartóoszlopának számító építőipart – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Pro-Solum friss beruházásának alapkőletételén arról számolt be, hogy a hazai tulajdonú építőipari vállalat speciális beton előállítására alkalmas üzemet épít 2,5 milliárd forint értékben, amihez a kormány 625 millió forint támogatást nyújt.