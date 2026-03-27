„Egyikük sem jelentkezett, hogy többet fizetne a rezsiért” – Szijjártó Péter kőkeményen üzent az oroszozóknak és hazaárulózóknak

„Ugye látható, hogy most Brüsszelben játsszák a színházat, hogy von der Leyen levelet ír Zelenszkijnek, a Zelenszkij levelet ír von der Leyennek, eljátsszák, hogy az ukránok hoztak egy döntést, amiről más nem tudott, és most az Európai Bizottság gépészkedik, hogy valami működjön, azonban ez nem így van” – folytatta.

„Hát szórakoznak velünk, hülyének néznek minket, de mi magyarok vagyunk, nem a hülyék.

Tehát mi pontosan átlátunk a szitán, hogy ezt a döntést is közösen hozták meg. Leültek és átnézték, hogyan lehet beavatkozni a magyar választásba a Tisza Párt érdekében. Ebből az egyik volt az olajblokád. Mert nyilvánvalóan mi volt a céljuk? Legyen olajblokád, legyen olajellátási válság, legyenek hosszan kígyózó sorok a benzinkutaknál, legyen ezer forint a benzin. Az ilyesmi nagyon ritkán használ a kormánynak egy hónappal a választás előtt” – tette hozzá.

Szijjártó Péter tudatta, hogy a kormány azonban felkészült: a tengeri szállítmányok meg lettek rendelve, a tartalékok fel voltak töltve, Szlovákiával és Szerbiával pedig megállapodtak az együttműködésről, így sikerült kivédeni az olajblokádot.

„Amikor látták, hogy kivédtük, rámentek a totális energiablokádra. És mit csinálnak? Drónok tucatjaival lövik a Török Áramlat vezetéket, amely Magyarország földgázellátásáért felelős” – emlékeztetett, „dupla bűnnek” nevezve ezt a jelenlegi helyzetben, amikor az iráni háború miatt amúgy is nagy energiaellátási nehézségekkel néz szembe a világ.