Szijjártó kimondta a rideg valóságot: Európa egy minden eddiginél durvább energiaellátási válság előtt áll

Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, a földgáztározók töltöttsége kilenc százalékra csökkent, szemben a magyarországi 24 százalékkal, azonban a kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Székesfehérváron.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy háborús világrendben élünk, s Európát jelenleg két olyan fegyveres konfliktus feszíti, amely az ellátásbiztonságon és az energiaárakon keresztül közvetlen gazdasági nehézségeket vált ki.