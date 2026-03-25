válsághelyzet durvább energiaellátási Szijjártó Péter

Szijjártó kimondta a rideg valóságot: Európa egy minden eddiginél durvább energiaellátási válság előtt áll

2026. március 25. 13:56

Magyarország előrelátóbbnak bizonyult, ami a földgáztározók töltöttségét illeti.

2026. március 25. 13:56
null

Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, a földgáztározók töltöttsége kilenc százalékra csökkent, szemben a magyarországi 24 százalékkal, azonban a kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Székesfehérváron.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy háborús világrendben élünk, s Európát jelenleg két olyan fegyveres konfliktus feszíti, amely az ellátásbiztonságon és az energiaárakon keresztül közvetlen gazdasági nehézségeket vált ki.

„Mi négy éve élünk egy olyan háború szomszédságában, amely nemcsak Magyarországnak, hanem az egész kontinensnek az energiaellátását befolyásolja, és néhány hete tőlünk ugyan földrajzilag távolabb, viszont hatásában mindenképpen közel kitört egy másik háború, amely nemcsak Európa, hanem a világ energiaellátását is rendkívüli kihívások elé állítja” – emlékeztetett.

„És sajnos ez a két háború és az erre adott európai válaszok nagyon könnyen előállíthatnak egy olyan helyzetet, hogy Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási krízis, egy energiaellátási válsághelyzet jön létre, nemcsak az árak, hanem az ellátás biztonsága szempontjából is” – folytatta.

Európában kritikus a helyzet

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az európai földgáztározók töltöttsége olyan szintre csökkent, hogy az éves földgázfogyasztásnak csak a kilenc százaléka van betárolva.

„Mi, magyarok, ennél előrelátóbbak voltunk, és jobban terveztünk Magyarországon, így ennek kis híján a háromszorosa, az éves fogyasztásunk 24 százaléka bent van a tárolókban” – tette hozzá.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a hazánk energiaellátását biztosító főbb szállítási útvonalak az elmúlt időszakban támadások alatt álltak, mind fizikai, mind politikai értelemben.

„Magyarország olajellátásával kapcsolatban egy olajblokád jött létre, ami ellen sikeresen védekeztünk. Ugyanakkor az elmúlt napokban a gázellátásunkat is próbálják ellehetetleníteni. Az elmúlt napokban több tucat drónnal támadták a Török Áramlat gázvezetéket, amely Magyarország földgázellátásáért felelős” – mondta.

A miniszter bejelentette, hogy ezért az energiabiztonság garantálása céljából a földgáztárolók feltöltésére fognak koncentrálni.

„Annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátása biztosított legyen, így a magyar családok élete és a Magyarországon működő vállalatok zavartalan működése is garantált legyen, az olajtárolók feltöltéséhez hasonlóan úgy döntöttünk, hogy a gáztárolóink feltöltése sem szenvedhet halasztást” – fogalmazott.

„Így a mai naptól fokozatosan megszüntetjük a földgáz kiszállítását Ukrajna irányába, ezáltal biztosítjuk, hogy a magyar családok ellátása és a magyarországi üzemek, gyárak működése is zavartalan legyen a következő időszakban” – fűzte hozzá.

(MTI)

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2xli
2026. március 25. 15:11
Mit jelent a fokozatos kivezetés? Tudja valaki hány nap alatt lesz 0 szállítás?
Interista
2026. március 25. 14:44
A liberális vezetők mindent megtesznek azért, hogy kivéreztessék Európát. Agyhalott bagázs. Az Ukrajnába szállított gázt már hetekkel ezelőtt is leállíthatták volna. A magyar vezetőknél első Magyarország 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 és a magyar emberek sorsa. Csak így kerülhetünk ki abból a posványból, ahová libsikék kormányozták Európát.
akitiosz
2026. március 25. 14:29
Akkor talán több áramot kellene szállítani Ukrajnába, az bizonyára segítene.
Picnic Niki
2026. március 25. 14:23 Szerkesztve
Panyi elleni kormánypárti sajtótámadás után „jelentést” tett közzé a Lánczi vezette SzuHi A dokuban „hálózati személyként” azonosítják akinek a szerepét az ország ellen irányuló, titkosszolgálati hátterű művelet részeként értelmezik. Panyi „szerepe csak az országgal szemben végrehajtott, dezinformációs célú és titkosszolgálati hátterű műveletek szempontjából, ebben a speciális, rétegzett hálózati struktúrában értelmezhető”. Panyi nem önálló, nem alanyi jogú tényező, hanem az országgal szemben mozgósítható nemzetközi politikai és média infrastruktúra aktív szereplője, végrehajtója SzP-nek be kellett volna vallania,azért hasznos idiótája az oroszoknak, mert olcsóbban kapják az energiát. Így érthető a sok vétózgatás az EU szankciók ellen, meg miért engedik a hekkereknek az adatokat lopni a szervereinkről. Az már csak a hab a tortán, h SzP rendszeresen beszélget Lavrovval, amiben "semmi titok nincs". Panyi tehát nem is büntethető Mi meg ölre mentünk itt egymás ellen, kinek van igaza :D
