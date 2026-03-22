„Egy fotó, ami egyszerre leplezi le a Tisza Párt kirekesztő, megosztó politikáját” – határozott üzenetet fogalmaztak meg a romák Magyar Péterék felé (VIDEÓ)

Nácizmus után rasszizmus a Tiszában? A debreceni képvielőjelölt-jelölt diszkójában rejtegették a romagyilkosság fegyvereit
A Perényi1 nevű szórakozóhelyen csaptak le a kommandósok a sokkoló sorozatgyilkosságokat elkövető négy férfire is.
A rasszizmus elleni küzdelem nemzetközi napjáról emlékeztek meg.
Zsák a foltját megtalálta – mondta Aba-Horváth István a rasszizmus elleni küzdelem nemzetközi napján közzétett videójában, utalva a Tisza Párt körüli botrányokra.
Mint azt megírtuk, Tárkányi Zsolt karlendítős ügye után korábbi jelölttársáról, Barabás Zoltánról is érdekes dolgok derültek ki. Lapunk információi szerint ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, sőt, ott rejtegették a gyilkossághoz használt fegyvereiket is. Ő volt az is, aki Zelenszkij fenyegetése után azonnal kiposztolta Orbán Viktor címét.
A Magyarországi Romák Önkormányzatának elnöke felidézte: „több millió ember esett áldozatul annak az ideológiának, amely emberek között megkülönböztetést tesz, amely megoszt, amely kirekeszt, gyűlöletet szít (...) azt gondoltuk, hogy a második világháborúban ezeket a cselekményeket el is felejtettük. Nem így történt.”
Aba-Horváth a tiszás politikusokra célozva figyelmeztetett: ma is köztünk vannak ezek a jelenségek.
Nyitókép: Hetek