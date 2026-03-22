„Egy fotó, ami egyszerre leplezi le a Tisza Párt kirekesztő, megosztó politikáját” – határozott üzenetet fogalmaztak meg a romák Magyar Péterék felé (VIDEÓ)

Zsák a foltját megtalálta – mondta Aba-Horváth István a rasszizmus elleni küzdelem nemzetközi napján közzétett videójában, utalva a Tisza Párt körüli botrányokra.

Mint azt megírtuk, Tárkányi Zsolt karlendítős ügye után korábbi jelölttársáról, Barabás Zoltánról is érdekes dolgok derültek ki. Lapunk információi szerint ő volt annak a debreceni klubnak az üzemeltetője 2009-ben, ahol a döbbenetes romagyilkosságokat elkövető férfiak dolgoztak, sőt, ott rejtegették a gyilkossághoz használt fegyvereiket is. Ő volt az is, aki Zelenszkij fenyegetése után azonnal kiposztolta Orbán Viktor címét.