Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bayer Zsolt Magyarország Panyi Szabolcs Ukrajna Orbán Anita Szijjártó Péter

Bayer Zsolt szerint egyszerű a történet: „Panyi Szabolcsot el kell ítélni hazaárulásért”

2026. március 23. 13:49

Teljesen kiakadt a publicista, miután elolvasta a Mandineren megjelent friss hírt.

2026. március 23. 13:49
Bayer Zsolt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.

Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma”

– tette hozzá. Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.

Bayer Zsolt reakciója

A publicista a Magyar Nemzet hasábjain fejtette ki a véleményét. „Panyi Szabolcsot valamelyik külföldi ösztöndíja, tanulmányai, munkája során beszervezték. Elárulta a hazáját, egy idegen titkosszolgálat ügynöke, aljas, becstelen, szemét besúgója, és teljesen mindegy, hogy ezt pénzért teszi vagy meggyőződésből. Valószínűleg mindkettő. Ám a végeredmény ugyanaz.

Róla egyébként elég régóta tudható, hogy ez és ilyen. Most már megvan hozzá a bizonyíték is. A nagy kérdés, hogy mi fog történni ezek után. Jómagam, mindenféle jogi végzettség és hozzáértés nélkül azt gondolom, hogy

Panyi Szabolcsot le kell tartóztatni, bíróság elé kell állítani és el kell ítélni hazaárulásért.

Már amennyiben véletlenül idehaza tartózkodik. Ha nem, akkor ugyanezt akkor kell megtenni, ha haza jön. Ha haza mer jönni. Ami erősen kérdéses. Ha nem mer, úgyis jó. Körülbelül annyira hiányzik ez a patkány a hazának, mint egy jégeső. Ellenben ideje körülnézni, hány Panyi Szabolcs él még itt. Ez a munka nem megspórolható. És érdemes a munkát olyanokkal kezdeni, mint Orbán Anita, Kapitány István vagy éppen az amúgy nyilvánvalóan elmebeteg, de ettől még simán beszervezhetett Márki-Zay Péter. (Aki szerint a kárpátaljai magyarok gyáva hazaárulók, és aki szerint Orbán akarja felrobbantani a Barátság vezetéket. Na ugye…)”fogalmazott Bayer Zsolt.

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

 

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mreinstand-3
2026. március 23. 15:26
Köcsögzsóti is megnyilvánult. Kórusban rikácsolnak a ganék.
Válasz erre
0
5
galancza-2
•••
2026. március 23. 15:21 Szerkesztve
bayer! Ne add itt a hülyét! Ki ítélné el panyinger elvtársat??? A jogszolgáltatásban dolgozók 80%-a totálisan egyetért mindenben panyingerrel. 2006-os bűnökért el lett ítélve fletó, konce,cenzor ildi,stb??? Pár hete a snicceres, verekedő,plakáttépő poloskás patkányra kimondta a jogszolgáltatás hogy nem politikai okok verekedett. poloskás jogszolgáltatók tömege nyiltan poloskás. Néhány hónapja egy jogszolgáltató teljesen abszurd módon betiltotta egy újság különszámát,mert leírta poloskáék valós aljas programját.Hány jogszogáltató tiltakoztt ez ellen? bayer! Ne ripacskodj, hanem menj el a poloskás médiába minden nap nagyinterjúkra és közérthetően mond el hogy miért kell a Fideszre szavazni. Amúgy meg tgm ha élne, akkor holtbiztos hogy csodálná panyingert és poloskát. Hajrá Fidesz, de most már az elbizonytalanodott 2022-es fidesz-szavazókat is megkéne közérthetően szólítani! Meg azok a százezreket,akik soha sem kötődtek konkrétan egyik párthoz sem, tehát nem fanatikus poloskások.
Válasz erre
6
0
Tegnap
2026. március 23. 15:20
nuevoreynuevaley 2026. március 23. 14:39 Te aljas ékezetlen nemzetáruló, te csak szopd tovább a poloska slimfitjéből csurgó finomságot és vegyél abból elég bátorságot, hogy elindulj a hohol hullahegyre.
Válasz erre
1
1
pugacsov-0
2026. március 23. 15:19
На каком этаже живёт господин Пани ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!