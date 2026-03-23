Bayer Zsolt szerint egyszerű a történet: „Panyi Szabolcsot el kell ítélni hazaárulásért”

A publicista a Magyar Nemzet hasábjain fejtette ki a véleményét. „Panyi Szabolcsot valamelyik külföldi ösztöndíja, tanulmányai, munkája során beszervezték. Elárulta a hazáját, egy idegen titkosszolgálat ügynöke, aljas, becstelen, szemét besúgója, és teljesen mindegy, hogy ezt pénzért teszi vagy meggyőződésből. Valószínűleg mindkettő. Ám a végeredmény ugyanaz.

Róla egyébként elég régóta tudható, hogy ez és ilyen. Most már megvan hozzá a bizonyíték is. A nagy kérdés, hogy mi fog történni ezek után. Jómagam, mindenféle jogi végzettség és hozzáértés nélkül azt gondolom, hogy

Panyi Szabolcsot le kell tartóztatni, bíróság elé kell állítani és el kell ítélni hazaárulásért.

Már amennyiben véletlenül idehaza tartózkodik. Ha nem, akkor ugyanezt akkor kell megtenni, ha haza jön. Ha haza mer jönni. Ami erősen kérdéses. Ha nem mer, úgyis jó. Körülbelül annyira hiányzik ez a patkány a hazának, mint egy jégeső. Ellenben ideje körülnézni, hány Panyi Szabolcs él még itt. Ez a munka nem megspórolható. És érdemes a munkát olyanokkal kezdeni, mint Orbán Anita, Kapitány István vagy éppen az amúgy nyilvánvalóan elmebeteg, de ettől még simán beszervezhetett Márki-Zay Péter. (Aki szerint a kárpátaljai magyarok gyáva hazaárulók, és aki szerint Orbán akarja felrobbantani a Barátság vezetéket. Na ugye…)” – fogalmazott Bayer Zsolt.