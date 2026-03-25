orbán kormány tisza párt panyi szabolcs tiszás ügynökbotrány magyarország Magyar Péter győzelem

Az árulás rossz, ne légy hazaáruló!

2026. március 25. 13:36

A Panyi-gate tanulsága, hogy a győzelem után hivatalba lépő hatodik Orbán-kormány elsőrangú feladata lesz a szuverenitásvédelmi törvény új, hatékony formájának kidolgozása.

Huth Gergely
Magyar Nemzet

„S itt jön a legdurvább önleleplezés, mely így szól: »Olyan helyzetben találtam magam, hogy én így javasolhatok majd neki embereket, hogy kiket tartson meg, kiket rúgjon ki.«

Minderre a Tisza Párt kiszemelt külügyminisztere, a Soros-hálózat rangos istállójából, a Bajnai Gordon által is képviselt Globsecből érkező Orbán Anita csak annyit tudott hazudni, hogy nem is ismeri Panyi Szabolcsot. Magyar Péter pedig bősz putyinozásba kezdett.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

A történelemben a hazaárulás sosem hozott jót: az idegen mindig csak a javainkat és nem a javunkat akarta. Merz német kancellár alpári fenyegetőzései, Weber vallomása Magyar Péter ukránbarát szerepéről világossá teszi a mestertervet, ami Magyarország brüsszeli, berlini és kijevi szolgálatba kényszerítése, s belekényszerítése az őrült Oroszország elleni összeurópai háborúba. Évek óta kongatjuk a vészharangot, hogy ismét gyarmati sorba akarják kényszeríteni hazánkat! Most, amikor az egész játszma a szemünk előtt lepleződik le végérvényesen, őszintén remélem, ellenzéki polgártársaink a fejükhöz kapnak és újragondolják választásukat.

A Panyi-gate másik tanulsága, hogy az április 12-i győzelem után hivatalba lépő hatodik Orbán-kormány elsőrangú feladata lesz a szuverenitásvédelmi törvény új, hatékony formájának kidolgozása és gyakorlatba ültetése.”

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ekeke1
2026. március 25. 15:45
Picnic Niki "Lattmann Tamás " Lattmann Tamás rosszul fogja meg eleve a dolgot. Ami a nevezett panyi szabolcs közzé tett- és tegyük félre most hogy az a beszélgetés akkor, úgy valóban megtörtént-e, hiszen erre egy "bizonyíték" van, egy panyi szabolcs-féle leirat egy meg nem nevezett európai titkosszolgálattól- szóval ez az állítólagos beszélgetés 2020-ban történt. Se háború, se szankciók nem voltak ekkoriban. És semmi olyan nem hangzik el, ami bármilyen EU -ból kiszivárogtatott bizalmas információról tanúskodna.
ekeke1
2026. március 25. 15:39
Ugyan kérem. Jobb helyeken ha egy panyiszolcsról kiderült volna ami itt csak most kiderült- tegyük félre hogy visegrad insight,direkt36, vssquare neveken mit művelt több mint fél évszázada- az már másnap Guantanamon számolná a cella téglákat. Itt meg? Látott valaki valamit, a kaffogásokon kívül hogy "húj degeczi ez a panyi"? Most meg jün ezzel a közröhejjel hogy "hivatalba lépő hatodik Orbán-kormány elsőrangú feladata lesz a szuverenitásvédelmi törvény új, hatékony formájának kidolgozása és gyakorlatba ültetése.”. Hogyne. Ahogy az első, második,harmadik, negyedik, ötödik Orbán kormánynak is. 16 év és négy kétharmad alatt.
Picnic Niki
2026. március 25. 15:38
Lattmann Tamás nemzetközi jogászt kérdeztük Szijjártó Péter lehallgatott beszélgetéseiről. Az európai uniós intézmények elleni kémkedés tényállását sem meríti ez ki? Nem, mert semmilyen kémkedés nem történik. Ami ott elhangzik egy nyílt beszélgetésben, azt ő nem tudja kémkedni, mivel ő is jelen van azokban a beszélgetésekben. Ezek nem zárt ülések? De igen, zárt ülések, de semmi nem tiltja azt, hogy a miniszterelnökök vagy a miniszterek a tanácsülésekről azt mondjanak, amit akarnak. Az, hogy egy politikus egy megbeszélésről mit hoz ki, az a legtöbb esetben nem jogi kategória. Ez politikai mérlegelésnek lehet a tárgya. Szijjártó Péterről mindenféle rosszat el lehet mondani, én el is szoktam. Abban az esetben lehetne ez jogiasítható, hogyha valami olyan eseményt lehetne konkrétan megfogni, aminek az idő előtti tudomására hozatala az orosz félnek valamilyen meghatározott, konkrét, tényleges előnyt jelent, amivel ténylegesen a magyar állam hátrányosabb helyzetbe került.
Dixtroy
2026. március 25. 15:16
Na látom, itt a libernyák hulladéklerakó, itt az összes balfasz köcsög.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!