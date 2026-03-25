A történelemben a hazaárulás sosem hozott jót: az idegen mindig csak a javainkat és nem a javunkat akarta. Merz német kancellár alpári fenyegetőzései, Weber vallomása Magyar Péter ukránbarát szerepéről világossá teszi a mestertervet, ami Magyarország brüsszeli, berlini és kijevi szolgálatba kényszerítése, s belekényszerítése az őrült Oroszország elleni összeurópai háborúba. Évek óta kongatjuk a vészharangot, hogy ismét gyarmati sorba akarják kényszeríteni hazánkat! Most, amikor az egész játszma a szemünk előtt lepleződik le végérvényesen, őszintén remélem, ellenzéki polgártársaink a fejükhöz kapnak és újragondolják választásukat.
A Panyi-gate másik tanulsága, hogy az április 12-i győzelem után hivatalba lépő hatodik Orbán-kormány elsőrangú feladata lesz a szuverenitásvédelmi törvény új, hatékony formájának kidolgozása és gyakorlatba ültetése.”