VSquare szuverenitásvédelmi hivatal direkt36 szijjártó péter panyi panyi szabolcs

A Szuverenitásvédelmi Hivatal is megszólalt a tiszás ügynökbotrányban és leszögezte: Panyi Szabolcs hálózati személy

2026. március 24. 21:01

Panyi Szabolcs egy nemzetközi politikai és médiainfrastruktúra végrehajtója a Szuverenitásvédelmi Hivatal elemzése szerint. A hivatal a részletesen bemutatta a hálózatot is.

null

Egy többoldalas elemzést publikált a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amelyben bemutatják Panyi Szabolcs eddigi tevékenységét. Közleményükben azt írják: „A Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyarországi politikai nyomásgyakorlás és dezinformációs kampányok vizsgálata során 

az Európai Bizottság és az Egyesült Államok demokrata hátterű megbízói által finanszírozott és mozgatott hálózati személyként azonosította be Panyi Szabolcsot. 

A saját bevallása szerint külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő Panyihoz kapcsolódó szervezetek szintén a transzatlanti nyomásgyakorló hálózatnak a részei.”

Felidézik: „Panyi kapcsolatrendszerének kiépülésében jelentős szerepet játszottak az Egyesült Államokban elnyert ösztöndíjak, valamint a Transparency International által szervezett szakmai programok. Kutatói tevékenységét egy, az Atlantic Council égisze alatt működő szervezetnél végezte. 

Az Atlantic Council tagja a 2022-es választások kapcsán feltárt tiltott külföldi finanszírozásokban kulcsszerepet játszó Korányi Dávid, illetve az egykori baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon is.”

Mint ismert, Panyi elsősorban a Direkt36 és a VSquare portálokhoz kötődik. A Szuverenitásvédelmi Hivatal kifejti: „A Direkt36 korábban a Transparency International Magyarország támogatásával működött, 

finanszírozói között pedig olyan brüsszeli és Soros-pénzekből működő szervezetek is megtalálhatók, mint a Sigrid Rausing Trust vagy a Civitates Alapítvány. 

A portál 2026-ban Berlinbe költözött. A német főváros több elemzés szerint a Magyarországgal szemben végrehajtott dezinformációs és politikai műveletek stratégiai gócpontja.”

A VSquare a visegrádi térségre fókuszáló kezdeményezésként jött létre, feladata, hogy varsói központjából fogja össze az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nevű politikai nyomásgyakorló szervezet közép-európai partnereit” 

– mutatnak rá.

Hozzáteszik: 

Az amerikai hírszerzési szakemberek által létrehozott OCCRP az elmúlt években a nemzetközi politikai küzdelmek egyik fontos eszközévé vált 

azzal, hogy hetvenöt különböző oknyomozó portálból, ügynökségből álló globális hálózattá formálódott. Vezetője, Drew Sullivan nyíltan elismerte, hogy szervezete »legális pénzmosással« foglalkozik, amerikai demokrata köröktől és befektetőktől származó forrásokat juttat el a partnerszervezetekhez, amelyek a finanszírozásért cserébe a megrendelők számára fontos témákat dolgoznak fel.”

Közleményük végén úgy összegeznek: „A Szuverenitásvédelmi Hivatal értékelése szerint 

Panyi Szabolcs ebben a rendszerben nem önálló szereplőként, hanem egy nemzetközi politikai és médiainfrastruktúra végrehajtójaként jelenik meg. 

A körülötte kirajzolódó kapcsolatrendszer ezért nem egy független újságíró pályaívét, hanem egy politikai nyomásgyakorlást folytató hálózati személy portréját mutatja.”

Panyi Szabolcs segített a magyar külügyminiszter lehallgatásában, a szálak a Tisza Pártig vezetnek

Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: a szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – tudta meg a Mandiner. Lapunk titokzatos e-mailt kapott egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól.

A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Nyitókép: Facebook / Panyi Szabolcs

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
counter-revolution
2026. március 24. 21:19
A sorstalan Panyi azt mondta, hogy ő nemzetbiztonsági szakújságíró, ezért természetes, hogy vannak titkosszolgálati forrásai. Nemzetbiztonsági szakújságíró bazmeg! 🤣 🥸
0
0
billysparks
2026. március 24. 21:09
És ez a Szuverenitásvédelmi hivatal miért nem öt éve hozta nyilvánosságra ezt? A titkosszolgálatok mit csináltak öt éven keresztül? Megfigyeltek? Most így a választások előtt gyűlt össze az anyag? Gittegyletek. Mi fog történni? A nagy büdös semmi. Orbán retteg a " baráti" nincshálózattól. Panyi védett személyiség. Az ég világon nem fog történni semmi. A Tisza elveszíti a választásokat, de a Panyi ügy nélkül is elveszítette volna, a Fidesz csak tutira megy. Színház! Ukrán Peti ugyanolyan színész, mint Zselé, csak tehetségtelenebb.
0
0
states-2
2026. március 24. 21:09
Hú de meglepi, a komcsi hazaáruló háló Kunbélától a pszichopata drogosig ér.
0
0
gullwing
2026. március 24. 21:06
Ezek mindig a hazát árulták. Szar szemét emberek voltak és maradtak...
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!