A Szuverenitásvédelmi Hivatal is megszólalt a tiszás ügynökbotrányban és leszögezte: Panyi Szabolcs hálózati személy

Egy többoldalas elemzést publikált a Szuverenitásvédelmi Hivatal, amelyben bemutatják Panyi Szabolcs eddigi tevékenységét. Közleményükben azt írják: „A Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyarországi politikai nyomásgyakorlás és dezinformációs kampányok vizsgálata során

az Európai Bizottság és az Egyesült Államok demokrata hátterű megbízói által finanszírozott és mozgatott hálózati személyként azonosította be Panyi Szabolcsot.

A saját bevallása szerint külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő Panyihoz kapcsolódó szervezetek szintén a transzatlanti nyomásgyakorló hálózatnak a részei.”