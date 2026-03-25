Atomkatasztrófa fenyegeti Európát, az ukránok már Magyarországot méregetik

Kedden is az ukrajnai háború és Kijev Magyarországnak küldött fenyegetései voltak a legolvasottabb témák a Mandineren, de az élmezőnybe került egy fontos sporthír is. Nézzen bele alább a legnépszerűbb keddi cikkeinkbe!

Nem teljesítették Marco Rossi kérését, a holland állampolgárság is szóba került

„Figyeljük a teljesítményét, és beszéltünk már több edzőjével, ismerjük a képességeit. Az elsődleges feltétele a behívásának, hogy a klubjában is eljusson az első csapatig. Higgyék el, ha Troy Parrott – akinek a nevére egész életemben emlékezni fogok – helyén játszana az AZ-ban, már most közöttünk lenne. Az újságírókat arra kérem, ne legyenek túl nagy elvárásaik vele szemben, egy idő után ugyanis nehéz lesz elbírnia az ezzel járó terhet. Olvastam olyan cikket is, hogy már most meg kellene hívnunk, vagy legkésőbb júniusban. Legyenek türelmesek, eljön majd az ő ideje is, ha már rendszeresen szerepel a felnőttkeretben” – mondta a Hollandiában légióskodó, de elsősorban az AZ Alkmaar utánpótláscsapatában tündöklő fiatal Kovács Bendegúzzal kapcsolatban nemrég Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.