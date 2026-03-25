Atomkatasztrófa fenyegeti Európát, az ukránok már Magyarországot méregetik

Tökéletesen megfelel neki ez az útlevél.
Nem teljesítették Marco Rossi kérését, nem pénzelnék tovább Ukrajnát a franciák, Kijevben pedig már arra várnak, mikor csaphatnak le Magyarországra. Ezek voltak a legolvasottabb híreink kedden.
Kedden is az ukrajnai háború és Kijev Magyarországnak küldött fenyegetései voltak a legolvasottabb témák a Mandineren, de az élmezőnybe került egy fontos sporthír is. Nézzen bele alább a legnépszerűbb keddi cikkeinkbe!
„Figyeljük a teljesítményét, és beszéltünk már több edzőjével, ismerjük a képességeit. Az elsődleges feltétele a behívásának, hogy a klubjában is eljusson az első csapatig. Higgyék el, ha Troy Parrott – akinek a nevére egész életemben emlékezni fogok – helyén játszana az AZ-ban, már most közöttünk lenne. Az újságírókat arra kérem, ne legyenek túl nagy elvárásaik vele szemben, egy idő után ugyanis nehéz lesz elbírnia az ezzel járó terhet. Olvastam olyan cikket is, hogy már most meg kellene hívnunk, vagy legkésőbb júniusban. Legyenek türelmesek, eljön majd az ő ideje is, ha már rendszeresen szerepel a felnőttkeretben” – mondta a Hollandiában légióskodó, de elsősorban az AZ Alkmaar utánpótláscsapatában tündöklő fiatal Kovács Bendegúzzal kapcsolatban nemrég Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
A 18 éves játékosról ennek ellenére most újabb cikk jelent meg, amelyben jelenlegi klubja mellett a holland állampolgárság és válogatottság is szóba került.
Az Alkmaar fiatal magyar labdarúgója egyértelmű választ adott a holland válogatottságot firtató kérdésre. Kijelentette: tökéletesen megfelel neki a mi útlevelünk, a magyar válogatottba akar bekerülni és a Puskás Arénában szeretne egyszer pályára lépni.
Biztonsági incidens történt az ukrajnai Zaporizzsjai Atomerőműben, amely tovább növeli az amúgy is feszült helyzetet a létesítmény körül. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) tájékoztatása szerint az erőmű elvesztette kapcsolatát a 750 kV-os Dnyiprovszka fővezetékkel, amely kulcsszerepet játszik a külső áramellátás biztosításában.
A kiesés következtében Európa legnagyobb atomerőműve jelenleg mindössze egyetlen tartalékvezetékre támaszkodik, ami jelentős kockázatot jelent a nukleáris biztonság szempontjából.
Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója közölte, hogy a szervezet haladéktalanul egyeztetéseket kezdett az ukrán és az orosz féllel egy helyi tűzszünet érdekében.
Alekszandr Zel után Marine Le Pen is azt mondta, hogy nincs több pénzük az európaiaknak Ukrajna finanszírozására, ezért hálásak Magyarország miniszterelnökének, amiért vétózta a 90 milliárd eurós EU-hitelt.
Le Pen szerint
Franciaország jelenlegi költségvetési helyzete nem teszi lehetővé Ukrajna további támogatását, és hangsúlyozta, hogy a forrásokat inkább a francia állampolgárokra kellene fordítani.
Az ukrán elemzők már naponta többször tanácsolják azt Volodimir Zelenszkijnek, hogy várja meg a magyarországi választások eredményét, mielőtt reagálna a „provokációra”, mert hátha az ukránbarát Magyar Péter lesz az új miniszterelnök, és akkor nem lesz többé gondja Kijevnek.
Egy, a YouTube-ra felkerült videóban például az egyik ukrán elemző arról beszélt, hogy
jól ismeri az ukrán hadsereget, és biztos benne, hogy képes lenne nagyon keményen reagálni Magyarország »provokációjára«, de előbb meg kell várni a választások végeredményét.
Nyitókép: Thibault Camus / POOL / AFP