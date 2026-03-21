Aggasztó hírek érkeztek a Balatonról: ez a nyár teljesen más lesz, mint eddig

A hosszabb távú adatok is azt mutatják, hogy a Balaton vízszintje egyre szélsőségesebben ingadozik: a kiugróan magas, 120 centiméter feletti értékeket gyakran aszályosabb időszakok követik. Jól érzékelteti ezt a változékonyságot, hogy két évvel ezelőtt még a part menti sétányokat is elöntötte a víz, míg most több helyen már a homokpadok is láthatóvá váltak.

A szakértői becslések szerint ahhoz, hogy a tó vízháztartása ismét stabilabbá váljon, az átlagosnál 20–30 százalékkal csapadékosabb tavaszra lenne szükség, ami nagyjából 150–200 milliméter esőt jelentene a következő két hónapban.

Erre azonban egyelőre kevés az esély: az előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható jelentős, áztató csapadék, így a Balaton vízszintje rövid távon aligha emelkedik számottevően.