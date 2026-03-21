Aggasztó hírek érkeztek a Balatonról: ez a nyár teljesen más lesz, mint eddig

Ismeretlen arcát mutatja meg a Balaton: olyat láthatnak a magyarok, amire még sosem volt példa
Formabontó élményben lehet része azoknak, akik a magyar tengerhez látogatnak.
A vízállás jelenlegi szintje több mint 20 centiméterrel elmarad a normális tavaszi mennyiségtől.
Az idei tavasz rendkívül alacsony vízállással indult a Balatonnál, ami komoly aggodalomra ad okot a nyári hónapok közeledtével – figyelmeztetett az Időkép.
A 2026. március 20-án mért 90 centiméteres vízszint kifejezetten alacsonynak számít ebben az időszakban, különösen annak fényében, hogy az elmúlt évtizedben egyszer sem mértek ilyen alacsony értéket tavasszal.
A tó szabályozási terve szerint márciusban az ideális vízszintnek 110–115 centiméter körül kellene alakulnia, hogy elegendő tartalék álljon rendelkezésre a nyári párolgás ellensúlyozására.
A jelenlegi szint azonban ettől több mint 20 centiméterrel elmarad.
A hosszabb távú adatok is azt mutatják, hogy a Balaton vízszintje egyre szélsőségesebben ingadozik: a kiugróan magas, 120 centiméter feletti értékeket gyakran aszályosabb időszakok követik. Jól érzékelteti ezt a változékonyságot, hogy két évvel ezelőtt még a part menti sétányokat is elöntötte a víz, míg most több helyen már a homokpadok is láthatóvá váltak.
A szakértői becslések szerint ahhoz, hogy a tó vízháztartása ismét stabilabbá váljon, az átlagosnál 20–30 százalékkal csapadékosabb tavaszra lenne szükség, ami nagyjából 150–200 milliméter esőt jelentene a következő két hónapban.
Erre azonban egyelőre kevés az esély: az előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható jelentős, áztató csapadék, így a Balaton vízszintje rövid távon aligha emelkedik számottevően.
Formabontó élményben lehet része azoknak, akik a magyar tengerhez látogatnak.
