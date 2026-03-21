Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyár apály vízállás balaton tavasz

Aggasztó hírek érkeztek a Balatonról: ez a nyár teljesen más lesz, mint eddig

2026. március 21. 10:16

A vízállás jelenlegi szintje több mint 20 centiméterrel elmarad a normális tavaszi mennyiségtől.

2026. március 21. 10:16
Az idei tavasz rendkívül alacsony vízállással indult a Balatonnál, ami komoly aggodalomra ad okot a nyári hónapok közeledtével – figyelmeztetett az Időkép.

A 2026. március 20-án mért 90 centiméteres vízszint kifejezetten alacsonynak számít ebben az időszakban, különösen annak fényében, hogy az elmúlt évtizedben egyszer sem mértek ilyen alacsony értéket tavasszal.

A tó szabályozási terve szerint márciusban az ideális vízszintnek 110–115 centiméter körül kellene alakulnia, hogy elegendő tartalék álljon rendelkezésre a nyári párolgás ellensúlyozására.

A jelenlegi szint azonban ettől több mint 20 centiméterrel elmarad.

A hosszabb távú adatok is azt mutatják, hogy a Balaton vízszintje egyre szélsőségesebben ingadozik: a kiugróan magas, 120 centiméter feletti értékeket gyakran aszályosabb időszakok követik. Jól érzékelteti ezt a változékonyságot, hogy két évvel ezelőtt még a part menti sétányokat is elöntötte a víz, míg most több helyen már a homokpadok is láthatóvá váltak.

A szakértői becslések szerint ahhoz, hogy a tó vízháztartása ismét stabilabbá váljon, az átlagosnál 20–30 százalékkal csapadékosabb tavaszra lenne szükség, ami nagyjából 150–200 milliméter esőt jelentene a következő két hónapban.

Erre azonban egyelőre kevés az esély: az előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható jelentős, áztató csapadék, így a Balaton vízszintje rövid távon aligha emelkedik számottevően.

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2026. március 21. 12:02
Több Adria, kevesebb Balaton, ahogy a kucu mondja. Siker.
Válasz erre
0
3
gullwing
2026. március 21. 11:06
A Balaton mindig is ilyen volt, mivel rendes betáplálása nincs...
Válasz erre
3
0
Leskelődő
2026. március 21. 11:04
2008-ban is azzal riogattak, hogy mindjárt kiszárad. De nem.
Válasz erre
2
1
Zsolt75
2026. március 21. 10:53
Nem véletlenül akarja foskoffer ágens a 2 hónapos., turistákkal veszkődő szezont biztos, évi 12 hónapban jól fizető állami migránsszállásolásra cserélni...
Válasz erre
6
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!