A nemzetközi patrióta együttműködés erősödik, a fiatal generáció kulcsszerepet játszik Európa jövőjének alakításában

Budapesten került megrendezésre a Transatlantic Youth Summit, ahol több mint húsz országból érkező fiatal vezetők és politikai szereplők vitatták meg Európa jövőjének kulcskérdéseit. A rendezvény több felszólalós megnyitóján az alábbiak hangzottak el.
Hidás Dóra, a Fidelitas alelnöke hangsúlyozta: „Európa sorsdöntő időszakot él, és a jövő azon múlik, hogy a nemzetek képesek-e megőrizni szuverenitásukat, megvédeni határaikat és a béke mellett kiállni”.
Lakó Anna, a Fidelitas külügyi igazgatója kiemelte, hogy „a fiatal generáció felelőssége felismerni, hogy a jelenlegi politikai küzdelmek tétje nem négy év, hanem a következő évszázad. Egy a szemünk előtt megváltozó világrendben, egy önsorsrontó EU-ban szükség van olyan cselekvőképes fiatalokra, akik felmérik politikai felelősségüket. A magyar nemzeti oldal ebben is példa kell legyen az európai jobboldal számára.”
A konferencián többek között felszólalt László András, európai parlamenti képviselő is, aki arról beszélt, hogy „a patrióta erők erősödnek Európában, miközben szerinte szükség van a béke előtérbe helyezésére, a határvédelem megerősítésére és a transzatlanti együttműködés újraépítésére.”
Ezenfelül pedig Calum Nicholson, Danube Institute kutatási igazgatója köszöntőjében a közép-európai régió összetettségét emelte ki, amely szerinte fontos tanulságokkal szolgál a nyugati világ számára.
Fotó: Fidelitas Sajtó