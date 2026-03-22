Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
03. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
patrióta fidelitas fiatal generáció

A nemzetközi patrióta együttműködés erősödik, a fiatal generáció kulcsszerepet játszik Európa jövőjének alakításában

2026. március 22. 18:29

Budapesten került megrendezésre a Transatlantic Youth Summit.

Budapesten került megrendezésre a Transatlantic Youth Summit, ahol több mint húsz országból érkező fiatal vezetők és politikai szereplők vitatták meg Európa jövőjének kulcskérdéseit. A rendezvény több felszólalós megnyitóján az alábbiak hangzottak el.

Hidás Dóra, a Fidelitas alelnöke hangsúlyozta: „Európa sorsdöntő időszakot él, és a jövő azon múlik, hogy a nemzetek képesek-e megőrizni szuverenitásukat, megvédeni határaikat és a béke mellett kiállni”.

Lakó Anna, a Fidelitas külügyi igazgatója kiemelte, hogy „a fiatal generáció felelőssége felismerni, hogy a jelenlegi politikai küzdelmek tétje nem négy év, hanem a következő évszázad. Egy a szemünk előtt megváltozó világrendben, egy önsorsrontó EU-ban szükség van olyan cselekvőképes fiatalokra, akik felmérik politikai felelősségüket. A magyar nemzeti oldal ebben is példa kell legyen az európai jobboldal számára.”

Fotó: Fidelitas Sajtó

A konferencián többek között felszólalt László András, európai parlamenti képviselő is, aki arról beszélt, hogy „a patrióta erők erősödnek Európában, miközben szerinte szükség van a béke előtérbe helyezésére, a határvédelem megerősítésére és a transzatlanti együttműködés újraépítésére.” 

Ezenfelül pedig Calum Nicholson, Danube Institute kutatási igazgatója köszöntőjében a közép-európai régió összetettségét emelte ki, amely szerinte fontos tanulságokkal szolgál a nyugati világ számára.

Fotó: Fidelitas Sajtó

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
flesh ripper
2026. március 22. 19:23
Testvéreim! Ha rajtam múlna, akkor a Kossuth térre szerveznék egy giga koncertet azokkal az együttesekkel, énekesekkel, akik támogatják a Haza üdvét, a magyar függyetlenséget, a békét és mindazt, amit a Fidesz képvisel: Takács Tamás, Király Viktor, Dopeman, Demjén Rózsi, Edda-Pataki Attila, Hevesi Tamás,Radics Gigi, Curtis, Pápai Joci, Ismerős Arcok, Tóth Gabi, Dér Heni, stb. stb. Minél többen és éppen akkor, abban az időben, amikor Puzsírék szervezik a perverz-bulit!
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. március 22. 19:01
Olyan nem letezik hogy nemzetkozi patriota A fideszt meg konkretan latvanyosan telibe szarjak a fiatalok. Meg a 40esek is. Aki nemzeti az max Mihazankos lett, nem Tiszas. Orban cionista patriotizmusa a vilagnak ezen a reszen meglehetosen kenyelmetlen
Válasz erre
3
5
akitiosz
2026. március 22. 18:37
„Európa sorsdöntő időszakot él, és a jövő azon múlik, hogy a nemzetek képesek-e megőrizni szuverenitásukat, megvédeni határaikat és a béke mellett kiállni”. De nem képesek. Európai Unió van meg Schengeni Övezet. Se szuverenitás nincsen, se határvédelem.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!